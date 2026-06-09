Colombia

Gustavo Petro acusó a Abelardo de la Espriella de “genocidio político” y compra de votos: “Abogado del narcoparamilitarismo”

El jefe de Estado elevó el tono del debate electoral al cuestionar el programa del candidato y advertir posibles efectos económicos y sociales si se aplican sus propuestas

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Cruce político entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de una creciente tensión por propuestas de reforma del Estado - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Cruce político entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de una creciente tensión por propuestas de reforma del Estado - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió este martes 9 de junio de 2026 a las declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de una nueva polémica por el rumbo del Estado, la reforma agraria y el modelo económico del país.

El cruce se originó tras intervenciones del aspirante en Caracol Radio, donde defendió su propuesta de reestructurar el aparato estatal, revisar el gasto público y reactivar el fracking bajo condiciones ambientales.

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En respuesta, el jefe de Estado publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que elevó el tono del debate y lanzó fuertes acusaciones contra el candidato y su entorno político.

En su pronunciamiento, Petro centró parte de su crítica en una frase previa de De la Espriella sobre “destripar una corriente política”, la cual consideró peligrosa dentro del debate democrático.

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El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que cuestionó sus propuestas sobre el Estado, la reforma agraria y el modelo económico - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que cuestionó sus propuestas sobre el Estado, la reforma agraria y el modelo económico - crédito Gustavo Petro/X

El mandatario afirmó que el candidato “se desdice de lo que ya dijo” y sostuvo que ese tipo de expresiones no pueden interpretarse como simples figuras retóricas.

También lo relacionó con episodios de violencia política en el país al señalar que: “Destripar una corriente política es hacer lo que hicieron con la UP, pero en cantidad mayor”

Reforma agraria y advertencias sobre el Estado

Otro eje central de la respuesta presidencial fue la política de tierras. Petro defendió los avances de su gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras, destacando la entrega de predios a campesinos en el marco de la reforma agraria.

El presidente aseguró que: “Hemos entregado 400.000 hectáreas a campesinos” y advirtió que aún quedarían otras por adjudicar dentro del proceso en curso: “quedan por entregar otras 400.000 hectáreas”.

En ese contexto, sostuvo que una eventual reducción del Estado o eliminación de entidades clave tendría impactos directos en el empleo: “implica acabar con 700.000 empleos asalariados”.

Petro también advirtió que ese escenario afectaría la educación, la salud y la estructura de programas sociales del país.

Fracking y crisis climática en el centro del debate

El debate sobre el fracking volvió al centro de la discusión política en Colombia, tras las posturas enfrentadas entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en torno al uso de esta técnica y sus posibles impactos ambientales y económicos - crédito Fernando Vergara/AP
El debate sobre el fracking volvió al centro de la discusión política en Colombia, tras las posturas enfrentadas entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en torno al uso de esta técnica y sus posibles impactos ambientales y económicos - crédito Fernando Vergara/AP

El presidente también cuestionó la propuesta de reactivar el fracking en Colombia, una de las banderas defendidas por el candidato.

Petro advirtió sobre los impactos ambientales de esta técnica y aseguró que la discusión parte de un desconocimiento sobre la ubicación de los recursos naturales en el país.

En ese contexto, lanzó una advertencia sobre la crisis hídrica: “Colombia sin agua quedaría muerta”.

Además, insistió en que la crisis climática ya está generando efectos irreversibles y que su impacto será cada vez más evidente en el territorio nacional.

Acusaciones políticas y escalada del enfrentamiento

El pronunciamiento del jefe de Estado también incluyó señalamientos contra sectores cercanos a la campaña de De la Espriella, a quienes vinculó con presuntas prácticas de compra de votos en la región Caribe, aunque sin presentar pruebas en su mensaje.

En otro tramo de su intervención, Petro lanzó críticas directas sobre el entorno del candidato y lo relacionó con estructuras ilegales del pasado político del país, elevando aún más el tono de la confrontación: “Abogado de todo el narcoparamilitarismo”.

El mandatario también sugirió que algunas propuestas económicas apuntan a reducir impuestos al empresariado mientras se recorta el gasto público, lo que, según él, afectaría el empleo y la economía interna.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió en entrevista sus propuestas de gobierno, incluyendo la revisión del tamaño del Estado y la reactivación del fracking bajo criterios ambientales - crédito AP
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió en entrevista sus propuestas de gobierno, incluyendo la revisión del tamaño del Estado y la reactivación del fracking bajo criterios ambientales - crédito AP

La controversia se desató tras las declaraciones de De la Espriella en Caracol Radio, donde defendió su plan de gobierno y aseguró que cualquier reforma del Estado se haría dentro del marco constitucional.

El candidato también planteó la reactivación del fracking como motor económico, con la promesa de respetar zonas ambientales protegidas como páramos y ecosistemas sensibles.

El intercambio entre ambos ha intensificado el debate electoral, especialmente en temas como el modelo económico, la reforma agraria y la transición energética, dejando un escenario político cada vez más polarizado.

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