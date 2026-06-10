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Desde una cárcel habrían planeado el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta: esto es lo que saben las autoridades

La captura de tres presuntos implicados, entre ellos el señalado sicario, permitió a la Policía y la Fiscalía avanzar en la identificación de quien estaría detrás del crimen ocurrido en Cúcuta

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Cristian Herrera, periodista judicial de Norte de Santander, fue asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta; la investigación apunta a que el crimen fue ordenado desde una cárcel - crédito Defensoria del Pueblo y Policía de Norte de Santander
Cristian Herrera, periodista judicial de Norte de Santander, fue asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta; la investigación apunta a que el crimen fue ordenado desde una cárcel - crédito Defensoria del Pueblo y Policía de Norte de Santander

La captura de alias Demonio, señalado como el presunto sicario del reconocido periodista Cristian Herrera, permitió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del crimen ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta.

Las investigaciones apuntan a que la orden para asesinar al comunicador no se habría planeado en las calles, sino desde una prisión, de acuerdo con información revelada por Blu Radio.

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Según la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, la evidencia recopilada indica que detrás del homicidio estaría un reconocido cabecilla criminal que, pese a encontrarse privado de la libertad desde hace varios años, seguiría ejerciendo influencia sobre estructuras delincuenciales en Norte de Santander.

Según las autoridades, el presunto determinador del homicidio sería Ever Carreño Corredor, alias Porras, quien permanece privado de la libertad desde 2016, según el medio citado.

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Alias Porras es señalado por las autoridades como el presunto determinador del asesinato del periodista Cristian Herrera, pese a encontrarse privado de la libertad desde 2016 - crédito @jhonjacome/X
Alias Porras es señalado por las autoridades como el presunto determinador del asesinato del periodista Cristian Herrera, pese a encontrarse privado de la libertad desde 2016 - crédito @jhonjacome/X

Sin embargo, las investigaciones indican que seguiría manteniendo capacidad de mando sobre integrantes de la organización criminal conocida como Familia P, vinculada a actividades de microtráfico, extorsión, secuestro y homicidios en Cúcuta.

La hipótesis cobró fuerza tras la captura de tres presuntos implicados en el crimen ocurrido el pasado 6 de junio. Entre ellos se encuentra alias Demonio, identificado como el supuesto autor material del asesinato.

También fueron detenidos alias Wilmer y alias Angélica, quienes, según la investigación, habrían desempeñado funciones logísticas para facilitar la ejecución del ataque.

Para esclarecer el caso, los investigadores revisaron más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, realizaron seguimientos a varios inmuebles y reconstruyeron los movimientos de los sospechosos antes y después del homicidio.

Además, una recompensa de hasta 100 millones de pesos ofrecida por las autoridades permitió obtener información determinante para identificar a los involucrados.

Las capturas se produjeron el 9 de junio, menos de 72 horas después del crimen. Durante los operativos fueron incautadas cuatro motocicletas, un taxi y tres teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar, planear y ejecutar el asesinato del comunicador.

El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X
El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

Según la Policía, alias Demonio tendría antecedentes judiciales y había sido capturado por microtráfico el pasado 15 de mayo. Las autoridades también señalaron que habría intentado dificultar su identificación cubriendo un tatuaje visible en uno de sus brazos.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que los presentará ante un juez de control de garantías para las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. El ente acusador prevé imputarles los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones.

Un periodista que denunció durante años hechos de alto impacto

Cristian Herrera era uno de los periodistas judiciales más reconocidos de Norte de Santander. Durante más de dos décadas cubrió temas relacionados con seguridad, criminalidad y política regional.

A lo largo de su carrera denunció amenazas, seguimientos e intimidaciones derivadas de sus investigaciones. Uno de los primeros episodios ocurrió en 2003, cuando publicó una investigación sobre presuntas irregularidades en las estadísticas de seguridad reportadas por las autoridades.

Las amenazas continuaron durante los años siguientes. En distintos momentos fue intimidado por estructuras criminales y grupos armados ilegales debido a sus publicaciones. Incluso debió salir temporalmente del país junto con su familia tras recibir advertencias sobre posibles atentados en su contra.

En 2017 sobrevivió a un ataque armado mientras se desplazaba a cubrir una noticia judicial en Cúcuta. Después de ese hecho, la Unidad Nacional de Protección fortaleció su esquema de seguridad con vehículo blindado y escoltas.

La Policía identificó al presunto sicario por los tatuajes visibles en los videos del ataque e incautó cuatro motocicletas, incluida la que habría sido usada en el homicidio - crédito Policía Nacional
La Policía identificó al presunto sicario por los tatuajes visibles en los videos del ataque e incautó cuatro motocicletas, incluida la que habría sido usada en el homicidio - crédito Policía Nacional

Sin embargo, el pasado 6 de junio fue asesinado cuando llegaba a almorzar a la vivienda de un familiar en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. El ataque ocurrió horas después de que terminara la protección que mantenía asignada.

Continúa la búsqueda de los autores intelectuales

Aunque las capturas representan uno de los avances más importantes en el esclarecimiento del caso, las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para determinar los móviles exactos del homicidio y establecer quiénes participaron en la planeación del crimen.

Las pesquisas también incluyen la revisión de las publicaciones y denuncias más recientes realizadas por Herrera en redes sociales, donde abordaba asuntos relacionados con investigaciones judiciales, procesos de la Fiscalía y temas políticos de Norte de Santander.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que insisten en la necesidad de identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del asesinato.

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