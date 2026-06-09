Colombia

Katherine Miranda reveló su voto en segunda vuelta y lanzó críticas al Gobierno: “Ya escogí de qué lado voy a estar”

La representante a la Cámara confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo y explicó que su decisión electoral responde a la defensa de la Constitución, el respeto a la independencia de las instituciones y la importancia de los contrapesos democráticos

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La representante a la Cámara confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y explicó que su decisión se basa en la defensa de las instituciones y el ejercicio del poder en Colombia. - crédito Katherine Miranda

Katherine Miranda hizo público su voto para la segunda vuelta presidencial en Colombia, acompañando su decisión con críticas directas al Gobierno y un llamado a la defensa de las instituciones y los contrapesos democráticos.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde comunicó su postura a través de un video difundido en sus redes sociales. En su mensaje, argumentó que su elección responde a la necesidad de proteger la independencia de las instituciones y el respeto a la Constitución Política.

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Argumentos y fundamentos de la decisión

En su intervención, Katherine Miranda afirmó que tomó la decisión de pronunciarse públicamente debido a la relevancia del momento político. Relató que durante el actual Gobierno ha denunciado situaciones como “la destrucción de la salud de billones de colombianos” y la sustitución de la meritocracia por prácticas de politiquería. Sostuvo que, en su rol como congresista, ejerció control político e insistió en la vigilancia sobre la gestión pública.

La representante señaló: “Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente. Yo no fui una simple espectadora en este gobierno, yo hice control político. Por eso creo que lo responsable es hoy hacer público mi voto”.

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Añadió que la coyuntura no debe reducirse a una confrontación ideológica, sino a una decisión sobre principios institucionales. En sus palabras, la elección “no es entre izquierdas ni derechas”, ni responde a una lucha de clases o entre sectores sociales.

Katherine Miranda augura un 2025 crucial para el futuro del gobierno de Gustavo Petro debido a la falta de tiempo para cumplir promesas - crédito Colprensa
Katherine Miranda afirmó que su voto busca garantizar la independencia de las instituciones y la meritocracia en el servicio público. - crédito Colprensa

Críticas directas al Gobierno

Miranda sostuvo que el actual Gobierno ha descalificado a las instituciones y ha actuado contra quienes mantienen posturas críticas. En su declaración, advirtió sobre la importancia de los límites al poder y el respeto a las decisiones de las cortes y la autonomía del Banco de la República.

La representante expresó: “Yo voy a votar por defender la Constitución Política. Yo voto porque se respeten las decisiones de las cortes. Yo voto por la independencia de las instituciones. Yo voto por la autonomía del Banco de la República. Yo también voy a votar porque la meritocracia vuelva a importar en el servicio público. Voto porque nadie esté por encima de la ley”.

Miranda también denunció que, durante el actual periodo, el Gobierno ha intervenido en asuntos políticos y ha cuestionado la labor de la prensa. En su declaración, afirmó: “También recordemos que atacó la prensa y utilizó el poder para intervenir en política. Discúlpenme si yo no soy tan ingenua como para creer que ahora sí lo van a respetar y van a respetar la Constitución. Yo no les creo, así se lo tatúen en la frente”.

Miranda cuestionó a Petro por presuntos ataques a la prensa y la intervención en asuntos políticos durante los últimos cuatro años. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Miranda cuestionó a Petro por presuntos ataques a la prensa y la intervención en asuntos políticos durante los últimos cuatro años. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Voto por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

La representante por la Alianza Verde anunció que su voto en la segunda vuelta será por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Aclaró que su respaldo no se fundamenta en una identificación personal o ideológica con los candidatos, sino en la defensa de los contrapesos democráticos.

“No porque crea que son perfectos, porque no lo son, pero yo creo firmemente que hoy representan algo fundamental y es la defensa de los contrapesos democráticos. Porque cuando una democracia pierde sus límites, empieza también a perder sus libertades y sus derechos”, afirmó en su comunicado.

En su mensaje, Miranda subrayó que la protección de la Constitución y de la institucionalidad son los ejes de su decisión. Recalcó que su voto busca garantizar que la meritocracia tenga relevancia en el sector público y que ningún actor esté exento de la ley.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
Miranda sostuvo que su apoyo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo responde a la defensa de los contrapesos democráticos y el respeto a la Constitución. - crédito Abelardo de la Espriella

La congresista concluyó su mensaje con una declaración sobre su decisión: “Y yo ya escogí de qué lado voy a estar, del lado de la Constitución Política, del lado de las instituciones, del lado de la democracia, del lado de mi país, de Colombia. Mi voto es por Abelardo de la Espriella y por José Manuel Restrepo”.

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