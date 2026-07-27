Este fue el primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: era uno de los más queridos del público

Hugo Gómez fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026 tras un reto de alta tensión, donde su arroz con leche con cilantro no convenció al jurado y provocó una emotiva despedida en la cocina más famosa del país - crédito canalrcn / Instagram

El desenlace de la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026 dejó una marca emocional en la audiencia, más allá de la competencia culinaria. Hugo Gómez, el veterano actor colombiano, se convirtió en el primer participante en abandonar la famosa cocina tras una jornada colmada de tensión y despedidas sinceras.

El domingo 26 de julio de 2026, ocho figuras públicas enfrentaron el reto de eliminación tras no superar la prueba grupal ni obtener la salvación. Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Hugo Gómez, Marta Restrepo y Luciano D’Alessandro vistieron el delantal negro y debieron defender su permanencia con platos individuales en un lapso de 60 minutos.

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Antes de iniciar, cada participante pudo expresar sus emociones, desahogándose ante la presión del momento. Este espacio íntimo sirvió para fortalecer vínculos y renovar energías.

Hugo Gómez dejó la competencia tras presentar un arroz con leche con cilantro, combinación que no convenció al jurado de MasterChef Celebrity 2026 - crédito canalrcn / Instagram

El desarrollo del reto de eliminación

La mayoría de los concursantes apostó por preparaciones saladas, mientras que Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez optaron por el mundo dulce. El actor venezolano ofreció un tiramisú de café, mientras Gómez presentó un arroz con leche, su versión de un clásico postre colombiano.

El desempeño de Tavo Bernate destacó de inmediato. Su propuesta de tentáculos de pulpo con yuca negra, pintada con tinta de calamar, recibió elogios del jurado y le aseguró un lugar en el balcón.

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Tras degustar cada plato, los jueces deliberaron sobre los fallos técnicos, el equilibrio de sabores y la presentación. Víctor Tarazona, Marta Restrepo, Tuto Patiño y Lina Tejeiro lograron salvarse y también subieron al balcón, dejando la definición del eliminado entre Milena López, Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez.

La salida de “Don Huguito” generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales, donde la audiencia lamentó su despedida temprana del programa - crédito @linacai45 / X

Los errores que definieron la salida

La preparación de Hugo Gómez fue motivo de debate. Según los jueces, su arroz con leche incorporó brotes de cilantro, una combinación que alteró el sabor tradicional del postre y desentonó con la expectativa del jurado. Los expertos señalaron que el resultado situó la propuesta del actor por debajo de las de sus compañeros en riesgo.

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De acuerdo con la transmisión del Canal RCN, la decisión final del jurado se inclinó por la ejecución técnica y la armonía de sabores, donde la propuesta de Gómez no logró convencer. La frase “salió por un cilantro” comenzó a circular en redes sociales, resumiendo el motivo concreto de su eliminación.

La despedida de Hugo Gómez

El momento de la despedida estuvo cargado de emociones. Hugo Gómez, de 78 años, dirigió unas palabras sentidas a sus compañeros: “El que tenía que salir soy yo, ninguno de los demás. Ellos son muy buenos cocineros. Yo estoy muy contento y estoy muy agradecido con este grupo. Ustedes cada uno son un mundo distinto, un mundo diferente, que estamos conviviendo en una era muy difícil. Entonces, les recomiendo que a futuro, tanto sus hijos como sus, nietos, a futuro puedan tener esto como un gran ejemplo”.

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La huella de “Don Huguito” en MasterChef Celebrity

Desde el balcón, Sebastián Villalobos brindó apoyo técnico y moral a Hugo Gómez, fortaleciendo la relación de compañerismo que se vivió en la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026 - crédito sebas / Instagram

La reacción del público fue inmediata. Varios seguidores del reality destacaron que, aunque el paso de Gómez por la cocina fue breve, su actitud dejó una impronta de compañerismo y cercanía. La salida del actor fue percibida como prematura, generando mensajes de afecto y reconocimiento a su trayectoria de más de cuarenta años en la televisión, el cine y el teatro colombiano.

Por parte el creador de contenido y participante Sebastián Villalobos, que estuvo asesorando a Hugo durante el reto de eliminación, hizo una publicación en Instagram dedicada a Gómez.

“La salida de Don Hugo me llena de tristeza, sabía lo que significaba para él sentir que estaba aprendiendo y yo quise darle un empujoncito de confianza para que se sintiera acompañado en este proceso que aunque era difícil para todos, creo que para él un poquito más” comenzó el mensaje.

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y Agregó: “Me quedo con la actitud con la que siempre escuchaba pacientemente cada consejo y la tranquilidad con la que abordaba cada situación, creo que la experiencia nos da eso… vivir menos rápido y disfrutar más de los pequeños detalles que ofrece la vida. Lo quiero mucho, Don Huguito… lo voy a extrañar mucho@hugomezactor. Su nieto adoptivo" este emotivo mensaje marcó la despedida de la competencia.