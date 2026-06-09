Colombia

En video quedó la peligrosa maniobra de una mujer en una estación de Trasmilenio: la usuaria resultó herida

Las imágenes registran a una persona que se movió por el costado externo del portal del sistema hacia Soacha y quedó tendida en el piso tras el paso cercano de un articulado en un giro

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La versión que afirmó que la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital por una lesión no fue confirmada por TransMilenio ni por autoridades de movilidad - crédito @manolitosalazar/X

La difusión de un video en redes sociales activó la alarma sobre un nuevo episodio de riesgo en el sistema TransMilenio, al mostrar a una mujer en una zona prohibida junto a la estación San Mateo, en Socacha y la peligrosa cercanía de un bus en maniobra.

El incidente, registrado en imágenes que se viralizaron rápidamente, exhibe cómo la mujer aparece ubicada fuera del área habilitada para los peatones. Un bus del sistema realiza un giro y pasa “a centímetros de ser arrollada”, según la denuncia publicada en la red social.

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La publicación que acompaña el video advierte sobre las consecuencias de intentar el ingreso irregular al sistema: “Esta mujer estuvo muy cerca de perder la vida por tratar de colarse en TransMilenio, por la parte exterior de la estación San Mateo. No calculó el giro del bus y quedó a centímetros de ser arrollada, tuvo que irse en ambulancia al hospital por la grave lesión”.

Según la denuncia que circula en redes, la mujer habría tenido que ser trasladada en ambulancia a un hospital tras sufrir una lesión de gravedad.

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Las imágenes registraron que la mujer quedó a muy poca distancia de un bus de TransMilenio cuando el vehículo realizó un giro -crédito Captura video
Las imágenes registraron que la mujer quedó a muy poca distancia de un bus de TransMilenio cuando el vehículo realizó un giro -crédito Captura video

Sin embargo, hasta el cierre de la nota, TransMilenio ni las autoridades de movilidad han confirmado el estado de salud de la persona ni han emitido un parte médico oficial.

El video provocó preocupación entre los usuarios, quienes resaltaron tanto la imprudencia de la acción como los riesgos que asumen quienes deciden ingresar por lugares distintos a los accesos habilitados. La situación sirve como advertencia sobre el tipo de accidentes que pueden ocurrir en un entorno de alta circulación como el corredor de TransMilenio hacia Soacha.

En estaciones como San Mateo, donde el flujo de articulados y biarticulados es constante, las normas exigen que los peatones permanezcan solo en las áreas designadas. Cualquier movimiento por fuera de los accesos autorizados puede convertirse en una situación de riesgo con consecuencias graves.

Bogotá perdió más de $265.000 millones por los colados en Transmilenio

Las pérdidas millonarias que enfrenta el sistema Transmilenio en Bogotá a causa de quienes evaden el pago del pasaje han sido motivo de una dura intervención de la concejala Diana Diago en el Concejo de la ciudad. Solo en el último año, el sistema dejó de recaudar más de 265.000 millones de pesos por este motivo.

Ilustración de una mujer con las manos en el rostro, en primer plano. Detrás, un bus rojo de TransMilenio en un día lluvioso y varias personas difuminadas.
La concejala Diana Diago criticó lo que ha hecho la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para intentar terminar con la problemática - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Diago presentó datos oficiales para ilustrar la magnitud del problema: Transmilenio estima que la evasión diaria puede alcanzar los 728 millones de pesos, generando un serio desequilibrio en la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo. Las cifras señalan un aumento constante en el número de personas que ingresan sin pagar, a pesar de las advertencias y los controles existentes.

Durante la sesión del 20 de mayo, la cabildante cuestionó tanto a la ciudadanía como a la administración distrital. “Mientras los bogotanos responsables pagan su pasaje cada día, otros le roban y la cifra es escandalosa”, reprochó Diago, señalando la gravedad del fenómeno y la necesidad de una respuesta institucional más enérgica.

La política fue directa al señalar a la administración de Carlos Fernando Galán y a la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, por la falta de soluciones concretas: “La administración Galán y su gerente María Fernanda Ortiz no han logrado darle solución a esta problemática. Los colados afectan el sistema, sus finanzas”, enfatizó.

Diago insistió en que el problema no solo radica en el comportamiento de los ciudadanos que evaden el pago, sino también en lo que considera un descuido técnico de las autoridades. Según su análisis, la carencia de puertas anticolados en la mayoría de las estaciones facilita la evasión y agrava el daño económico.

Para la concejala, la instalación de barreras físicas es una de las claves para detener el fenómeno. Reveló que de las 129 estaciones de Transmilenio, solo 40 (lo que representa el 31%) cuentan actualmente con puertas anticolados, mientras que el 69% restante permanece abierto o con puertas dañadas.

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