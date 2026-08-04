Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Este sería el minuto a minuto de la posesión de Abelardo de la Espriella: jefes de Estado comenzarían a llegar el jueves

Un documento preliminar, divulgado por el periodista Melquisedec Torres, detalla las actividades previstas antes, durante y después del acto de transmisión de mando, que contará con la presencia de delegaciones internacionales y un amplio esquema de seguridad

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizaría el 7 de agosto en Cali con un amplio dispositivo de seguridad, asistencia de delegaciones internacionales y un cronograma preliminar que detalla el desarrollo de la ceremonia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizaría el 7 de agosto en Cali con un amplio dispositivo de seguridad, asistencia de delegaciones internacionales y un cronograma preliminar que detalla el desarrollo de la ceremonia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Guardar

A tres días de la posesión presidencial, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre cómo se desarrollaría la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia.

Un documento preliminar, divulgado por el periodista Melquisedec Torres y que, según explicó, fue entregado por fuentes de la organización, revela el posible minuto a minuto del acto protocolario que se realizará el próximo viernes 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

De acuerdo con esa información, la ceremonia oficial se extendería entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., aunque las actividades comenzarían desde el día anterior con la llegada de delegaciones internacionales y reuniones de alto nivel. El cronograma, sin embargo, tendría carácter preliminar y algunos horarios podrían modificarse.

PUBLICIDAD

El documento indica que las primeras delegaciones internacionales empezarán a arribar desde las 7:00 a. m. del jueves 6 de agosto al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Posteriormente, a las 10:00 a. m., el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el canciller designado, Omar Bula Escobar, sostendrían reuniones bilaterales con representantes extranjeros en el Hotel Intercontinental de Cali.

Ese mismo jueves, a las 6:30 p. m., el presidente electo ofrecería un saludo virtual a medios de comunicación nacionales e internacionales desde la capital del Valle del Cauca, como antesala al acto de transmisión de mando.

El cronograma preliminar divulgado por Melquisedec Torres establece el minuto a minuto de la posesión de Abelardo De La Espriella, aunque advierte que algunos horarios podrían sufrir modificaciones - crédito Melquisedec Torres/X
El cronograma preliminar divulgado por Melquisedec Torres establece el minuto a minuto de la posesión de Abelardo De La Espriella, aunque advierte que algunos horarios podrían sufrir modificaciones - crédito Melquisedec Torres/X

La agenda del viernes comenzaría con la instalación del Congreso en pleno a las 12:30 p. m. dentro de la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Más tarde, sobre las 2:10 p. m., está prevista la llegada de De la Espriella acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos, quienes serían recibidos con una calle de honor antes del inicio del acto protocolario.

PUBLICIDAD

El bloque central de la ceremonia se desarrollaría entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m.. Durante ese lapso se realizarían el juramento constitucional de Abelardo de la Espriella, la imposición de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, la posesión del vicepresidente José Manuel Restrepo, el primer discurso del nuevo jefe de Estado y los honores militares.

El mismo documento también contempla la posesión del gabinete ministerial. Entre los funcionarios ya anunciados por el Gobierno entrante figuran Rodrigo Lara como ministro del Interior, Omar Bula en la Cancillería, Miguel Gómez en Hacienda, Iván Cancino en Justicia y Jorge Eduardo Mora en Defensa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la banda presidencial no solo sería impuesta por el presidente del Congreso. El documento también menciona la participación de Luis Felipe Yagüé, conocido como “el señor de panela”, quien tendría un papel simbólico durante ese momento de la ceremonia.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad debido a la presencia de mandatarios extranjeros, representantes diplomáticos y altas autoridades nacionales.

Melquisedec Torres publicó un documento preliminar que, según aseguró, fue entregado por fuentes de la organización y detalla el posible desarrollo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Melquisedec Torres/X
Melquisedec Torres publicó un documento preliminar que, según aseguró, fue entregado por fuentes de la organización y detalla el posible desarrollo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Melquisedec Torres/X

Según informó Semana, el esquema contempla más de 6.000 policías, corredores especiales de seguridad y sistemas antidrones en Cali y sus alrededores, con un despliegue similar al implementado durante la realización de la COP16.

La organización espera la asistencia de varias delegaciones internacionales. Hasta el 4 de agosto habían confirmado su presencia el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. También asistirían el presidente de Chile, José Antonio Kast; el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Además, se espera la llegada de las primeras damas de Panamá y Chile, así como de vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. También asistirían cancilleres de varios países, mientras que otras naciones enviarán representantes diplomáticos de alto nivel.

En el ámbito político nacional, el documento señala que fueron invitados alcaldes, gobernadores y congresistas de distintas regiones del país.

Sin embargo, los integrantes del Pacto Histórico anunciaron que no asistirán a la ceremonia, al reiterar que no reconocen a De la Espriella como presidente y convocar movilizaciones para el mismo 7 de agosto, fecha en la que comenzarán oficialmente su labor como oposición.

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace parte de los mandatarios internacionales que han confirmado su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali - crédito Angela Ponce/Reuters
El presidente de Argentina, Javier Milei, hace parte de los mandatarios internacionales que han confirmado su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali - crédito Angela Ponce/Reuters

De acuerdo con el medio citado, el mandatario electo considera que esas protestas podrían representar el inicio de un intento de desestabilización. Aun así, ha manifestado que garantizará el derecho a la protesta, siempre que las manifestaciones se desarrollen dentro del marco de la ley.

En cuanto a los expresidentes, por el momento no está confirmada la presencia de ninguno debido a razones de seguridad.

Según el mismo medio, De la Espriella pidió que no fueran invitados Juan Manuel Santos ni Ernesto Samper por las diferencias políticas que mantiene con ambos, mientras que sí fueron extendidas invitaciones a Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. La salida de las delegaciones internacionales está prevista para el sábado 8 de agosto, con lo que concluirán los actos oficiales de la transición presidencial.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPosesión De la EspriellaCronograma en CaliPosesión presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Creadora de contenido compartió video insultando a las mozas y causó todo tipo de comentarios: “Orgullosas de ser la otra”

La creadora de contenido conocida como La Paisa Chiviada difundió una grabación con insultos y señalamientos a quienes se vinculan con personas comprometidas, y el clip se viralizó

Creadora de contenido compartió video insultando a las mozas y causó todo tipo de comentarios: “Orgullosas de ser la otra”

Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría estado chantajeando a Gustavo Petro: “Lo que quería lo conseguía”

En una entrevista con Eva Rey, la exembajadora y hermana del ministro del Interior Armando Benedetti dijo estar “completamente segura” de que la entonces primera dama se valió de su cercanía con el jefe de Estado para conseguir lo que quería

Ángela Benedetti afirmó que Verónica Alcocer habría estado chantajeando a Gustavo Petro: “Lo que quería lo conseguía”

Carlos Antonio Vélez se enfureció por la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella: “Pierde el presidente electo”

El comentarista cree que el mayor impacto recaería sobre el presidente electo, justo cuando el jefe del fútbol mundial enfrenta críticas por su plan de vender activos comerciales a privados

Carlos Antonio Vélez se enfureció por la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella: “Pierde el presidente electo”

Conductor en Medellín que se iba a “pasar de vivo” fue capturado por la Policía: en pleno giro prohibido se encontró de frente con un agente y trató de escapar

El vehículo transitó por una vía del Metroplús, zonas peatonales y no respetó un semáforo en rojo

Conductor en Medellín que se iba a “pasar de vivo” fue capturado por la Policía: en pleno giro prohibido se encontró de frente con un agente y trató de escapar

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”

El despacho, representado por María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, informó que se encargará de la defensa técnica y del respaldo de las garantías constitucionales durante la imputación y etapas posteriores

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Claudia Calderón aclaró su violenta reacción durante la revelación de género del bebé de su hermana Juliana: “Me dejó en la quiebra”

Claudia Calderón aclaró su violenta reacción durante la revelación de género del bebé de su hermana Juliana: “Me dejó en la quiebra”

Así se despidió Shakira de los Ghetto Kids tras la exitosa presentación en el Mundial 2026: “Los amo como si fueran mis hijos”

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Deportes

Técnico del Bayern Múnich se refirió al plan que tiene con Luis Díaz para que sume minutos antes de la temporada 2026-2027: “Aún no están listos”

Técnico del Bayern Múnich se refirió al plan que tiene con Luis Díaz para que sume minutos antes de la temporada 2026-2027: “Aún no están listos”

Colapsó muro en los alrededores del estadio de Bucaramanga antes del partido contra el Cúcuta: cuatro personas resultaron heridas

Johan Mojica encendió la polémica por fuerte respuesta a un hincha que lo cuestionó en redes sociales: “Sé hacer plata, cosa que usted no sabe”

David Ospina podría quedar por fuera del Atlante de México: se resintió de antigua fractura de codo y viajó a revisarse con el médico

Polémica en el clásico Bucaramanga vs. Cúcuta: el delantero Jaime Peralta habría agredido a un trabajador de la logística