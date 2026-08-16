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De la Espriella se reúne por segunda vez con Jorge Laverde antes de su llegada a la Contraloría

El mandatario y el contralor electo volvieron a encontrarse para hablar sobre la vigilancia de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción

El Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene acercamientos con los organismos de control, antes del inicio formal del periodo de Laverde -crédito Carlos Ortega/ EFE
El Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene acercamientos con los organismos de control, antes del inicio formal del periodo de Laverde -crédito Carlos Ortega/ EFE
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La agenda del nuevo Gobierno empieza a mostrar acercamiento con los organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos. En ese escenario, Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien fue elegido como contralor general y asumirá oficialmente el cargo el próximo 27 de agosto.

El encuentro ocurrió el sábado 15 de agosto en la noche y representó la segunda reunión entre ambos desde la elección de Laverde. La Presidencia confirmó la cita y señaló que los dos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos.

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Abelardo de la Espriella y Jorge Eliécer Laverde Vargas sostuvieron una segunda reunión desde la elección del nuevo contralor general -crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella y Jorge Eliécer Laverde Vargas sostuvieron una segunda reunión desde la elección del nuevo contralor general -crédito Presidencia

“El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo el sábado en la noche una reunión de trabajo con el contralor general electo, Jorge Eliécer Laverde Vargas, durante la cual abordaron, entre otros asuntos, el compromiso de fortalecer la lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos públicos”, señala el comunicado divulgado por la oficina de prensa presidencial.

El contacto entre el mandatario y el funcionario electo comenzó pocas horas después de que Laverde obtuviera el respaldo del Congreso. En aquella ocasión, el contralor electo llegó al Palacio de San Carlos para reunirse con De la Espriella, en un encuentro al que también asistieron los presidentes del Congreso, Honorio Henríquez, del Senado, y Nicolás Barguil, de la Cámara de Representantes.

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La reunión hace parte de los acercamientos institucionales que la administración adelanta con los organismos de control. Desde la Presidencia se destacó la necesidad de que estas entidades mantengan vigilancia permanente sobre los recursos estatales y actúen frente a posibles hechos de corrupción. “El encuentro hace parte de los acercamientos institucionales del nuevo Gobierno con los organismos de control”, indica el comunicado. El documento agrega: “La reunión permitió reafirmar la importancia de contar con instituciones de control comprometidas con la vigilancia de los recursos públicos y con el combate a la corrupción”.

Abelardo de la Espriella se reunió con el contralor Jorge Eliécer Laverde
El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el contralor Jorge Eliécer Laverde en las instalaciones del Palacio de San Carlos, sede de Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

Laverde llegará a la Contraloría General para suceder a Carlos Hernán Rodríguez. Su posesión está programada para el 27 de agosto y se realizará en La Dorada, Caldas, de acuerdo con la información entregada por la Presidencia. Aunque la administración entrante no presentó un candidato propio durante el proceso de elección del contralor, el nuevo jefe del organismo fiscalizador mantiene contacto con el presidente desde que fue escogido. El primer encuentro, ocurrido inmediatamente después de la elección, marcó el inicio de esos contactos entre el nuevo Gobierno y quien estará al frente de la entidad durante los próximos cuatro años.

La Contraloría tendrá una responsabilidad relevante durante ese periodo debido a la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos destinados a atender las consecuencias del terremoto ocurrido el lunes anterior. El control sobre esos fondos será una de las tareas que tendrá que asumir la entidad bajo la dirección de Laverde.

La elección del nuevo contralor ocurrió el pasado miércoles 12 de agosto y, desde entonces, sus contactos políticos e institucionales están ligados al comienzo de su relación con el Ejecutivo. La segunda reunión con De la Espriella confirma la continuidad de esos acercamientos antes de que se produzca su posesión formal.

Jorge Laverde asumirá oficialmente la Contraloría General el 27 de agosto, durante una ceremonia que se realizará en La Dorada, Caldas - crédito @honohenriquez/X
Jorge Laverde asumirá oficialmente la Contraloría General el 27 de agosto, durante una ceremonia que se realizará en La Dorada, Caldas - crédito @honohenriquez/X

El encuentro también se produce mientras el Gobierno define la relación que mantendrá con las entidades encargadas de ejercer control sobre la administración pública. La Presidencia planteó como asuntos centrales de la conversación la defensa de los recursos públicos y el fortalecimiento de las acciones contra la corrupción.

Con la posesión prevista en La Dorada, Laverde se prepara para asumir la dirección de la Contraloría General y comenzar un periodo de cuatro años. Su llegada estará acompañada por el reto de ejercer vigilancia sobre los recursos estatales y, sobre los fondos que sean destinados a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto.

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