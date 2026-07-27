‘Don Luis’, el vendedor de panela que se hizo viral, será el primer beneficiario del programa ‘Ruta Milagro’ del gobierno de Abelardo de la Espriella: en qué consiste

Abelardo de la Espriella impulsa la inclusión de emprendedores rurales con la llegada de Don Luis a Barranquilla - crédito @MauricioGomezCO/X

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El arribo a Barranquilla de Luis Felipe Yagüé Cotazo, reconocido vendedor de panela de Caquetá, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida tras ser excluido por un profesor petrista cuando este se enteró que don Luis había votado por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 2026.

Mauricio Gómez Amín, ministro designado de Comercio en el gobierno entrante, difundió el video del encuentro en su cuenta oficial de X, donde el pequeño empresario fue recibido con gestos de respaldo institucional y promesas de apoyo para su emprendimiento.

El acto reunió a figuras políticas y buscó dar un mensaje de inclusión a los microempresarios del país.

El video publicado por Gómez Amín mostró la llegada de don Luis a la capital del Atlántico. El nuevo titular de Comercio expresó: “Bienvenido, hombre, a Barranquilla”, y le aseguró que el Ejecutivo lo respaldaría.

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Mauricio Gómez Amín publicó video de don Luis, el microempresario que inspiró la Ruta Milagro - crédito @MauricioGomezCO/X

El propio presidente electo Abelardo de la Espriella saludó al vendedor y destacó el valor del trabajo artesanal: “Firmé por la patria, maestro, y firme con usted. Qué bueno tenerlo aquí”. Estas palabras reflejaron el tono del encuentro, orientado a reconocer la labor de los emprendedores regionales.

Durante la conversación, don Luis entregó algunos de sus productos al presidente electo. “Por aquí un detallito que le traigo de mis productos. De mis ventas allá a nivel Caquetá”, afirmó el comerciante, quien se mostró agradecido por la invitación y la oportunidad de dialogar directamente con las nuevas autoridades.

En medio del encuentro, el presidente electo presentó la ‘Ruta Milagro’, un programa de acompañamiento para pequeños productores. “Esta es la Ruta Milagro, vea. Cuéntanos, ministro”, solicitó De La Espriella.

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El ministro designado detalló los pasos de la iniciativa: “Vamos a pasar por cuatro etapas, por la etapa de diagnóstico y plan de acción, la implementación de mejoras, la conexión con mercados nuevos y el seguimiento. Hasta que usted no esté bien y produciendo resultados, no nos quedamos quietos”.

La reunión sirvió para que el futuro mandatario reiterara su respaldo a los emprendedores rurales.

Mauricio Gómez Amín publicó video de Don Luis, el microempresario que inspiró la Ruta Milagro - crédito Redes sociales - @MauricioGomezCO/X

De la Espriella afirmó: “Usted es orgullo de Colombia. Usted me inspira a mí para seguir dando la pelea por este país. Y usted es un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar. Así que cuente conmigo para todo”.

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Por otro lado, el presidente electo invitó a don Luis a su ceremonia de posesión, asegurando que ocupará un lugar privilegiado junto a las delegaciones internacionales y al rey de España. Además, anunció que el empresario recibirá un traje confeccionado por el reconocido sastre Arturo Calle, como símbolo de reconocimiento nacional.

Abelardo de la Espriella anuncia programa de apoyo a emprendedores con don Luis como caso piloto: “El esfuerzo da frutos”

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el 26 de julio de 2026 el lanzamiento de la Ruta Milagro, un plan dirigido a quienes lideran microempresas y emprendimientos en Colombia.

“Hoy quiero anunciar oficialmente el inicio de la Ruta Milagro”, expresó el mandatario en su alocución, donde detalló que la iniciativa comenzará con la experiencia de don Luis, reconocido vendedor de panela en Caquetá.

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Abelardo de la Espriella lanzó la Ruta Milagro para impulsar a pequeños empresarios en Colombia - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Durante los próximos 120 días, el vendedor de panela 74 años recibirá asesoría técnica para el fortalecimiento de su negocio, mejoras en procesos productivos, acceso a mercados y búsqueda de financiación.

De la Espriella explicó: “don Luis recibirá acompañamiento técnico para fortalecer su negocio, para mejorar sus procesos, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades de financiación”. El presidente encargado asignó la ejecución de este programa al ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

La propuesta busca brindar respaldo estatal a quienes, como don Luis, representan el esfuerzo diario de millones de colombianos dedicados a sostener sus hogares a partir de la pequeña empresa.

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De la Espriella subrayó: “Queremos demostrar que cuando el Estado acompaña a quien trabaja, el esfuerzo da frutos”.

En reconocimiento al ejemplo de Luis Felipe Yagüé Cotazo y con dicha iniciativa, el presidente electo envío un mensaje de inclusión y respaldo a los emprendedores del país.