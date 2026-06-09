Colombia

Planes y eventos en junio: obras de teatro, festivales y eventos para disfrutar el mes

Puentes festivos, vacaciones y una amplia agenda de actividades hacen de este mes uno de los más activos del año. Estos son algunos planes para divertirse

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Teatro Nacional presenta una variada programación de obras durante el mes de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio se consolida como uno de los meses más esperados por los colombianos. Las vacaciones de mitad de año, el pago de la prima salarial y tres puentes festivos convierten este periodo en una de las temporadas más dinámicas para el turismo, el entretenimiento y los planes culturales en el país.

En 2026, el mes además coincide con el inicio del Mundial 2026 y el desarrollo del calendario electoral, un contexto que impulsa aún más la actividad social, el consumo de contenidos y la oferta de experiencias en distintas ciudades.

PUBLICIDAD

En medio de este panorama, la agenda cultural se fortalece con una programación que tiene al teatro como protagonista, junto a festivales, gastronomía y eventos de cultura en Bogotá, Medellín, Neiva, Ibagué y otras regiones.

Una función de teatro - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La agenda cultural de junio en Bogotá tiene al teatro como protagonista con una programación que también suma festivales, gastronomía y eventos de cultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá: el teatro toma la ciudad

  • “La Liga”: improvisación en vivo y batallas teatrales

El Teatro Nacional Calle 71 presenta desde el 9 de junio “La Liga”, uno de los torneos de improvisación más reconocidos del país, que regresa con su formato de batallas 1 vs 1 en vivo.

PUBLICIDAD

Dirigido por David Moncada, el espectáculo reúne a actores como Felipe Ortiz, Marisol Correa, Emmanuel Restrepo, Camilo Pardo, Alejandra Chamorro, entre otros talentos de la escena nacional.

Cada función es distinta: no hay guion y las historias se construyen en tiempo real frente al público, que también participa en el desarrollo de las escenas.

Funciones: martes y miércoles – 8:30 p. m.

  • “Burundanga”: humor, tensión y una pregunta incómoda

En el Teatro Nacional La Castellana llega “Burundanga”, una obra que combina comedia y suspenso a partir de una pregunta central: ¿hasta dónde se puede llegar para conocer la verdad?

Grupo de personas colombianas, incluyendo adultos y niños, miran un cartel de "Agenda Cultural" en una calle adoquinada con un músico y puestos de mercado al fondo.
La cultura y el entretenimiento se toman las principales ciudades durante el mes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puesta en escena explora los límites de la confianza, el engaño y las decisiones personales en situaciones inesperadas. Según el teatro, la obra supera el millón de espectadores y suma más de 4.000 funciones a nivel internacional.

Funciones: jueves y viernes – 8:30 p. m.; sábados – 6:00 p. m. y 8:30 p. m.

  • “Por una nariz”: sátira al poder y lo absurdo

La programación teatral de junio también incluye “Por una nariz”, una comedia de humor ácido que cuestiona la solemnidad de las instituciones y las estructuras de poder.

La obra transforma una sesión terapéutica en un escenario de conflicto emocional y político, donde emergen temas como el narcisismo, la fragilidad humana y la necesidad de validación.

Funciones: jueves y viernes – 8:30 p. m.; sábados – 6:00 p. m. y 8:30 p. m.

  • Gastronomía: “El Papá de los Asados”

La agenda también incluye experiencias gastronómicas como “El Papá de los Asados”, que se realizará del 13 al 15 de junio en la Hacienda San Rafael.

Vista cercana de una parrilla llena de bistecs, costillas y salchichas humeantes, con un frasco de mayonesa en una mesa de madera a la derecha y personas en el fondo.
La gastronomía también hace parte de la agenda cultural del mes con experiencias en vivo. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento reúne chefs de Colombia, Brasil y Estados Unidos en torno a la parrilla, con técnicas, sabores y experiencias culinarias acompañadas de música y activaciones culturales.

  • Comic Con Colombia 2026

Del 26 al 29 de junio, Corferias será sede de la Comic Con Colombia 2026, uno de los eventos más importantes de cultura pop del país.

La programación incluye cómic, cine, anime, manga y videojuegos, además de invitados nacionales e internacionales, concursos, actividades académicas y torneos especializados.

Festivales regionales

Fuera de la capital, junio está marcado por una fuerte agenda de festivales tradicionales.

  • En Medellín, el Festival Internacional de Tango se celebra del 8 al 14 de junio con entrada libre en distintos escenarios.
Un desfile festivo en una calle colonial con bailarines en trajes vibrantes, hombres tocando tambores y una multitud de espectadores, con confeti cayendo.
Diversos escenarios del país presentan actividades culturales durante el mes de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Neiva acoge el Festival Folclórico, el Reinado Nacional del Bambuco y la Muestra Internacional del Folklore entre el 12 y el 29 de junio.
  • En Ibagué, el Festival Folclórico Colombiano se realiza del 22 al 29 de junio, mientras que San Pelayo celebra el Festival Nacional del Porro del 25 al 28.
  • Calarcá alberga el Reinado Nacional del Café del 17 al 19, Anolaima celebra el Corpus Christi, y Montería será escenario del Reinado Nacional de la Ganadería.

La combinación de teatro, improvisación, gastronomía, cultura pop y festivales tradicionales convierte a junio en uno de los meses más vibrantes del calendario cultural colombiano, con una oferta que conecta públicos diversos en todo el país.

Temas Relacionados

Agenda CulturalObras de teatroPlanes en BogotáTeatro NacionalCultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Policía Nacional dio recomendaciones a colombianos que viajarán a México para ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

La reacción de la institución se conoció tras los casos de connacionales que han sido devueltos por las autoridades migratorias en México, uno de los tres países sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá

La Policía Nacional dio recomendaciones a colombianos que viajarán a México para ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

Comunidad Andina se pronunció sobre la eliminación de aranceles de Colombia a Ecuador después de meses de tensiones diplomáticas

Gustavo Gutiérrez, secretario general del organismo internacional, afirmó que con la decisión del Gobierno colombiano se reanuda el intercambio comercial entre ambos países

Comunidad Andina se pronunció sobre la eliminación de aranceles de Colombia a Ecuador después de meses de tensiones diplomáticas

Iván Cepeda respondió a Abelardo de la Espriella, rechazó fórmulas vicepresidenciales en el debate y pidió un cara a cara con el candidato

El candidato presidencial del Pacto Histórico remarcó que los encuentros son entre aspirantes a la Presidencia, y el abogado insistió en la intervención de quienes acompañan en la fórmula

Iván Cepeda respondió a Abelardo de la Espriella, rechazó fórmulas vicepresidenciales en el debate y pidió un cara a cara con el candidato

Elecciones presidenciales: se conocieron los nombres de quienes conformarían el equipo económico de Iván Cepeda

La campaña del aspirante presidencial, que se medirá con Abelardo de la Espriella en menos de dos semanas, suma exfuncionarios y académicos cercanos al petrismo para alistar propuestas y buscar puentes con sectores empresariales

Elecciones presidenciales: se conocieron los nombres de quienes conformarían el equipo económico de Iván Cepeda

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

El paisa llegará con su ‘Sendé Tour: The last dance’ para poner a bailar a sus seguidores que no alcanzaron a verlo en Medellín y previo a su presentación en Bogotá en octubre de 2026

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026 en Bogotá: este es el cartel completo

Yina Calderón reaccionó al anuncio de matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “Les hice la vida imposible”

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo: “No hay pánico ni miedo”

Deportes

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la fecha en la que iniciará el segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC