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Alcaldía de Cali lanzó nueva plataforma para reportar daños tras el sismo y optimizar la entrega de ayudas: así puede acceder al sistema

La nueva herramienta pide ubicación, datos personales, clase de inmueble y una descripción clara, además de imágenes nítidas para facilitar la revisión y acelerar la respuesta institucional en la ciudad

La nueva plataforma de Cali centraliza los reportes que antes llegaban por WhatsApp y agiliza la caracterización de daños y la atención de la emergencia - crédito Alcaldía de Cali
La nueva plataforma de Cali centraliza los reportes que antes llegaban por WhatsApp y agiliza la caracterización de daños y la atención de la emergencia - crédito Alcaldía de Cali
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La Alcaldía de Santiago de Cali habilitó una nueva plataforma digital para que los ciudadanos reporten de manera eficiente y organizada las afectaciones en viviendas y edificaciones tras el sismo del 10 de agosto, optimizando así el proceso de atención y priorización de las solicitudes en una emergencia que ha impactado a miles de familias en la ciudad.

El sistema, presentado como respuesta al alto volumen de información recibido a través de la línea de WhatsApp 310 229 9708, permitirá consolidar datos, agilizar la caracterización de daños y mejorar la coordinación de la ayuda institucional.

Desde el primer día de la emergencia, la Administración Distrital dispuso la línea de WhatsApp para que la ciudadanía registrara daños en estructuras. Sin embargo, la masiva cantidad de reportes evidenció la necesidad de una herramienta automatizada y centralizada.

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El sistema permite ingresar datos personales, ubicación del inmueble afectado, tipo de propiedad, descripción de la afectación y hasta tres fotografías - crédito Alcaldía de Cali
El sistema permite ingresar datos personales, ubicación del inmueble afectado, tipo de propiedad, descripción de la afectación y hasta tres fotografías - crédito Alcaldía de Cali

La nueva plataforma digital ahora permite a los usuarios ingresar de forma directa sus datos personales, la ubicación y dirección del inmueble afectado, el tipo de propiedad, la descripción de lo ocurrido y adjuntar hasta tres fotografías que respalden la solicitud.

Mayor eficiencia y cobertura en la atención a damnificados

La alcaldía explicó que la herramienta digital está diseñada para evitar registros duplicados, ya que cada dirección es única en el sistema. Además, los reportes enviados previamente a través de WhatsApp fueron migrados a la nueva plataforma, por lo que no es necesario realizar el reporte nuevamente. Quienes escriban a la línea de WhatsApp recibirán un enlace automático para acceder a la nueva interfaz y completar la información requerida.

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La plataforma también contempla situaciones particulares en los corregimientos de Cali. Si la dirección no aparece disponible en el sistema, el usuario puede ubicar manualmente su posición exacta en un mapa, garantizando así que los reportes de zonas rurales o de difícil acceso sean incluidos y atendidos de manera prioritaria.

La plataforma digital evita registros duplicados porque cada dirección es única y mantiene vigentes los reportes migrados desde la línea de WhatsApp 310 229 9708 - crédito Alcaldía de Cali
La plataforma digital evita registros duplicados porque cada dirección es única y mantiene vigentes los reportes migrados desde la línea de WhatsApp 310 229 9708 - crédito Alcaldía de Cali

Para quienes aún no han registrado su afectación, el procedimiento es sencillo: se recomienda ingresar a la plataforma, diligenciar los datos solicitados, describir claramente la situación y aportar fotografías nítidas que permitan identificar el tipo y la gravedad del daño.

Proceso de caracterización y atención en terreno

A la par del fortalecimiento digital, las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social de Cali continúan con el despliegue de brigadas en los sectores afectados, realizando la caracterización directa de las familias damnificadas. El proceso implica visitas vivienda por vivienda en las zonas priorizadas, con el fin de identificar el tipo de daño, las necesidades urgentes y coordinar la respuesta institucional.

La administración ha recibido miles de solicitudes y, frente a la inquietud de cuándo llegarán a cada sector, aclara que la atención se hace de forma progresiva. Inicialmente se priorizan las áreas con afectaciones más severas, pero el compromiso es avanzar hasta cubrir toda la ciudad. Ningún reporte queda fuera del proceso; todos los casos serán atendidos conforme al cronograma de visitas y la disponibilidad de equipos en terreno.

Los reportes en corregimientos de Cali pueden cargarse con ubicación manual en un mapa para incluir zonas rurales o de difícil acceso - crédito Alcaldía de Cali
Los reportes en corregimientos de Cali pueden cargarse con ubicación manual en un mapa para incluir zonas rurales o de difícil acceso - crédito Alcaldía de Cali

Ante la preocupación de que una familia pueda quedar excluida si no está presente durante la visita institucional, la Alcaldía aclaró que la ausencia temporal no significa una exclusión del proceso. En cada zona, un coordinador de campo se articula con administradores de edificios, líderes comunitarios o representantes de unidades residenciales para identificar a los afectados y programar la caracterización posteriormente, utilizando el Registro Único de Familias en Emergencia (Rufe).

La invitación de la Administración Distrital es a mantener la calma y la colaboración, comprendiendo que el proceso avanza de manera progresiva y que todos los reportes, tanto digitales como presenciales, forman parte de la base de datos con la que se organiza la ayuda oficial.

La consolidación de la información en la nueva plataforma permitirá no solo priorizar la atención, sino también hacer seguimiento a la gestión de las solicitudes, mejorar la trazabilidad de los casos y evitar la duplicidad de ayudas. El sistema está abierto a la comunidad y facilita la interacción directa entre las familias damnificadas y la administración.

Las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social continúan las visitas vivienda por vivienda para caracterizar a las familias damnificadas - crédito Alcaldía de Cali
Las secretarías de Gestión del Riesgo, Vivienda y Bienestar Social continúan las visitas vivienda por vivienda para caracterizar a las familias damnificadas - crédito Alcaldía de Cali

Detrás de cada reporte se encuentra una familia que espera respuestas y soluciones. Por eso, la Alcaldía de Cali reitera su compromiso de avanzar con transparencia, eficiencia y sensibilidad en la atención a quienes resultaron afectados por el sismo.

La administración invitó a la ciudadanía a utilizar la nueva plataforma, aportar información precisa y colaborar con los equipos institucionales, en un esfuerzo conjunto para superar la emergencia y reconstruir la seguridad y el bienestar de todos los caleños.

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