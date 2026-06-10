Colombia

Denuncia contra un jardín infantil en Chía por presunta discriminación y exclusión: un padre relató lo que vivió su hijo durante seis meses

Una familia aseguró que el plantel Crayola y Lápiz pidió el retiro de un menor de edad tras reportes desfavorables y solicitó intervención de la Secretaría de Educación local y del Ministerio de Educación

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La familia afirmó que el jardín infantil pidió el retiro de un niño de 2 años tras seis meses de observaciones negativas sobre su comportamiento - crédito Colombia Oscura/X

El relato de un padre sobre la presunta discriminación y exclusión de su hijo de dos años en el jardín infantil Crayola y Lápiz, en el municipio de Chía (Cundianamarca), ha generado un debate intenso en redes sociales.

La familia sostiene que el niño fue apartado de la institución tras seis meses de anotaciones negativas y medidas que, a su juicio, no consideraron sus fortalezas ni buscaron alternativas integrales de inclusión.

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“No estamos pidiendo dinero, no estamos buscando una indemnización, no queremos un solo peso”, advirtió el denunciante en su mensaje público. El hombre enfatizó que su única petición es que las autoridades, como la Secretaría de Educación de Chía y el Ministerio de Educación, revisen el caso y determinen si se garantizó el derecho a la inclusión.

Durante el tiempo que el niño asistió al jardín, los padres aseguran que recibieron “anotaciones negativas en la agenda, una tras otra, día tras día, semana tras semana”.

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Según la denuncia, el niño de dos años y ocho meses era retirado de algunas actividades y apartado mientras los demás alumnos seguían en clase - crédito Captura video Colombia Oscura
Según la denuncia, el niño de dos años y ocho meses era retirado de algunas actividades y apartado mientras los demás alumnos seguían en clase - crédito Captura video Colombia Oscura

El padre lamentó que en ningún momento se destacaran los avances o aspectos positivos de su hijo, sino que “siempre había algo malo, siempre había una dificultad, siempre había un comportamiento por corregir”.

El caso puesto la atención sobre el papel de las instituciones educativas frente a la diversidad y las necesidades particulares de los niños pequeños. Según la familia, se les indicó que el niño debía ser retirado de algunas actividades y que era necesario sacarlo a caminar mientras los demás continuaban.

Ellos buscaron apoyo profesional y atendieron cada solicitud de la institución, “cumplimos cada solicitud que nos hicieron, porque nuestro único interés siempre ha sido ayudar a nuestro hijo”.

El 1 de junio de 2026, la madre fue citada a una reunión con la rectora y la docente titular. Allí, según el relato, se le comunicó que “ese jardín no era el lugar más recomendable” para el niño, y que las estrategias intentadas no estaban dando resultado.

El padre difundió el caso en redes sociales y pidió que la situación sea investigada por las autoridades competentes y por la sociedad - crédito Crayola y Lápiz Jardín Infantil Bilingüe/Facebook
El padre difundió el caso en redes sociales y pidió que la situación sea investigada por las autoridades competentes y por la sociedad - crédito Crayola y Lápiz Jardín Infantil Bilingüe/Facebook

La conclusión fue que “lo mejor era que el niño no continuara más en la institución”. La familia expresó su dolor por la decisión: “Eso a uno le rompe el corazón, uno espera que cuando un niño necesita más apoyo, la respuesta sea ayudarlo y no apartarlo”.

Fue así como reclamaron que, si bien existían informes de especialistas y se habían identificado dificultades, nunca se les presentó un plan individual de ajustes razonables ni una estrategia concreta de acompañamiento.

¿Qué dice la ley?

La legislación colombiana establece un marco claro para prevenir y sancionar la discriminación contra niños con discapacidad en jardines infantiles, garantizando su derecho a una educación inclusiva y sin barreras. Las normas más relevantes incluyen:

Niños de diversas etnias y con discapacidades interactúan en un aula, con un libro abierto mostrando la Ley 1618 de Colombia sobre inclusión y la bandera colombiana. Bloques de colores en el suelo.
La imagen ilustra la Ley colombiana 1618 de 2013, que combate la discriminación e impulsa la inclusión de niños con discapacidad en entornos educativos como jardines infantiles, fomentando un ambiente diverso y equitativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Constitución y Convenios Internacionales: La Constitución Política de Colombia prohíbe la discriminación, incluyendo la basada en la discapacidad; Colombia ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre los
  2. Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999), que obligan al Estado a asegurar igualdad de oportunidades e inclusión.
  3. Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006): El artículo 36 reconoce el derecho de los niños con discapacidad a recibir atención especializada en salud, educación y rehabilitación. Además, exige que el Estado garantice condiciones que permitan su integración y desarrollo pleno
  4. Ley Estatutaria 1618 de 2013: Establece medidas para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo niños. Obliga a adoptar políticas públicas que promuevan su inclusión en todos los ámbitos, y exige ajustes razonables en entornos educativos.
  5. Ley 136 de 2009 (Convención sobre Discapacidad) y Decreto 1411 de 2022: La Ley 1346 incorpora la Convención de la ONU en el derecho interno. El Decreto 1411 de 2022 reafirma que los niños con discapacidad deben tener acceso sin discriminación, eliminando barreras y garantizando ajustes razonables en la educación.
  6. Ley 2216 de 2022: Establece medidas para garantizar educación inclusiva y el desarrollo integral de niños con trastornos específicos del aprendizaje desde la primera infancia. Exige que no se les excluya del aula regular y se promueva su permanencia mediante estrategias adaptadas.

En este contexto, la denuncia busca que las autoridades evalúen si se cumplieron los protocolos de inclusión y acompañamiento. El padre subrayó: “No es para atacar, no es para destruir, sino para que las autoridades competentes revisen esta situación”.

El episodio deja en evidencia la inquietud sobre si las instituciones educativas están preparadas para responder con empatía y recursos suficientes ante la diversidad de los niños.

La familia concluyó su mensaje con un llamado: “Porque los niños no necesitan que los apartemos cuando son diferentes. Ellos lo que necesitan es que los acompañemos más, necesitan más paciencia, necesitan más empatía, más amor, más oportunidades”.

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Jardín Crayola y LápizPadre niño 2 añosChíaDiscriminación y exclusiónColombia-Noticias

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