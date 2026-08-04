Este sería el minuto a minuto de la posesión de Abelardo de la Espriella: jefes de Estado comenzarían a llegar el jueves

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizaría el 7 de agosto en Cali con un amplio dispositivo de seguridad, asistencia de delegaciones internacionales y un cronograma preliminar que detalla el desarrollo de la ceremonia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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A tres días de la posesión presidencial, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre cómo se desarrollaría la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia.

Un documento preliminar, divulgado por el periodista Melquisedec Torres y que, según explicó, fue entregado por fuentes de la organización, revela el posible minuto a minuto del acto protocolario que se realizará el próximo viernes 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

De acuerdo con esa información, la ceremonia oficial se extendería entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., aunque las actividades comenzarían desde el día anterior con la llegada de delegaciones internacionales y reuniones de alto nivel. El cronograma, sin embargo, tendría carácter preliminar y algunos horarios podrían modificarse.

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El documento indica que las primeras delegaciones internacionales empezarán a arribar desde las 7:00 a. m. del jueves 6 de agosto al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Posteriormente, a las 10:00 a. m., el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el canciller designado, Omar Bula Escobar, sostendrían reuniones bilaterales con representantes extranjeros en el Hotel Intercontinental de Cali.

Ese mismo jueves, a las 6:30 p. m., el presidente electo ofrecería un saludo virtual a medios de comunicación nacionales e internacionales desde la capital del Valle del Cauca, como antesala al acto de transmisión de mando.

El cronograma preliminar divulgado por Melquisedec Torres establece el minuto a minuto de la posesión de Abelardo De La Espriella, aunque advierte que algunos horarios podrían sufrir modificaciones - crédito Melquisedec Torres/X

La agenda del viernes comenzaría con la instalación del Congreso en pleno a las 12:30 p. m. dentro de la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Más tarde, sobre las 2:10 p. m., está prevista la llegada de De la Espriella acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos, quienes serían recibidos con una calle de honor antes del inicio del acto protocolario.

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El bloque central de la ceremonia se desarrollaría entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m.. Durante ese lapso se realizarían el juramento constitucional de Abelardo de la Espriella, la imposición de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, la posesión del vicepresidente José Manuel Restrepo, el primer discurso del nuevo jefe de Estado y los honores militares.

El mismo documento también contempla la posesión del gabinete ministerial. Entre los funcionarios ya anunciados por el Gobierno entrante figuran Rodrigo Lara como ministro del Interior, Omar Bula en la Cancillería, Miguel Gómez en Hacienda, Iván Cancino en Justicia y Jorge Eduardo Mora en Defensa.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la banda presidencial no solo sería impuesta por el presidente del Congreso. El documento también menciona la participación de Luis Felipe Yagüé, conocido como “el señor de panela”, quien tendría un papel simbólico durante ese momento de la ceremonia.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad debido a la presencia de mandatarios extranjeros, representantes diplomáticos y altas autoridades nacionales.

Melquisedec Torres publicó un documento preliminar que, según aseguró, fue entregado por fuentes de la organización y detalla el posible desarrollo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Melquisedec Torres/X

Según informó Semana, el esquema contempla más de 6.000 policías, corredores especiales de seguridad y sistemas antidrones en Cali y sus alrededores, con un despliegue similar al implementado durante la realización de la COP16.

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La organización espera la asistencia de varias delegaciones internacionales. Hasta el 4 de agosto habían confirmado su presencia el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. También asistirían el presidente de Chile, José Antonio Kast; el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Además, se espera la llegada de las primeras damas de Panamá y Chile, así como de vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. También asistirían cancilleres de varios países, mientras que otras naciones enviarán representantes diplomáticos de alto nivel.

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En el ámbito político nacional, el documento señala que fueron invitados alcaldes, gobernadores y congresistas de distintas regiones del país.

Sin embargo, los integrantes del Pacto Histórico anunciaron que no asistirán a la ceremonia, al reiterar que no reconocen a De la Espriella como presidente y convocar movilizaciones para el mismo 7 de agosto, fecha en la que comenzarán oficialmente su labor como oposición.

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace parte de los mandatarios internacionales que han confirmado su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali - crédito Angela Ponce/Reuters

De acuerdo con el medio citado, el mandatario electo considera que esas protestas podrían representar el inicio de un intento de desestabilización. Aun así, ha manifestado que garantizará el derecho a la protesta, siempre que las manifestaciones se desarrollen dentro del marco de la ley.

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En cuanto a los expresidentes, por el momento no está confirmada la presencia de ninguno debido a razones de seguridad.

Según el mismo medio, De la Espriella pidió que no fueran invitados Juan Manuel Santos ni Ernesto Samper por las diferencias políticas que mantiene con ambos, mientras que sí fueron extendidas invitaciones a Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. La salida de las delegaciones internacionales está prevista para el sábado 8 de agosto, con lo que concluirán los actos oficiales de la transición presidencial.