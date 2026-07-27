Colombia

Abelardo de la Espriella explicó por qué quiere que Barranquilla sea ‘capital alterna’ de Colombia: “No se gobierna desde el centro”

El mandatario electo afirmó que su iniciativa pretende acercar el poder a los ciudadanos y descentralizar el Gobierno de Colombia

Guardar
Google icon
El presidente electo señaló que presentará un proyecto de acto legislativo ante el Congreso para incluir a la capital del Atlántico como capital alterna - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella
El presidente electo señaló que presentará un proyecto de acto legislativo ante el Congreso para incluir a la capital del Atlántico como capital alterna - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, reveló nuevos detalles sobre su propuesta de que Barranquilla sea catalogada como capital alterna de Colombia, una propuesta que generó diferentes reacciones en el país.

Durante su alocución emitida en la noche del 26 de julio de 2026, el futuro mandatario de los colombianos aseguró que su iniciativa será la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso de la República, una vez se posesione como nuevo jefe de Estado.

“En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones. Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy cumpliendo (...) por eso presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá”, expresó.

PUBLICIDAD

Ante las dudas que surgieron tras su proposición, De la Espriella aclaró que no busca cambiar la condición de Bogotá como capital del país, sino ampliar la presencia institucional del Gobierno en otras regiones.

No se trata de trasladar la capital del país, se trata de acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria, donde viven y trabajan millones de colombianos”, explicó.

También dijo que Barranquilla sería sede permanente de la Presidencia y detalló que realizaría actividades oficiales desde esa ciudad.

“Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”, señaló.

PUBLICIDAD

El presidente electo afirmó que el plan también busca reconocer el papel del Caribe colombiano en la economía nacional y aseguró que su administración tendrá mayor presencia en las regiones.

“La Patria Milagro no será un gobierno encerrado en los muros de un palacio, será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente, que es lo que me gusta a mí”, concluyó.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCapital Alterna de ColombiaBarranquillaCongreso de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dayro Moreno marcó su primer gol en la Liga BetPlay II-2026 con Once Caldas: esto le falta para llegar a los 400 goles

El nacido en Chicoral, Tolima, llegó a 386 goles como profesional y pretende alcanzar el histórico registro antes de su retiro de las canchas

Dayro Moreno marcó su primer gol en la Liga BetPlay II-2026 con Once Caldas: esto le falta para llegar a los 400 goles

Arturo Calle encabezará el comité de sabios que impulsará el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Este consejo estará integrado por expertos con amplia experiencia en el desarrollo económico empresarial

Arturo Calle encabezará el comité de sabios que impulsará el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Asesinado en Cartagena pastor cristiano que tenía dos procesos penales por violación: un sicario le disparó

La Policía Metropolitana informó que el homicidio ocurrió cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron en la invasión Ebenezer y abrieron fuego contra el ciudadano

Asesinado en Cartagena pastor cristiano que tenía dos procesos penales por violación: un sicario le disparó

Andrea Petro se apartó de su papá Gustavo Petro y pidió que se investigue a Juliana Guerrero por hechos de corrupción: “No puede haber privilegios”

La hija del presidente colombiano expresó en sus redes sociales su descontento a los hechos de corrupción que involucran a la joven exfuncionaria en el Ejecutivo

Andrea Petro se apartó de su papá Gustavo Petro y pidió que se investigue a Juliana Guerrero por hechos de corrupción: “No puede haber privilegios”

Carlos Carrillo arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que el islam es una amenaza: “¿Cuándo se va a disculpar?”

El exdirector de la Ungrd criticó públicamente al presidente electo por referirse a esa religión en esos términos y lo instó a disculparse ante los fieles de esa fe

Carlos Carrillo arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que el islam es una amenaza: “¿Cuándo se va a disculpar?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

Dayro Moreno marcó su primer gol en la Liga BetPlay II-2026 con Once Caldas: esto le falta para llegar a los 400 goles

Dayro Moreno marcó su primer gol en la Liga BetPlay II-2026 con Once Caldas: esto le falta para llegar a los 400 goles

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico