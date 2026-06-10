Políticos siguieron pronunciándose sobre orden de retirar propaganda de Abelardo de la Espriella que tenga símbolos patrios: “Fallo estúpido”

Políticos se pronunciaron por Tribunal de Bogotá prohibir a la campaña de Abelardo de la Espriella y usar la frase “firmes por la patria” y la bandera - crédito Colprensa - @linamariagarri1/X - @Danielbricen/X

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, retirar toda la publicidad de campaña en la que emplea la bandera nacional y le prohibió la utilización de las frases “Firmes por la patria” y “Defensores por la patria”.

Esta decisión judicial, emitida a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial que será el domingo 21 de junio de 2026, generó un fuerte rechazo entre líderes políticos y voces públicas del país.

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La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila calificó el fallo como “absolutamente ridículo, tonto, estúpido, absurdo, arbitrario”. Para Dávila, resulta incomprensible que la justicia actúe en este momento del proceso electoral: “No entiendo por qué la justicia no actuó antes, por qué a menos de dos semanas de las elecciones le están ayudando a de la Espriella”, sostuvo.

La periodista enfatizó que el eslogan prohibido es un elemento central de la campaña y cuestionó la viabilidad de impedir que “más de diez millones de colombianos” puedan pronunciar esas frases o usar la simbología asociada.

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Vicky Dávila rechazó el fallo que prohíbe a Abelardo de la Espriella usar su eslogan de campaña - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila recordó el antecedente de la polémica por la camiseta de la selección de fútbol, que “se volvió símbolo de la campaña de de la Espriella”. Para la periodista, existe un riesgo cuando “la justicia se politiza”, al advertir: “Ojo, se pudre. Fallo estúpido”.

El exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, también reaccionó a la decisión.

Según Briceño, la medida implica que “la justicia tendrá que llevar preso a medio país”. El dirigente consideró la orden judicial como un “atropello” y expresó dudas sobre la proporcionalidad y el alcance práctico del fallo.

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Para Daniel Briceño, la prohibición a Abelardo de la Espriella representó un “atropello” - crédito @Danielbricen/X

Enrique Gómez, líder del partido Salvación Nacional, manifestó que la prohibición de expresiones y símbolos patrios atenta contra el derecho a la identidad y la libertad de expresión.

“Que no podemos usar la camiseta, que no podemos decir firmes por la patria, que no podemos reconocernos como colombianos y estar orgullosos de que Abelardo realmente ha rescatado el discurso patrio, el orgullo de ser colombiano, la esperanza de vivir en Colombia”, afirmó Gómez en un evento.

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El senador electo concluyó con una frase desafiante: “A mí ustedes no me dicen cómo me visto ni cómo expreso mis convicciones ideológicas ni mis convicciones políticas”.

Enrique Gómez rechazó veto a símbolos patrios y defendió libertad de expresión en campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

La representante a la Cámara por Arauca del partido Cambio Radical, Lina María Garrido, vinculó la restricción a un debate más amplio sobre libertades individuales.

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Según Garrido, “los mismos que defienden la libertad para drogarse y abortar, ahora nos quieren quitar la libertad de usar nuestra camiseta, izar nuestra bandera y estar firmes por la patria”.

Lina María Garrido cuestionó restricciones a símbolos patrios y advirtió sobre debate de libertades - crédito @linamariagarri1/X

El militante del Centro Democrático en Cali, Jaime Arizabaleta, criticó la decisión del Tribunal de Bogotá que ordenó retirar la publicidad con la frase “Firmes por la patria” y la bandera de Colombia.

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“Ahora resulta que prohíben mostrar la bandera nacional, pero en las marchas de Petro permiten las del M-19 y las Farc”, señaló Arizabaleta.

El dirigente aseguró: “Con más fuerza vamos a decir ‘Firmes por la patria’ y usaremos la camiseta de Colombia”. Advirtió: “Si nos van a llevar presos, que nos metan presos a todos”.

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Jaime Arizabaleta rechazó orden de retirar lema “Firmes por la patria” y bandera de Colombia - crédito @jarizabaletaf/X

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó cualquier intento de restringir consignas o símbolos políticos tras la orden judicial que limita el uso de la frase “Firmes por la Patria” y la bandera de Colombia.

“El Artículo 20 de la Constitución no tiene asteriscos, ‘No habrá censura’. Punto”, manifestó Cabal, quien sostuvo que ningún recurso legal puede prohibir a un movimiento emplear su nombre, lema o colores. “Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti”, advirtió la legisladora.

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María Fernanda Cabal defendió libertad de expresión ante orden de tribuna con campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

Por último, la senadora Paola Holguín expresó su respaldo al mensaje, asegurando: “Hoy más que nunca, Firmes por la Patria”.

Ambas dirigentes del Centro Democrático remarcaron su postura frente a la decisión del tribunal y reiteraron su compromiso con la defensa de los símbolos nacionales y la libertad de expresión.