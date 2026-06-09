Planes y eventos en junio: obras de teatro, festivales y eventos para disfrutar el mes

El Teatro Nacional presenta una variada programación de obras durante el mes de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio se consolida como uno de los meses más esperados por los colombianos. Las vacaciones de mitad de año, el pago de la prima salarial y tres puentes festivos convierten este periodo en una de las temporadas más dinámicas para el turismo, el entretenimiento y los planes culturales en el país.

En 2026, el mes además coincide con el inicio del Mundial 2026 y el desarrollo del calendario electoral, un contexto que impulsa aún más la actividad social, el consumo de contenidos y la oferta de experiencias en distintas ciudades.

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En medio de este panorama, la agenda cultural se fortalece con una programación que tiene al teatro como protagonista, junto a festivales, gastronomía y eventos de cultura en Bogotá, Medellín, Neiva, Ibagué y otras regiones.

La agenda cultural de junio en Bogotá tiene al teatro como protagonista con una programación que también suma festivales, gastronomía y eventos de cultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá: el teatro toma la ciudad

“La Liga”: improvisación en vivo y batallas teatrales

El Teatro Nacional Calle 71 presenta desde el 9 de junio “La Liga”, uno de los torneos de improvisación más reconocidos del país, que regresa con su formato de batallas 1 vs 1 en vivo.

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Dirigido por David Moncada, el espectáculo reúne a actores como Felipe Ortiz, Marisol Correa, Emmanuel Restrepo, Camilo Pardo, Alejandra Chamorro, entre otros talentos de la escena nacional.

Cada función es distinta: no hay guion y las historias se construyen en tiempo real frente al público, que también participa en el desarrollo de las escenas.

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Funciones: martes y miércoles – 8:30 p. m.

“Burundanga”: humor, tensión y una pregunta incómoda

En el Teatro Nacional La Castellana llega “Burundanga”, una obra que combina comedia y suspenso a partir de una pregunta central: ¿hasta dónde se puede llegar para conocer la verdad?

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La cultura y el entretenimiento se toman las principales ciudades durante el mes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puesta en escena explora los límites de la confianza, el engaño y las decisiones personales en situaciones inesperadas. Según el teatro, la obra supera el millón de espectadores y suma más de 4.000 funciones a nivel internacional.

Funciones: jueves y viernes – 8:30 p. m.; sábados – 6:00 p. m. y 8:30 p. m.

“Por una nariz”: sátira al poder y lo absurdo

La programación teatral de junio también incluye “Por una nariz”, una comedia de humor ácido que cuestiona la solemnidad de las instituciones y las estructuras de poder.

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La obra transforma una sesión terapéutica en un escenario de conflicto emocional y político, donde emergen temas como el narcisismo, la fragilidad humana y la necesidad de validación.

Funciones: jueves y viernes – 8:30 p. m.; sábados – 6:00 p. m. y 8:30 p. m.

Gastronomía: “El Papá de los Asados”

La agenda también incluye experiencias gastronómicas como “El Papá de los Asados”, que se realizará del 13 al 15 de junio en la Hacienda San Rafael.

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La gastronomía también hace parte de la agenda cultural del mes con experiencias en vivo. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento reúne chefs de Colombia, Brasil y Estados Unidos en torno a la parrilla, con técnicas, sabores y experiencias culinarias acompañadas de música y activaciones culturales.

Comic Con Colombia 2026

Del 26 al 29 de junio, Corferias será sede de la Comic Con Colombia 2026, uno de los eventos más importantes de cultura pop del país.

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La programación incluye cómic, cine, anime, manga y videojuegos, además de invitados nacionales e internacionales, concursos, actividades académicas y torneos especializados.

Festivales regionales

Fuera de la capital, junio está marcado por una fuerte agenda de festivales tradicionales.

En Medellín, el Festival Internacional de Tango se celebra del 8 al 14 de junio con entrada libre en distintos escenarios.

Diversos escenarios del país presentan actividades culturales durante el mes de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neiva acoge el Festival Folclórico, el Reinado Nacional del Bambuco y la Muestra Internacional del Folklore entre el 12 y el 29 de junio.

En Ibagué, el Festival Folclórico Colombiano se realiza del 22 al 29 de junio, mientras que San Pelayo celebra el Festival Nacional del Porro del 25 al 28.

Calarcá alberga el Reinado Nacional del Café del 17 al 19, Anolaima celebra el Corpus Christi, y Montería será escenario del Reinado Nacional de la Ganadería.

La combinación de teatro, improvisación, gastronomía, cultura pop y festivales tradicionales convierte a junio en uno de los meses más vibrantes del calendario cultural colombiano, con una oferta que conecta públicos diversos en todo el país.

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