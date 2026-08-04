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Fuerzas militares neutralizaron dos cabecillas de los Comuneros del Sur en Nariño, confirmó el ministro de Defensa: “Golpe contundente”

La acción militar en Mallama resultó en la muerte de dos reconocidos cabecillas y la captura de otro miembro del grupo armado organizado, debilitando la operatividad de la estructura en la región

Cayeron alias Lalo y alias Carlitos, líderes del GAO Comuneros del Sur, tras intervención en Mallama - crédito @PedroSanchezCol/X
Cayeron alias Lalo y alias Carlitos, líderes del GAO Comuneros del Sur, tras intervención en Mallama - crédito @PedroSanchezCol/X
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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó en X el resultado de una acción militar ejecutada por el Gaula Militar en Mallama, Nariño, contra el GAO Comuneros del Sur.

La operación concluyó con la muerte de tres integrantes de la estructura armada, entre ellos dos reconocidos cabecillas: alias Lalo y alias Carlitos. Además, las Fuerzas Armadas capturaron a un miembro adicional y decomisaron armamento, municiones, equipos electrónicos y materiales de comunicación.

Según Sánchez, alias Lalo mantenía una trayectoria delictiva de aproximadamente 15 años. Sobre él pesaba una condena por rebelión y un proceso judicial vigente por homicidio en persona protegida.

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Los reportes oficiales también lo vinculan con actividades de extorsión, narcotráfico y constreñimiento de la población civil. Su liderazgo en la organización criminal lo convertía en uno de los objetivos prioritarios para las fuerzas estatales.

Ministerio de Defensa reportó baja de jefes criminales y decomiso de armas en Nariño - crédito @PedroSanchezCol/X
Ministerio de Defensa reportó baja de jefes criminales y decomiso de armas en Nariño - crédito @PedroSanchezCol/X

Alias Carlitos, por su parte, acumulaba nueve años de historial criminal. La justicia le atribuye delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como desaparición forzada.

El ministro Sánchez destacó que sobre este individuo pesaba una orden de captura vigente por estos cargos.

Durante la operación, los uniformados incautaron un fusil, cuatro pistolas, cinco proveedores, 235 unidades de munición, un GPS y cuatro teléfonos celulares.

Estos elementos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, representan una reducción en la capacidad de fuego y comunicación de la estructura criminal.

“El resultado en Mallama es un golpe contundente contra quienes insisten en utilizar la violencia para imponer su voluntad”, publicó el ministro Sánchez en X.

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El funcionario agradeció al Comando Gaula Militar por su labor en enfrentar el peligro y proteger a la ciudadanía. “Seguiremos golpeando a quienes amenacen a las comunidades”, añadió.

Las autoridades reiteraron canales de denuncia abiertos para la población, incluyendo líneas telefónicas especializadas para combatir el crimen organizado y el reclutamiento de menores.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó la importancia del operativo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó la importancia del operativo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Desmovilización de 18 integrantes del GAO-R debilita a la Segunda Marquetalia en Tumaco

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en X sobre el éxito de una operación en el municipio de Tumaco, Nariño, donde 18 miembros del GAO-R Segunda Marquetalia optaron por dejar las armas y entregarse a las autoridades.

La acción, desarrollada por el Batallón de Selva No. 53 Coronel Francisco José González del Ejército Nacional, significó la desarticulación de una compañía completa de esa estructura disidente.

Según el ministro, “la fuerza pública no detiene su ofensiva”, resaltando que la presión militar constante y la alternativa de rendición voluntaria generan resultados contundentes en los territorios afectados por la violencia.

Los desmovilizados entregaron 16 fusiles, tres pistolas, alrededor de 3.000 cartuchos y 60 proveedores, lo cual representa una importante reducción en el poder logístico y de combate de la organización criminal.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron a dos menores de edad, quienes quedaron bajo custodia de entidades de protección infantil.

Operativo en Tumaco logra la entrega de 18 miembros de la Segunda Marquetalia y reduce el poder delictivo - crédito @PedroSanchezCol/X
Operativo en Tumaco logra la entrega de 18 miembros de la Segunda Marquetalia y reduce el poder delictivo - crédito @PedroSanchezCol/X

El funcionario subrayó la importancia de salvaguardar a la población más vulnerable en medio de la ofensiva estatal contra los grupos armados ilegales.

El ministro Sánchez enfatizó que la seguridad se construye debilitando las redes delictivas y protegiendo a los ciudadanos. “Esta es la combinación que da resultados: presión operacional contra quienes persisten en la violencia y una puerta abierta para aquellos que deciden abandonarla”, afirmó en su declaración pública.

La entrega voluntaria de integrantes de la Segunda Marquetalia representa un golpe significativo para la estructura de ese grupo en el suroeste colombiano. El resultado de la operación, según el Ministerio de Defensa, evita que más comunidades sean sometidas por la intimidación armada y fortalece la presencia institucional en la región.

Esta acción se suma a los recientes operativos que buscan reducir la capacidad de acción de los grupos armados al margen de la ley y avanzar hacia la estabilidad en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Por último, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener la ofensiva y brindar opciones para la reintegración de quienes optan por abandonar la ilegalidad.

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