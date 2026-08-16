Deportivo Pereira volvió a los entrenamientos tras el sismo de 7,4 grados que afectó a la ciudad

Desde la sede deportiva del equipo matecaña, algunos jugadores enviaron un mensaje de solidaridad a las víctimas del terremoto - crédito Deportivo Pereira

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Luego de una semana del sismo de 7,4 grados que afectó a Pereira y varias ciudades capitales de Colombia, el equipo de la capital de Risaralda volvió a los entrenamientos en su sede deportiva, aguardando por el regreso del Fútbol Profesional Colombiano, que tuvo que aplazar varias jornadas por culpa del desastre nacional ocasionado por el fenómeno natural.

En el mensaje en donde Deportivo Pereira anunció su regreso a los entrenamientos, dos jugadores enviaron su mensaje de solidaridad con el pueblo que se ha visto afectado por el terremoto. Uno de ellos fue Tobías Bovone, jugador argentino, que aseguró que siempre están en el pensamiento de los futbolistas.

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“¿Cómo les va, pereiranos? Bueno, acá Tobías Bovone. Les quería seguir mandando fuerzas. Sabemos que esto es un momento muy duro para toda la ciudad y para toda Colombia, así que bueno, saber que nosotros siempre estamos pensando en ustedes. Vamos arriba, Pereira”.

Otro de los miembros del plantel que se solidarizó fue Jordy Monroy, que aseguró que la ciudad se reconstruirá mejor que lo que estaba: “Hola, hola, mi gente de Pereira. Bueno, este es un mensaje que quiero enviar para todas esas personas vivieron esta terrible situación. Quiero que sepan que nosotros estamos con ustedes, que tenemos la fe de que todo va a salir bien. Sabemos que nos vamos a reconstruir mejor, siempre ha sido así y bueno, siempre con Pereira”.

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Imagen de archivo de un socorrista gesticulando mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio dañado por el terremoto en Pereira (Colombia). 12 agosto 2026. REUTERS/Juan David Duque

El Puesto de Mando Unificado de Pereira informó que el terremoto del 10 de agosto dejó, hasta las 9:28 a. m. del domingo 16 de agosto de 2026, 95 personas fallecidas, 259 heridas y 251 desaparecidas. El reporte oficial indicó que el balance puede ajustarse a medida que avancen la verificación de datos y las labores de búsqueda.

De acuerdo con el PMU, la emergencia también impactó la infraestructura: se reportó el colapso total de 66 edificaciones, además de daños en 60 centros educativos y siete centros de salud. Las autoridades mantienen evaluaciones estructurales para reducir riesgos en las zonas más afectadas.

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En el mismo corte, los organismos de socorro habían rescatado a 260 personas y seguían con la remoción de escombros y la búsqueda en estructuras colapsadas. El balance incluyó 15 animales rescatados y 200 atendidos durante los operativos. Los jugadores del cuadro pereirano se mostraron solidarios con la comunidad e incluso apoyaron las labores de rescate de quienes estaban debajo de los escombros.

La situación del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pereira tiene una sanción de la FIFA que no le permite inscribir nuevos jugadores, debido a deudas con futbolistas - crédito Colprensa

Al ser Pereira una de las ciudades más afectadas por el sismo, la Dimayor se mostró flexible con la programación de los partidos del club como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El escenario deportivo tiene algunos muros con riesgo de colapso, pero estos no representan un riesgo para la infraestructura del mismo. Sin embargo, los trabajos de remodelación se postergaron por la situación, por lo que los directivos deberán salir a buscar un nuevo estadio para los partidos de local.

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El partido más cercano para el Matecaña será ante Alianza Valledupar FC, el 21 de agosto a las 7:30 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. El partido de la fecha 4 ante Junior está pendiente de ser reprogramado, al igual que la totalidad de la fecha 5 del torneo de primera división en Colombia.

Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

En la tabla de posiciones, Deportivo Pereira está en el puesto 14 con un punto y dos partidos, pero su situación más dramática es en la tabla del descenso en donde las malas campañas que arrastra lo dejan en el puesto 14 con 118 puntos y un promedio de 1,1919. Muy cerca de Deportivo Cali, Internacional de Bogotá y Alianza Valledupar.

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La otra situación que deben atender los directivos es la suspensión del reconocimiento deportivo por las deudas con jugadores y proveedores. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio del Deporte, el equipo dispone de 10 días para normalizar la situación y evitar un riesgo mayor: la pérdida definitiva del reconocimiento deportivo.

Si el caso no se revierte, Pereira podría quedar impedido de jugar en el FPC y le darían por perdidos sus partidos de ahí en adelante.