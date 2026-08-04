Tras el caso de Rafael Poveda, periodista especializada en género ofreció jornadas de capacitación a periodistas para denunciar casos de acoso sexual: “No podemos permitir que eso pase”

Cuartas busca hacer un ejercicio pedagógico para que no se silencien casos po el miedo a denunciar - créditos @pilar4as/X | @YOTECREOCOLEGA1/X

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Las recientes denuncias públicas contra el periodista y presentador Rafael Poveda generaron debate nacional y encendieron la discusión en redes sociales, donde el tema fue tendencia y motivó conversaciones en distintas regiones del país.

La controversia se acrecentó tras la publicación de dos acusaciones formales por acoso sexual, lo que llevó al grupo de periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez —integrante del colectivo ‘Yo te creo colega’—, a abordar el caso desde una perspectiva de rigor informativo y derecho a la réplica.

Según la reconstrucción de los hechos, las periodistas contactaron directamente a Poveda mediante una llamada telefónica y por correo electrónico, brindándole la oportunidad de responder a las denuncias antes de la publicación.

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Esta metodología fue destacada como un ejercicio de contraste y consulta previa, buscando asegurar el cumplimiento de los estándares periodísticos en la cobertura de hechos sensibles.

A raíz de la polémica y el clima de tensión en las salas de redacción, la periodista y abogada Pilar Cuartas compartió una reflexión en su cuenta de X.

En el mensaje, expresó su inquietud por las posibles consecuencias negativas del episodio, advirtiendo sobre el riesgo de que se genere temor a investigar casos de violencia sexual en los medios de comunicación.

“Me preocupa que el episodio entre #YoTeCreoColega y Rafael Poveda termine sembrando miedo en las salas de redacción. Que periodistas decidan no investigar la violencia sexual por temor a equivocarse. Que el aprendizaje termine convirtiéndose en autocensura”, señaló Cuartas en su publicación.

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La periodista precisó la importancia de contar con herramientas que faciliten la divulgación de los casos de acoso y abuso sexual en el país, y en espacios de medios de comunicación como salas de redacción - crédito @pilar4as/X

La comunicadora hizo hincapié en que los errores en el cubrimiento de estos temas deben analizarse y corregirse, pero nunca convertirse en obstáculos para la investigación de una de las violencias más complejas y difíciles de abordar.

En su mensaje, Cuartas ofreció su experiencia profesional tanto en el periodismo como en el ámbito jurídico para apoyar a colegas que enfrenten dudas o desafíos en la cobertura de violencia sexual.

Ella anunció la disponibilidad de jornadas de formación gratuitas para periodistas y medios interesados en fortalecer sus capacidades en el abordaje de estos casos con rigor, perspectiva de género y apego a los estándares profesionales.

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“Estoy ofreciendo jornadas de formación gratuitas porque creo que ahora, más que nunca, necesitamos más periodismo que investigue estas violencias, no menos”, puntualizó Cuartas.

Cuartas señaló que las jornadas de formación son gratuitas - crédito @pilar4as/X

En su reflexión, Cuartas agradeció al colectivo ‘Yo te creo colega’ por abrir un camino en la denuncia y el cubrimiento de la violencia sexual en el periodismo, y llamó a proteger y seguir recorriendo ese espacio de aprendizaje.

“Esta es también mi manera de agradecerle a #YoTeCreoColega por haber abierto un camino que me permitió contar mi propia historia. Cuidemos ese camino. Aprendamos de él. Pero no dejemos de recorrerlo”, concluyó.

Asimismo, y en declaraciones a Infobae Colombia, Cuartas mencionó que “ estos espacios de formación están pensados como espacios de diálogo en el que la gente puede preguntar con confianza o los periodistas y las periodistas pueden preguntar con confianza cuáles son las dudas que tienen de cómo cubrir la violencia sexual y las pueden formular libremente”.

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La periodista precisó que debido a lo que ha pasado con este caso “hay miedo de preguntar y esto va a ser un espacio para eso, para preguntar libremente, resolver las dudas que siempre han tenido y cómo intentar dar una conversación urgente y necesaria sobre cómo opera la violencia sexual y cómo se puede cubrir o cómo podría llevarse eso a los medios de comunicación o cómo podría informarse sobre la violencia sexual desde los medios de comunicación”.

En su pronunciamiento, las integrantes del grupo calificaron esa conversación como infortunada, dijeron que el episodio dejó aprendizajes - crédito @yotecreocolega/IG

Cuartas puntualizó: “La gente me está contactando por privado, pero son sesiones individuales o colectivas que tienen un fin pedagógico y simplemente con un fin pedagógico para resolver dudas sobre el cubrimiento de violencia sexual y dar herramientas de acuerdo con mi conocimiento y mi experiencia, que puedan contribuir al cubrimiento de la violencia sexual”.

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Por este motivo la comunicadora argumentó que dentro del movimiento MeToo “es importante que las compañeras de ‘Yo te creo colega’ no queden aisladas cubriendo el tema, sino que más personas y más periodistas, más medios de comunicación, se interesen y se involucren en el cubrimiento de estos casos, que son muchos y que se vienen con muchos escenarios importantes para el periodismo, como los procesos penales que ya estamos viendo contra, contra los presentadores señalados por las denunciantes, que requieren un compromiso y, requieren como herramientas para poder cubrirlos”.