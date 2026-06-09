Colombia

La CUT convocó movilización el 11 de junio: protestarán contra el plan de Abelardo de la Espriella sobre empleo público

La organización vinculó ese diagnóstico con una advertencia política: afirmó que las medidas propuestas significarían retrocesos frente a los avances alcanzados durante el actual Gobierno y devolverían al país a las condiciones que detonaron las movilizaciones de 2019 y 2021

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Ilustración acuarela de una marcha: personas con mascarillas portando banderas de Fecode y CUT, y carteles de 'Defensa del Empleo Público', en una calle urbana.
Una multitud de manifestantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) marchan por las calles, exigiendo la defensa del empleo público en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a una movilización nacional el 11 de junio de 2026 para responder a la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que le atribuyen un plan para despedir a 700.000 empleados públicos y reducir la estructura del Estado de 216 a 82 entidades.

En un pronunciamiento fechado en Bogotá el 8 de junio de 2026, la central sindical sostuvo que ese recorte implicaría eliminar, fusionar o privatizar 136 organismos públicos y agravaría el desempleo, la desigualdad y la precariedad social.

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La convocatoria, firmada por el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, y el secretario general, Over Dorado Cardona, agregó un dato de alto impacto institucional: la propuesta incluye la supresión o degradación de 13 de los 19 ministerios actuales.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a una movilización nacional el 11 de junio de 2026 para responder a la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que le atribuyen un plan para despedir a 700.000 empleados públicos y reducir la estructura del Estado de 216 a 82 entidades - crédito @cutcolombia/X
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a una movilización nacional el 11 de junio de 2026 para responder a la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que le atribuyen un plan para despedir a 700.000 empleados públicos y reducir la estructura del Estado de 216 a 82 entidades - crédito @cutcolombia/X

El documento también afirma que serían eliminadas cinco de las 10 superintendencias y menciona de forma expresa entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el Inpec, la Uspec y la Esap.

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Ese inventario muestra que la advertencia sindical abarca áreas de gestión del riesgo, tierras, desarrollo rural, atención a víctimas, protección, sistema penitenciario y formación pública. La central también incluyó en su crítica el frente financiero y de servicios.

Sobre ese punto, el documento señaló: “Asimismo, propone privatizar el Grupo Bicentenario, del que hacen parte, entre otras entidades, el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, La Previsora, Fiduprevisora y Positiva, además de otras 27 entidades del Estado”. La CUT agregó que el plan contempla privatizar la prestación de servicios relacionados con la educación pública.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters
- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

La central obrera presentó esa convocatoria como una respuesta directa a lo que definió como un “desmantelamiento del Estado”. En el mismo texto, la organización vinculó ese diagnóstico con una advertencia política: afirmó que las medidas propuestas significarían retrocesos frente a los avances alcanzados durante el actual Gobierno y devolverían al país a las condiciones que detonaron las movilizaciones de 2019 y 2021.

La CUT convocó a concentraciones en plazas públicas de todo el país a las 6:00 p. m. del 11 de junio. El texto añadió el componente electoral de la convocatoria: “Esta movilización también será una expresión de respaldo a quien propone la continuidad de las transformaciones sociales y democráticas en Colombia: el candidato presidencial Iván Cepeda”. Para Bogotá, la central precisó que la concentración será a las 18:00 en la Plaza de Bolívar.

Sindicato del Ministerio de Educación lanzó alerta por posibles recortes en un eventual gobierno de De la Espriella

El sindicato del Ministerio de Educación Nacional de Colombia lanzó una advertencia a sus trabajadores sobre las posibles consecuencias laborales de las propuestas impulsadas por Abelardo de la Espriella en el contexto de la segunda vuelta presidencial. La preocupación se centra en la continuidad de empleos y contratos estatales, un tema que ha cobrado relevancia mientras se intensifica la campaña electoral.

La pieza gráfica difundida por el gremio advierte que la continuidad de cargos y contratos estaría en juego si prosperan cambios planteados en el sector público, con efectos también en familias y servicios - crédito grupos de difusión
La pieza gráfica difundida por el gremio advierte que la continuidad de cargos y contratos estaría en juego si prosperan cambios planteados en el sector público, con efectos también en familias y servicios - crédito grupos de difusión

En un panfleto ampliamente difundido, la organización sindical expuso: “Nosotros no podemos hacernos los ciegos ante la situación de este momento del país. Entonces, a eso es a lo que los invitamos, a una charla, a un diálogo. Aquí no estamos tomando posiciones, simplemente tratando de entender las afectaciones que podemos tener como Ministerio de Educación y como nación”.

El sindicato convocó a funcionarios, contratistas y trabajadores a una reunión que se dio el 4 de junio, en la Universidad Nacional de Bogotá, para analizar el impacto potencial de una eventual reducción del tamaño del Estado y la reestructuración de entidades públicas.

La convocatoria se produce en medio de la contienda electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un ambiente donde los empleados públicos temen por la estabilidad de sus puestos. El sindicato destacó que el encuentro no busca tomar partido, sino generar un espacio de información y análisis ante las reformas propuestas.

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