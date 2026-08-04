Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Balacera en billar de Chapinero, en Bogotá: un cliente que no quiso pagar la cuenta hirió gravemente al administrador

Las autoridades le confirmaron a Infobae Colombia que no se maneja por el momento la versión que ha circulado acerca de presuntos cobros de extorsiones, pero se mantienen adelantando la investigación del caso

El caso se presentó en el norte de Bogotá la tarde del domingo 2 de agosto de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X
El caso se presentó en el norte de Bogotá la tarde del domingo 2 de agosto de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X
Guardar

Un caso que encendió las alertas en el norte de Bogotá se reportó la tarde del domingo 2 de agosto, luego de que se reportó una balacera en un billar ubicado en una de las calles de la localidad de Chapinero.

El saldo del caso según el reporte preliminar fue de un hombre herido de gravedad que causó pánico entre los clientes.

El hecho se registró luego de que un cliente se negara a pagar la cuenta, agrediera a una trabajadora y disparara contra el administrador del establecimiento.

Según la versión que conoció Citynoticias, el agresor huyó tras lanzar amenazas vinculadas a extorsiones en la zona.

Testigos, cuya identidad permanece reservada por seguridad, relataron al mismo medio local que el incidente se originó cuando una empleada se acercó para solicitar el pago del servicio consumido.

PUBLICIDAD

En respuesta, el individuo tomó a la mujer del cabello y la golpeó. La víctima logró pedir ayuda al administrador, quien intervino para controlar la situación.

El atacante desenfundó un revólver y disparó directamente al pecho del administrador, luego de intimidar a los clientes con el arma.

crédito Pasa en Bogotá / X
El sujeto disparó contra un joven que, según lo que informó un vocero de la Mebog a Infobae Colombia, no reviste peligro - crédito Pasa en Bogotá / X

El agresor, antes de escapar, lanzó amenazas relacionadas con el cobro de cuotas extorsivas en el sector comercial de Chapinero.

“Tengo miedo, él dijo que iba a poner una bomba porque no le estaban pagando extorsión. Es algo que me da pánico tanto a mí como a otros clientes”, relató una testigo entrevistada por el medio televisivo.

PUBLICIDAD

La víctima fue auxiliada por personas del sector y trasladada en motocicleta a un centro asistencial cercano.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá ya cuentan con los registros de las cámaras de seguridad para identificar y capturar al responsable.

Además, agentes de inteligencia investigan si el ataque guarda relación con estructuras criminales dedicadas a la extorsión en esta zona de la ciudad.

Sin embargo, Infobae Colombia consultó con la Mebog y se descartó dicha hipótesis de cobro de extorsiones como parte de la línea investigativa hasta el momento.

Comerciantes consultados por el mismo medio señalaron que la situación de extorsión en algunas zonas supera ampliamente las cifras oficiales.

crédito Pasa en Bogotá / X
Luego de disparar el sujeto salió del lugar - crédito Pasa en Bogotá / X

Las autoridades mantienen operativos para esclarecer lo ocurrido y fortalecer la seguridad en los sectores comerciales de la capital.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reportó que, entre enero y junio de 2026, abril concentró el mayor número de casos de extorsión en Bogotá. Kennedy registró 117 denuncias, Suba 114, Engativá 96, Santa Fe 86, Usaquén 70 y Fontibón 34.

Por su parte, en el primer semestre del año se contabilizaron 1.005 casos de extorsión, cifra que representa una disminución del 6,7 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.077 denuncias.

El caso se suma a la captura de tres delincuentes que junto sumaban 19 antecedentes judiciales en Bogotá

a Policía Nacional reportó la captura de tres personas señaladas de cometer un hurto a mano armada en el barrio San Miguel, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

El operativo se desarrolló luego de que los uniformados, con apoyo de la comunidad, lograran ubicar e interceptar a los sospechosos mientras intentaban huir tras asaltar a un transeúnte.

Durante el procedimiento, la policía incautó una pistola traumática calibre 9 mm y recuperó bienes hurtados avaluados en 11 millones de pesos.

Los tres delincuentes fueron capturados en el barrio San Miguel de la localidad de Barrios Unidos - crédito Mebog
Los tres delincuentes fueron capturados en el barrio San Miguel de la localidad de Barrios Unidos - crédito Mebog

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para enfrentar cargos por hurto y porte ilegal de armas.

Según el reporte oficial, los detenidos registran más de 19 anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para la pronta reacción policial y la efectividad en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia en la ciudad.

Temas Relacionados

Balacera en billarBogotáChapineroCliente no habría pagado la cuentaCobro de extorsionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La esposa de Iván Marín defendió al comediante tras polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity: “Digan lo que digan, hagan lo que hagan”

Leidy Silva expresó públicamente su orgullo y apoyo a Iván Marín luego del tenso episodio en el ‘reality’, enfatizando la importancia del respaldo familiar ante la presión mediática y las críticas recibidas por su desempeño

La esposa de Iván Marín defendió al comediante tras polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity: “Digan lo que digan, hagan lo que hagan”

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

El volante, apartado del equipo profesional, sigue con contrato vigente con el cuadro Millonario, por lo que el mensaje tras la derrota fue tomado a mal por los hinchas

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

Isabella Ladera reveló el significado y el origen del nombre Koa para su hijo: “Supimos que era el indicado”

La influencer venezolana compartió detalles sobre cómo eligió junto a Hugo García el nombre poco común de su segundo hijo, sorprendiendo a sus seguidores con su inspiración hawaiana

Isabella Ladera reveló el significado y el origen del nombre Koa para su hijo: “Supimos que era el indicado”

Esta sería la invitación para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: hora e invitados

La investidura está citada en el auditorio Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali, con presencia mayoritaria del Congreso, expresidentes e invitados internacionales

Esta sería la invitación para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: hora e invitados

Gustavo Petro realizó en promedio diez trinos por cada día de su mandato presidencial: cuantos fueron en total

A través de miles de publicaciones, el mandatario colombiano comunicó decisiones clave, enfrentó crisis internacionales y enfrentó controversias legales, instalando un estilo de gobierno donde la red social es protagonista

Gustavo Petro realizó en promedio diez trinos por cada día de su mandato presidencial: cuantos fueron en total
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera reveló el significado y el origen del nombre Koa para su hijo: “Supimos que era el indicado”

Isabella Ladera reveló el significado y el origen del nombre Koa para su hijo: “Supimos que era el indicado”

Jorge Alfredo Vargas reapareció tras denuncias de acoso: su apariencia física revolucionó las redes

Rafa Taibo relató cómo superó una “posesión demoníaca” tras su paso por la UCI: “Fue aterrador en muchos aspectos”

“Dai Dai” de Shakira sigue rompiendo récods: completa seis semanas en lo más alto de los listados de música a nivel mundial

Pautips enseñó cómo hacer una ensalada refrescante para temporadas de verano, con ingredientes sencillos y en poco tiempo

Deportes

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

José Néstor Pekerman no se ahorró elogios para Juan Fernando Quintero: “Es difícil encontrar otro como él”

Este sería el remplazo de Luis Amaranto Perea en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Así juega Leonai Souza, el sorpresivo nuevo fichaje de Millonarios para la Liga BetPlay

Periodista argentino le envió consejo a la selección Colombia: “Tienen que aprender a jugar sin James”