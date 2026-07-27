Gustavo Petro continuó con sus ataques a Israel tras el anuncio de la próxima embajadora en Colombia: “Abelardo se convierte en cómplice”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/@VivianAisen/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta oficial de X a la publicación de Vivian Aisen, quien anunció que será la próxima embajadora de Israel en Colombia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzará el 7 de agosto de 2026.

El mandatario saliente afirmó que una madre que lucha por la igualdad en el mundo nunca permitiría el uso de misiles y mencionó las acciones militares de Israel en Medio Oriente. Según las declaraciones de Petro, eso es ser “indignos de Dios”.

“Una madre que lucha por la igualdad de la mujer jamás permitiría que asesinaran con misiles decenas de miles de mujeres palestinas con sus niños, muertos también en sus brazos. Indignos de Dios (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

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Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Gustavo Petro al intervenir durante una reunión con su gabinete, el pasado 27 de mayo, en Bogotá (Colombia). EFE/Presidencia de Colombia

El presidente Petro también aseguró que ni Estados Unidos ni Israel son “pueblos elegidos por Dios”, sino que, según sus declaraciones, lo es toda la humanidad: “Cómo dije, no hay pueblo elegido de Dios, ni el pueblo de EEUU ni el pueblo de Israel son pueblos elegidos por Dios, el pueblo elegido de Dios es la Humanidad toda (sic)”.

El jefe de Estado colombiano afirmó que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha cometido crímenes de guerra, motivo por el cual indicó que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, es “cómplice de genocidas”.

Según Petro, el mandatario electo supuestamente le debe a Netanyahu los algoritmos con los que alcanzó la Presidencia, en asociación con los hermanos Bautista, según afirmó el jefe de Estado.

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“Netanyahu ha cometido un crimen contra la humanidad, y Abelardo se convierte en cómplice de genocidas por qué les debe los algoritmos con los que ganaron la presidencia, reemplazando la voluntad popular en asocio con los hermanos Bautista dueños del software privado que modificaron en los Ángeles, California (sic)“, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro afirmó que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha cometido crímenes de guerra, motivo por el cual indicó que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, es “cómplice de genocidas” - crédito @petrogustavo/X

Detalles del anuncio

Vivian Aisen anunció en su cuenta oficial en X que asumirá el cargo de embajadora de Israel en Colombia, después de que ambos países reanudaron el diálogo diplomático y comercial a través del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Las relaciones bilaterales históricas entre ambos se encontraban suspendidas desde 2024 ―luego de una decisión por parte del presidente Petro que generó todo tipo de reacciones a nivel nacional― y ahora se busca fortalecer los lazos entre ambas naciones.

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Con experiencia previa como embajadora en Macedonia del Norte, Aisen manifestó sentirse honrada por la confianza depositada en ella por parte de las autoridades israelíes. “Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia (sic)”, escribió.

La diplomática destacó el momento relevante que atraviesan Colombia e Israel en materia de relaciones internacionales. Aisen expresó su certeza de que ambas naciones avanzarán juntas en busca de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos. “Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos (sic)”, señaló.

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Además, compartió su entusiasmo ante el reto profesional que implica representar a Israel en Colombia. “¡Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar a Israel en Colombia! (sic)”, afirmó.

Vivian Aisen indicó que se encuentra ansiosa y emocionada por asumir el nuevo cargo de embajadora en Colombia - crédito @VivianAisen/X

De acuerdo con Diario Judío México, el nombramiento de Aisen obedeció a gestiones realizadas por el canciller israelí, Gideon Sa’ar, tras una conversación con el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella.

Gali Dagan, quien fue embajador de Israel en Colombia, expresó sus felicitaciones a Aisen y confió en que su gestión potenciará los vínculos entre ambos países.

“Felicitaciones a mi colega y amiga Vivian Aisen por su nombramiento como la próxima embajadora de Israel en Colombia. Estoy seguro que con su liderazgo va llevar las relaciones entre nuestros países hermanos a nuevas alturas (sic)”, manifestó Dagan.

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Por su parte, Marcos Peckel, director de la Comunidad Judía en Colombia, dio la bienvenida a la nueva embajadora y expresó el deseo de la comunidad de recibirla pronto. “Bienvenida Embajadora. Acá la recibiremos como se merece. Israel y Colombia países hermanos. Desde la comunidad judía estamos contando los días hasta su llegada (sic)”, comentó Peckel.