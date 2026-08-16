Estos conductores podrían pensionarse antes de cumplir la edad necesaria: estudian beneficio que les ayudaría mucho

El Ministerio de Transporte reporta que la flota activa de vehículos de carga pesada y mediana supera las 166.000 unidades operando de forma regular, y se estima que hay cerca de 275.000 propietarios de camiones que conducen sus propios vehículos - crédito Karen Toro/Reuters

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En Colombia, un proyecto de ley busca que la conducción de servicio público de carga y pasajeros por carretera sea catalogado como un empleo de alto riesgo con el fin de abrir condiciones pensionales especiales para estos trabajadores. La propuesta la expuso el representante a la Cámara Héctor David Chaparro, del Partido Liberal, durante el 10° Congreso de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga).

La iniciativa plantea que los conductores de carga y pasajeros por carretera puedan acceder a una pensión bajo reglas distintas a las del resto de trabajadores si esa labor recibe dicha categoría. De acuerdo con lo explicado por Chaparro, eso permitiría reducir semanas cotizadas o facilitar una jubilación más rápida como compensación por la exposición a riesgos en carretera, físicos y de salud mental.

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Chaparro dijo que el proyecto se trabaja junto con la Federación y que apunta a reconocer de manera formal las condiciones en que se desarrolla esa labor. Afirmó que “esto permitiría que se pudiera generar una serie de condiciones especiales en términos pensionales para estos conductores y que, de esta manera, podamos garantizar que dada la exposición que existe a riesgos en la carretera, a riesgos en los temas físicos, incluso en órdenes de salud mental, estas personas puedan tener un beneficio”.

Héctor David Chaparro, representante a la Cámara por el Partido Liberal, explicó su proyecto de ley en el 10 Congreso de Fedetranscarga - crédito hectordchaparro/Instagram

Precisó que no se trata de un cambio vigente, sino de una propuesta que aún debe surtir el trámite legislativo. Dentro de las opciones mencionadas está el acceso a una pensión con requisitos distintos, ya sea por una rebaja en el número de semanas exigidas o por una jubilación en menor tiempo.

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Cuántos conductores podría impactar la propuesta

El alcance potencial de la iniciativa se relaciona con el tamaño del parque automotor de carga y con la necesidad de más mano de obra si la actividad crece. Según dijo el presidente de Fedetranscarga Arnulfo Cuervo a Portafolio, en Colombia existen alrededor de 620.000 camiones entre vehículos de carga liviana y tractomulas.

Dicha cifra no equivale a un número cerrado de beneficiarios, pero sí da una medida del sector sobre el que busca incidir el proyecto. La discusión también incluye la necesidad de volver más atractiva una ocupación que, según el gremio, requiere más trabajadores para responder a una eventual expansión del movimiento de mercancías.

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Cuervo sostuvo que unas mejores condiciones laborales podrían influir en la permanencia y el regreso de trabajadores al oficio. “Muy seguramente vamos a hacer que quienes lo están realizando lo hagan con más ganas y que muchos que en un momento dado llegaron a pensar hacerlo o se han retirado, retomen nuevamente la intención de volver a lo mismo”, expresó al medio.

El proyecto de ley tendrá que surtir trámite en el Congreso de la República - crédito Cámara de Representantes

Argumento del sector para atraer y retener conductores

Desde Fedetranscarga, el respaldo al proyecto también se apoya en la competencia por mano de obra con otros mercados laborales. Voceros del sector señalaron que algunos operadores son atraídos por oportunidades de trabajo en otros países, de modo que mejores condiciones podrían ayudar a retener personal y a sumar nuevos conductores.

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Cuervo dijo que la Federación aporta elementos sobre la realidad del sector y aspectos técnicos para la construcción del proyecto. También planteó que la acción gremial no debe concentrarse solo en las empresas, sino extender beneficios a operadores y conductores que hacen parte de la cadena de transporte.

Sobre las necesidades del sector, el dirigente dijo que “necesitamos conductores responsables, necesitamos conductores bien de una u otra manera, adecuadamente remunerados y de igual manera que tengan algunos otros elementos de juicio como este proyecto de ley que está planteando”. La propuesta también se conecta con expectativas de reactivación económica del sector. Desde la Federación se pidió incentivar la industria y aumentar la producción nacional bajo la idea de que un mayor movimiento de mercancías exigiría más conductores en las carreteras del país.

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Arnulfo Cuervo es el presidente de Fedetranscarga - crédito Fedetranscarga

Sustento legal y el camino legislativo del proyecto

Chaparro explicó que la iniciativa se enmarca en las normas que permiten reconocer determinadas ocupaciones como actividades de alto riesgo. Según indicó, el proyecto estaría sustentado en la Constitución Política, en el Decreto 1490 de 2003 y en el Decreto 1435, que prorrogó ese marco sobre labores que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Como antecedente, el representante mencionó el reconocimiento de la actividad de los oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), incorporado en la legislatura pasada. A su juicio, ese caso abrió la puerta a condiciones pensionales especiales y sirve como referencia para impulsar una consideración similar en el transporte por carretera.

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De igual manera, el congresista vinculó además la propuesta con la necesidad de hacer más atractivo ese mercado laboral ante cambios en la demanda. Señaló que “lo que estamos buscando es que tengamos un mercado laboral que sea atractivo, que sin duda alguna a nivel mundial estamos viendo que es una actividad que va en crecimiento, las compras en línea, la nueva tendencia que existe a hacer las compras a través de redes está modificando”.

Por ahora, la iniciativa sigue en trámite y aún no cambia las reglas de pensión para los conductores. Sus promotores sostienen que, si prospera en el Congreso, podría apoyar la disponibilidad de trabajadores para una actividad que articula producción, comercio y abastecimiento en Colombia.

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