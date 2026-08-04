Canciller Rosa Villavicencio representaría al Gobierno Petro en la recepción de invitados a la posesión presidencial en Cali

La canciller Rosa Villavicencio sería la encargada de recibir a las delegaciones internacionales que asistirían a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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La canciller Rosa Villavicencio sería la encargada de representar al Gobierno del presidente Gustavo Petro en la recepción de las delegaciones internacionales que llegarían al país para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, prevista para este viernes 7 de agosto.

Según conoció Caracol Radio, la ministra de Relaciones Exteriores tendría previsto desplazarse el 6 de agosto a Cali, ciudad donde se realizaría la ceremonia de transmisión de mando, para encabezar la bienvenida protocolaria de los jefes de Estado, cancilleres y demás invitados especiales.

De concretarse ese plan, la funcionaria asumiría esa labor en representación del Gobierno saliente, en medio de una transición marcada por el distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo.

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La presencia de Villavicencio en los actos protocolarios contrastaría con la postura anunciada por Petro, quien confirmó que no asistirá a la ceremonia de posesión y que tampoco saludará a De la Espriella al considerar que su elección fue producto de un supuesto fraude electoral.

Abelardo de la Espriella se posesionaría como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia prevista en Cali, con la asistencia de delegaciones internacionales - crédito Captura de Video DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Durante un Consejo de Ministros televisado, el jefe de Estado reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni a darle la mano; allá él, que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, afirmó el mandatario. En la misma intervención agregó: “Yo no reconozco a ese presidente, y no tengo que darle la mano”.

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Pese a esas declaraciones, Petro aseguró que entregará el poder el próximo 7 de agosto, como lo establece la Constitución, y descartó cualquier llamado a una salida violenta.

Los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo una ventaja cercana a 248.000 votos, equivalente al 0,96 % sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sin embargo, el presidente sostiene que las supuestas irregularidades habrían comprometido 848.000 votos, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esa denuncia.

Desde el anuncio de los resultados, Petro ha señalado la existencia de una presunta trama internacional para alterar las elecciones. En sus intervenciones ha mencionado a Black Cube, firma israelí conocida por actividades de inteligencia privada, y a Thomas Greg & Sons, empresa contratista de la Registraduría para la logística tecnológica del proceso electoral. No obstante, el mandatario no ha presentado evidencias que sustenten esos señalamientos.

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El presidente Gustavo Petro reiteró que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella y aseguró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales - crédito Carlos Ortega/EFE

Las diferencias entre el Gobierno saliente y el presidente electo también terminaron afectando el proceso de empalme. Las reuniones comenzaron sin la participación directa de Petro ni de De la Espriella y estuvieron marcadas por cuestionamientos mutuos.

Posteriormente, el mandatario electo suspendió el empalme y calificó al Gobierno saliente de “golpista”, mientras Petro continuó insistiendo en sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral. A esa situación se sumó la decisión de congresistas del Pacto Histórico de anunciar que no asistirán a la ceremonia de posesión y convocar movilizaciones para el mismo 7 de agosto.

Otra de las controversias que ha rodeado la transición es la sede donde se realizará la transmisión de mando. De la Espriella manifestó desde la campaña su intención de posesionarse fuera de Bogotá, incluso en una guarnición militar, como un homenaje a las Fuerzas Militares.

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Sin embargo, la Presidencia le comunicó al equipo del mandatario electo que el Gobierno no podía autorizar una ceremonia en una instalación militar y recordó que cualquier cambio de sede depende exclusivamente del Congreso de la República, de acuerdo con la Constitución y la Ley 5 de 1992.

En esa comunicación también se indicó que durante el acto presidencial se entregarían al mandatario electo la Orden de Boyacá en grado de Gran Collar, la Orden de San Carlos en Gran Collar y la Orden Nacional al Mérito en Gran Cruz Extraordinaria.

Rosa Villavicencio encabezaría la recepción protocolaria de jefes de Estado, cancilleres y demás invitados especiales en representación del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @CancilleriaCol/X

Además, Petro prohibió el uso de cualquier cuartel para la ceremonia mientras continúe siendo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, decisión frente a la cual De la Espriella reiteró que su intención era posesionarse en una sede militar como reconocimiento a los uniformados.

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En materia de seguridad, el operativo previsto para la posesión incluiría más de 6.000 policías, corredores especiales de movilidad y sistemas antidrones en Cali y sus alrededores, con un esquema similar al implementado durante la COP16.

Hasta el momento, entre los invitados internacionales que tendrían prevista su asistencia figuran el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), además del primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, junto con cancilleres, vicepresidentes y otras delegaciones diplomáticas.