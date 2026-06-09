La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió respaldar a De la Espriella en segunda vuelta: “Es la guerrilla contra la democracia”

María Claudia Tarazona invita a votar al considerar que el país “no aguanta una segunda” administración como la de Gustavo Petro - crédito X

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, pidió públicamente a los colombianos respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

“Es la guerrilla contra la democracia”, declaró Tarazona, que aseguró que el país enfrenta un punto de inflexión en medio de la más reciente crisis política. Su declaración se produjo durante un homenaje en el Congreso de la República a su esposo, donde insistió en la necesidad de “proteger la democracia del país” y advirtió sobre los riesgos de repetir lo que catalogó como la “nefasta administración” de Gustavo Petro.

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Una posición ciudadana que busca evitar la división

Tarazona subrayó que su respaldo a De la Espriella obedece a una decisión personal, desligada de cualquier vínculo formal con la campaña del candidato de Defensores de la Patria.

“Yo creo que lo más importante para los colombianos es pensar que no estamos polarizados, es que todos tenemos que estar del mismo lado, porque aquí no estamos hablando de izquierda o de derecha o de unos contra otros, aquí estamos hablando la guerrilla contra la democracia”, sostuvo la viuda de Uribe Turbay.

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María Claudia Tarazona pidió a los colombianos respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Composición fotográfica Reuters y Colprensa

En su intervención Tarazona enfatizó que Colombia enfrenta un “momento fundamental, trascendental en la historia”, e instó a la ciudadanía a tomar una posición firme: “Es mucho lo que tenemos, es muy grande el país que podemos perder y no hay segundas oportunidades”.

Críticas a la gestión de Gustavo Petro y advertencia sobre el futuro

La viuda del congresista fue enfática al referirse a los últimos cuatro años bajo la administración de Gustavo Petro. Calificó ese periodo como marcado por “escándalos de corrupción, de narcotráfico, de muertes, de violencia” y advirtió que el país “no aguanta una segunda” gestión similar.

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Tarazona también dirigió un mensaje a quienes contemplan votar en blanco, pidiéndoles reflexionar sobre lo que está en juego y sumarse al respaldo a De la Espriella para “proteger la democracia del país”. “A quienes piensan votar en blanco les pido que reflexionen sobre el riesgo del país y que se unan”, expresó.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso

El Congreso de la República rindió un homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay y promulgó una ley para honrar la memoria del senador asesinado - crédito suministrada a Infobae Colombia

El pronunciamiento de María Claudia Tarazona coincidió con el homenaje póstumo que el Congreso de la República rindió al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado hace un año en un ataque sicarial.

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El reconocimiento incluyó la promulgación de una ley que honra la memoria del legislador, impulsada por el senador Jonathan Pulido. Según el texto legislativo, Uribe Turbay “fue un insigne ciudadano y ejemplar servidor público que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia, llegando incluso a sacrificarla por ese ideal supremo”.

La corporación destacó la defensa que hizo el senador de los principios democráticos, la justicia, la paz y la igualdad, valores que, según Tarazona, hoy están en riesgo.

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Investigación abierta por el magnicidio

Al cumplirse un año del asesinato de Uribe Turbay, su viuda confirmó que la investigación judicial continúa abierta y que hasta el momento existen nueve capturas relacionadas con el caso. Tarazona indicó que varios de los implicados ya se encuentran judicializados y procesados, mientras que otros alcanzaron preacuerdos con la justicia.

María Claudia Tarazona informó que ya hay nueve detenidos por el ataque de hace un año, con varios procesados y otros con preacuerdos, mientras la familia espera identificar a los determinadores - crédito X

No obstante, la familia aún espera esclarecer quiénes fueron los determinadores del crimen. “Eso quiere decir que no hemos llegado a quienes fueron los determinadores del magnicidio de Miguel. Eso es muy importante. Sabemos que la Segunda Marquetalia está involucrada y ahora la teoría, una de las teorías importantes de la fiscalía, y por supuesto es una hipótesis que tiene que corroborarse mediante un acervo probatorio robusto y fortalecido, es si la Segunda Marquetalia recibió la orden de alguien más”, detalló Tarazona.

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Además, mencionó que existe la hipótesis de una posible implicación de funcionarios o instancias del Gobierno colombiano en el crimen, lo que sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía.