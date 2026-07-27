Abelardo de la Espriella explicó por qué quiere que Barranquilla sea ‘capital alterna’ de Colombia: “No se gobierna desde el centro”

El presidente electo señaló que presentará un proyecto de acto legislativo ante el Congreso para incluir a la capital del Atlántico como capital alterna - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, reveló nuevos detalles sobre su propuesta de que Barranquilla sea catalogada como capital alterna de Colombia, una propuesta que generó diferentes reacciones en el país.

Durante su alocución emitida en la noche del 26 de julio de 2026, el futuro mandatario de los colombianos aseguró que su iniciativa será la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso de la República, una vez se posesione como nuevo jefe de Estado.

“En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones. Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy cumpliendo (...) por eso presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá”, expresó.

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Ante las dudas que surgieron tras su proposición, De la Espriella aclaró que no busca cambiar la condición de Bogotá como capital del país, sino ampliar la presencia institucional del Gobierno en otras regiones.

“No se trata de trasladar la capital del país, se trata de acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria, donde viven y trabajan millones de colombianos”, explicó.

También dijo que Barranquilla sería sede permanente de la Presidencia y detalló que realizaría actividades oficiales desde esa ciudad.

“Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”, señaló.

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El presidente electo afirmó que el plan también busca reconocer el papel del Caribe colombiano en la economía nacional y aseguró que su administración tendrá mayor presencia en las regiones.

“La Patria Milagro no será un gobierno encerrado en los muros de un palacio, será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente, que es lo que me gusta a mí”, concluyó.