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Estos son los beneficios que puede obtener si consume té de cúrcuma, jengibre y canela

Esta infusión representa una alternativa natural que aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios

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Una taza de té de cúrcuma, jengibre y canela humeante sobre una mesa de madera, con raíces frescas de cúrcuma y jengibre, y polvo de cúrcuma.
El té de cúrcuma, jengibre y canela se integra a rutinas saludables como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las infusiones naturales ha impulsado la popularidad del té de cúrcuma, jengibre y canela entre quienes buscan sumar hábitos saludables a su rutina diaria. Esta mezcla, con siglos de uso en diversas culturas, se consume tanto caliente como fría y ofrece múltiples compuestos de interés para la salud.

El atractivo principal de esta infusión radica en que reúne sustancias como la curcumina, los gingeroles y los polifenoles. Estas moléculas han sido estudiadas por su potencial para modular la inflamación, mejorar la digestión y ofrecer protección antioxidante.

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El té de cúrcuma, jengibre y canela se considera un complemento, no un sustituto de la dieta equilibrada, el ejercicio y la atención médica. Integrar esta bebida a la rutina puede sumar beneficios, pero los expertos insisten en que ningún alimento o infusión actúa como remedio único frente a enfermedades complejas.

Raíces de cúrcuma y jengibre, ramitas de canela, especias en polvo en cucharas y un mortero con maja, todo sobre madera rústica.
La combinación de estas especias aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios analizados por la ciencia en diversos estudios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades clave de la cúrcuma: protagonista de la mezcla

La cúrcuma sobresale por su contenido de curcumina, una molécula intensamente investigada. Esta sustancia ha demostrado propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en modelos experimentales.

Los estudios clínicos sugieren que la curcumina puede aliviar el dolor en personas con osteoartritis y la artritis, ayuda a reducir procesos inflamatorios a nivel sistémico. Además, se han observado mejoras en marcadores de estrés oxidativo, lo que podría contribuir al envejecimiento celular saludable.

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La absorción de la curcumina es limitada, por lo que se recomienda consumir la cúrcuma con una pizca de pimienta negra, que contiene piperina y potencia su biodisponibilidad.

Primer plano de raíces de cúrcuma enteras y cortadas, un cuenco de cúrcuma en polvo y una cuchara de madera con especias sobre una superficie de madera.
El uso culinario de canela, jengibre y cúrcuma es considerado seguro en personas sanas según organismos internacionales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la cantidad diaria, no existe una dosis universalmente establecida para todas las personas. Las investigaciones publicadas en Medical News Today suelen emplear entre 400 y 600 miligramos de cúrcuma en polvo, hasta tres veces al día en adultos, pero siempre se aconseja consultar al médico antes de recurrir a suplementos concentrados.

Jengibre: digestión, bienestar y matices antiinflamatorios

El jengibre ha sido utilizado tradicionalmente como aliado digestivo. Consumido en infusión, rallado fresco o en polvo, puede ayudar a aliviar náuseas, mareo por movimiento y sensación de pesadez tras las comidas.

La evidencia científica respalda su utilidad en el tratamiento de náuseas leves y en algunos casos de malestar digestivo. Los gingeroles y shogaoles, compuestos activos del jengibre, también tienen un efecto antiinflamatorio moderado.

Jengibre en raíz y en rodajas junto a un montón de polvo de jengibre y un frasco lleno, todo sobre una tabla de madera clara cerca de una ventana.
Los especialistas recomiendan evitar dosis concentradas o suplementos sin control profesional, especialmente en personas con enfermedades crónicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios vinculan el consumo de jengibre con descensos en triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL, aunque estos resultados requieren confirmación en ensayos más amplios. Además, se investiga su papel en la reducción del dolor muscular tras el ejercicio, con resultados iniciales positivos.

No hay una cantidad estándar que garantice beneficios para todos. El jengibre en exceso o en forma de suplementos puede provocar molestias abdominales, acidez, diarrea o irritación de la mucosa bucal. También existe el riesgo de interacción con medicamentos anticoagulantes.

Canela: antioxidantes y posibles efectos metabólicos

La canela aporta polifenoles y cinamaldehído, compuestos antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, estudios han explorado su impacto sobre la glucosa sanguínea y el perfil lipídico.

Manojo de ramas de canela Cassia atadas con cuerda sobre una mesa de madera, junto a un montículo de canela en polvo y hojas secas.
Estudios observan efectos modestos en la regulación de la glucosa y los lípidos al incorporar esta bebida en la dieta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones de ensayos señalan descensos modestos en glucosa en ayunas y triglicéridos, sobre todo en personas con valores elevados. Sin embargo, la especie de canela utilizada importa: la Cassia, más frecuente y económica, contiene mayor cantidad de coumarina, una sustancia que puede afectar el hígado si se consume en grandes cantidades.

Por ello, se recomienda preferir canela de Ceilán para un uso frecuente. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha fijado un límite de ingesta tolerable de coumarina de 0,1 miligramo por kilo de peso corporal al día.

El consumo habitual de esta infusión se vincula con una mejor hidratación, el aporte de antioxidantes y una ligera mejora del metabolismo. Muchas personas la eligen como alternativa natural frente a bebidas azucaradas, y la prefieren en épocas de frío por el efecto reconfortante y la sensación de bienestar térmico.

Efectos metabólicos y precauciones

El té de cúrcuma, jengibre y canela puede contribuir al control glucémico y del colesterol, aunque su efecto es modesto y depende del contexto general de salud. No existe evidencia de que por sí solo acelere la quema de grasa de manera significativa, pero sí puede formar parte de una estrategia integral para mejorar hábitos.

Mujer con cabello gris en pijama, envuelta en una manta, bebiendo té caliente en un sillón junto a una ventana nocturna. En la mesa: cúrcuma, jengibre, canela, libro y lámpara.
El té de cúrcuma, jengibre y canela puede formar parte de una alimentación equilibrada y variada, favoreciendo la hidratación y el bienestar general - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda preparar la infusión con las especias naturales o una cucharadita de cada polvo en agua tibia. El uso de limón y pimienta negra potencia la absorción de nutrientes clave, además se sugiere hacer pausas de una o dos semanas tras un consumo prolongado de un par de meses.

Conviene consultar con un profesional de la salud antes de incorporar de forma regular grandes cantidades de estas especias, especialmente en caso de enfermedades crónicas o uso de medicamentos anticoagulantes o antidiabéticos, ya que pueden potenciar sus efectos y causar complicaciones.

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