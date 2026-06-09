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Felipe Zuleta respondió a Petro tras polémica por la publicación de “Heil Hitler” en reacción a su columna: “No me culpe de su incultura”

El periodista aseguró que el mandatario tergiversó el sentido de una frase utilizada en su escrito y cuestionó el uso de referencias al nazismo para desacreditar posiciones políticas

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- crédito Juan David Duarte/Presidencia - @fzuletalleras/Instagram
Felipe Zuleta aseguró que nunca hizo referencia a Adolf Hitler y defendió la expresión “por la razón o por la fuerza”, utilizada por Petro para justificar su polémica publicación - crédito Juan David Duarte/Presidencia - @fzuletalleras/Instagram

La controversia generada por la publicación de “Heil Hitler” realizada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X continúa creciendo y ya tiene repercusiones nacionales e internacionales.

La polémica comenzó cuando el jefe de Estado reaccionó a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta en la que expresó su respaldo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Como respuesta, el Presidente escribió “Heil Hitler”, una expresión asociada al saludo utilizado durante el régimen nazi de Adolf Hitler, lo que provocó críticas dentro y fuera del país.

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Gustavo Petro y su polémica publicación nazista
Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro que causó controversia en las redes sociales, por su alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

Zuleta rechazó las acusaciones y aseguró que el jefe de Estado interpretó de manera equivocada el contenido de su texto. Además, aseguró que la controversia ya trascendió el ámbito nacional y derivó en cuestionamientos internacionales contra el presidente Petro, especialmente desde Israel.

“Le costó una situación diplomática complicada con el gobierno de Israel. El embajador de Israel ante la ONU, que lo recibirá hoy, lo criticó muy severamente en sus redes sociales”, afirmó el periodista.

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Horas después de la publicación inicial, Petro intentó explicar el sentido de su mensaje. En un nuevo pronunciamiento aseguró que su reacción estaba relacionada con una frase utilizada en la columna de Zuleta: “Por la razón o por la fuerza”. Según el presidente, utilizar la fuerza sin la razón constituye una postura propia de ideologías autoritarias y fascistas.

Sin embargo, el periodista rechazó esa interpretación y respondió con dureza al mandatario.

“No me culpe de su incultura y sus delirios. No hice alusión en mi columna a Hitler, sino a la frase ‘Por la razón o por la fuerza’. Expresión esta que está en el escudo de Chile desde 1812, país del cual soy ciudadano”, manifestó.

Petro aseguró que la frase “por la razón o por la fuerza”, utilizada por Felipe Zuleta en su columna, constituye una expresión de corte fascista cuando se apela a la fuerza sin el respaldo de la razón - crédito Gustavo Petro/X
Petro aseguró que la frase “por la razón o por la fuerza”, utilizada por Felipe Zuleta en su columna, constituye una expresión de corte fascista cuando se apela a la fuerza sin el respaldo de la razón - crédito Gustavo Petro/X

Zuleta sostuvo que su artículo no promueve ideologías extremistas y defendió el contenido de su publicación. Según explicó, su respaldo a la candidatura de De la Espriella está relacionado con la necesidad de fortalecer la seguridad, recuperar el respeto por las instituciones y restablecer el orden público en el país.

“Mi escrito no obedece a ideologías totalitarias ni extremas. Por el contrario, defiendo una visión de país sustentada en dos pilares que el escudo de nuestra propia República promueve: libertad y orden”, afirmó.

Asimismo, señaló que Colombia necesita un modelo económico que incentive la inversión privada, genere empleo y reduzca los niveles de burocracia estatal.

“El respaldo a la propuesta de Abelardo de la Espriella se fundamenta en la urgente necesidad de recuperar la seguridad institucional, el respeto por las leyes y el control del orden público en el territorio nacional. Colombia requiere un modelo que promueva la libertad económica, brinde plenas garantías a la inversión privada y reduzca la burocracia, elementos indispensables para generar riqueza y empleo”, agregó.

Durante su intervención, Zuleta también cuestionó el uso que el presidente hace de sus canales oficiales para responder a periodistas y críticos. A su juicio, Petro está desdibujando el papel institucional que debe cumplir un jefe de Estado en una democracia.

“Al utilizar los canales oficiales y su alta dignidad para atacar, descalificar y etiquetar con ligerezas a los periodistas que ejercen su derecho a la opinión y a la crítica, usted está desdibujando el carácter institucional de su cargo”, expresó.

- crédito Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro viajó a Nueva York para participar en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Ovidio González/Presidencia

El periodista agregó que no reconoce en los señalamientos del mandatario una autoridad moral o política para definir qué opiniones son válidas dentro del debate democrático colombiano.

Durante la misma emisión, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, tomó distancia de las afirmaciones del presidente y cuestionó el uso reiterado de referencias al nazismo para desacreditar posiciones políticas.

“Me parece que esa es una caricatura de la política. Todo con lo que uno discrepa le parece fascista, nazi o Hitler”, señaló Morales, quien además recordó la magnitud histórica de los crímenes cometidos durante el régimen nazi.

“El señor Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, mató a seis millones de personas. Hay que respetar la historia y la memoria histórica de quienes fueron víctimas de Hitler”, agregó.

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