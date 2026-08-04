Balacera en billar de Chapinero, en Bogotá: un cliente que no quiso pagar la cuenta hirió gravemente al administrador

El caso se presentó en el norte de Bogotá la tarde del domingo 2 de agosto de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X

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Un caso que encendió las alertas en el norte de Bogotá se reportó la tarde del domingo 2 de agosto, luego de que se reportó una balacera en un billar ubicado en una de las calles de la localidad de Chapinero.

El saldo del caso según el reporte preliminar fue de un hombre herido de gravedad que causó pánico entre los clientes.

El hecho se registró luego de que un cliente se negara a pagar la cuenta, agrediera a una trabajadora y disparara contra el administrador del establecimiento.

Según la versión que conoció Citynoticias, el agresor huyó tras lanzar amenazas vinculadas a extorsiones en la zona.

Testigos, cuya identidad permanece reservada por seguridad, relataron al mismo medio local que el incidente se originó cuando una empleada se acercó para solicitar el pago del servicio consumido.

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En respuesta, el individuo tomó a la mujer del cabello y la golpeó. La víctima logró pedir ayuda al administrador, quien intervino para controlar la situación.

El atacante desenfundó un revólver y disparó directamente al pecho del administrador, luego de intimidar a los clientes con el arma.

El sujeto disparó contra un joven que, según lo que informó un vocero de la Mebog a Infobae Colombia, no reviste peligro - crédito Pasa en Bogotá / X

El agresor, antes de escapar, lanzó amenazas relacionadas con el cobro de cuotas extorsivas en el sector comercial de Chapinero.

“Tengo miedo, él dijo que iba a poner una bomba porque no le estaban pagando extorsión. Es algo que me da pánico tanto a mí como a otros clientes”, relató una testigo entrevistada por el medio televisivo.

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La víctima fue auxiliada por personas del sector y trasladada en motocicleta a un centro asistencial cercano.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá ya cuentan con los registros de las cámaras de seguridad para identificar y capturar al responsable.

Además, agentes de inteligencia investigan si el ataque guarda relación con estructuras criminales dedicadas a la extorsión en esta zona de la ciudad.

Sin embargo, Infobae Colombia consultó con la Mebog y se descartó dicha hipótesis de cobro de extorsiones como parte de la línea investigativa hasta el momento.

Comerciantes consultados por el mismo medio señalaron que la situación de extorsión en algunas zonas supera ampliamente las cifras oficiales.

Luego de disparar el sujeto salió del lugar - crédito Pasa en Bogotá / X

Las autoridades mantienen operativos para esclarecer lo ocurrido y fortalecer la seguridad en los sectores comerciales de la capital.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reportó que, entre enero y junio de 2026, abril concentró el mayor número de casos de extorsión en Bogotá. Kennedy registró 117 denuncias, Suba 114, Engativá 96, Santa Fe 86, Usaquén 70 y Fontibón 34.

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Por su parte, en el primer semestre del año se contabilizaron 1.005 casos de extorsión, cifra que representa una disminución del 6,7 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.077 denuncias.

El caso se suma a la captura de tres delincuentes que junto sumaban 19 antecedentes judiciales en Bogotá

a Policía Nacional reportó la captura de tres personas señaladas de cometer un hurto a mano armada en el barrio San Miguel, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

El operativo se desarrolló luego de que los uniformados, con apoyo de la comunidad, lograran ubicar e interceptar a los sospechosos mientras intentaban huir tras asaltar a un transeúnte.

Durante el procedimiento, la policía incautó una pistola traumática calibre 9 mm y recuperó bienes hurtados avaluados en 11 millones de pesos.

Los tres delincuentes fueron capturados en el barrio San Miguel de la localidad de Barrios Unidos - crédito Mebog

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para enfrentar cargos por hurto y porte ilegal de armas.

Según el reporte oficial, los detenidos registran más de 19 anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para la pronta reacción policial y la efectividad en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia en la ciudad.

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