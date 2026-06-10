Falsos brujos ofrecen claves para ganarse el Baloto: víctimas de la estafa habrían perdido más de $80 millones, alertó Coljuegos

Las víctimas llegaron a perder hasta 21.000 dólares tras ser engañadas mediante supuestos rituales de brujería y videos manipulados con inteligencia artificial - crédito Google Earth/Baloto

Una sofisticada modalidad de estafa que mezclaba supuestos rituales de brujería, videos manipulados con inteligencia artificial y falsas promesas de premios millonarios del Baloto llevó a que varias personas extranjeras perdieran hasta 21.000 dólares (cerca de 84 millones de pesos colombianos).

Ante esta situación, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra cinco personas señaladas de integrar esta red de fraude.

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Según explicó el funcionario, los delincuentes utilizaban redes sociales para contactar a ciudadanos extranjeros y convencerlos de que podían aumentar sus probabilidades de ganar la lotería mediante supuestas prácticas esotéricas.

La estrategia incluía sesiones virtuales dirigidas por falsos brujos, quienes entregaban a las víctimas unos supuestos “números de la suerte”.

Posteriormente, les solicitaban transferencias de dinero a cuentas bancarias en Colombia con el argumento de comprar los tiquetes del Baloto. Una vez recibidos los recursos, comenzaba una nueva fase del engaño.

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Coljuegos denunció ante la Fiscalía a cinco personas señaladas de integrar una red que estafaba a ciudadanos extranjeros con falsos premios del Baloto - crédito Coljuegos

De acuerdo con Coljuegos, los estafadores elaboraban videos falsos de sorteos utilizando inteligencia artificial para hacer creer a las víctimas que los números entregados por el supuesto brujo habían resultado ganadores.

Con estas grabaciones buscaban dar apariencia de legitimidad al fraude y convencer a los afectados de que tenían un premio pendiente por reclamar.

Sin embargo, para supuestamente liberar el dinero, los delincuentes exigían nuevos pagos. En algunos casos, llegaron a pedir hasta 3.000 dólares (aproximadamente 12 millones de pesos colombianos) adicionales alegando gastos relacionados con abogados, impuestos, trámites administrativos o costos para agilizar la entrega del premio.

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“A partir de allí, solicitan enormes transferencias para, supuestamente, pagar impuestos y reclamar el premio. Incluso han llegado a exigir hasta USD 3.000 en nombre de la entidad para agilizar el trámite de pago”, explicó Hincapié.

El presidente de Coljuegos reiteró que ningún premio legítimo del Baloto exige pagos anticipados para ser reclamado y recordó que los premios únicamente son cancelados por los operadores autorizados, nunca por intermediarios ni por personas que contacten a los jugadores a través de redes sociales.

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El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, anunció la denuncia ante la Fiscalía contra una red criminal que estafaba a ciudadanos extranjeros con falsos premios del Baloto - crédito Coljuegos

“Interpusimos las denuncias correspondientes para que las autoridades actúen en contra de estas mafias. Queremos recordarle a la ciudadanía que, en caso de cualquier duda, lo mejor es acercarse directamente al operador del juego o, en su defecto, a nuestra entidad”, señaló el funcionario.

Como medida de prevención, Coljuegos recomendó verificar la legalidad de rifas, promociones y plataformas de apuestas únicamente a través de sus canales oficiales.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a consultar el listado de operadores autorizados antes de registrarse o realizar depósitos en cualquier portal relacionado con juegos de suerte y azar.

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La entidad recordó que cualquier inquietud puede ser resuelta mediante sus canales de atención oficiales, insistiendo en que ningún trámite para reclamar premios requiere consignaciones previas ni pagos extraordinarios.

La advertencia de Coljuegos se produce en un contexto de crecimiento sostenido de las apuestas en línea en Colombia. De acuerdo con cifras de la entidad, esta modalidad ya representa el 47% del recaudo nacional de los juegos de suerte y azar, consolidándose como el segmento más importante de la industria.

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Detrás de las apuestas digitales se ubican los juegos localizados, como casinos y bingos, que concentran el 33% de la participación del mercado. Les siguen SuperAstro, con el 13%, y Baloto, con el 7%.

El aumento de usuarios en plataformas digitales ha transformado la manera en que miles de colombianos participan en actividades de entretenimiento y apuestas. Sin embargo, también ha abierto la puerta para que operadores ilegales y organizaciones criminales intenten aprovecharse del desconocimiento de algunos usuarios.

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Los delincuentes contactaban a extranjeros por redes sociales, les entregaban supuestos “números de la suerte” y luego utilizaban videos falsificados con IA para hacerles creer que habían ganado premios millonarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esta razón, Coljuegos recordó que toda plataforma legal de apuestas en línea debe contar con una licencia vigente otorgada por la entidad. Esta autorización certifica que la empresa cumple con requisitos técnicos, financieros y de seguridad establecidos por la legislación colombiana.

Los usuarios pueden verificar la legalidad de una plataforma consultando directamente los registros oficiales de Coljuegos. Además, las empresas autorizadas deben contar con protocolos de protección de datos, mecanismos antifraude y herramientas orientadas a promover el juego responsable.

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Otro aspecto clave es que los operadores legales contribuyen con recursos destinados al sistema de salud colombiano mediante el pago de derechos de explotación y otras obligaciones tributarias establecidas por la ley.

Por el contrario, las plataformas ilegales suelen atraer usuarios mediante promociones llamativas, bonos exagerados o promesas de ganancias extraordinarias.

Sin embargo, quienes utilizan estos sitios se exponen a riesgos como la pérdida del dinero depositado, el incumplimiento en el pago de premios y el robo de información personal o bancaria.