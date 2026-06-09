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Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre inmediato de un centro estético tras encontrar evidencias de procedimientos invasivos para los que no contaba con habilitación sanitaria

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Una persona con uniforme quirúrgico aplica un láser en el abdomen de un paciente en una camilla. La sábana tiene manchas de sangre. La habitación tiene paredes y cables deteriorados.
Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre total e inmediato de un establecimiento de estética ubicado en el norte de la ciudad luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la realización de procedimientos invasivos sin autorización.

La decisión fue adoptada tras una inspección motivada por una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

Según información obtenida por El Espectador, durante la visita de verificación realizada por funcionarios de salud fueron encontrados medicamentos, equipos e insumos que estarían asociados a procedimientos de cirugía plástica invasiva, pese a que el establecimiento no estaba habilitado para prestar ese tipo de servicios médicos.

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Las autoridades aseguraron que la evidencia encontrada permitió comprobar que en el lugar se desarrollaban actividades para las cuales no existía autorización sanitaria, situación que motivó la clausura inmediata del establecimiento mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Paciente preocupada en cama recibe tratamiento facial de operadora con mascarilla y guantes. Lámpara brillante ilumina la escena. Equipo médico a un lado.
Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo se desarrolló en el marco de las labores de inspección y vigilancia que adelanta la administración distrital para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a clínicas, consultorios y centros especializados en procedimientos estéticos.

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Hallaron insumos asociados a procedimientos invasivos

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, durante la inspección fueron encontrados elementos que evidenciarían la realización de intervenciones invasivas sin las habilitaciones requeridas por la legislación colombiana.

El funcionario explicó que la medida sanitaria fue adoptada luego de confirmar que el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos de cirugía plástica y, aun así, disponía de equipos y medicamentos relacionados con este tipo de intervenciones.

Las autoridades indicaron que todos los elementos encontrados quedaron bajo custodia mientras se adelantan las verificaciones técnicas necesarias para determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el lugar.

Mujer acostada en camilla sucia, cubierta por toalla, mientras mano enguantada usa instrumento rudimentario en su frente, bajo bombilla colgante en sala deteriorada.
Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se abrió un proceso administrativo sanitario que permitirá establecer posibles responsabilidades y determinar si existieron otras infracciones relacionadas con la prestación de servicios de salud sin los permisos correspondientes.

La Secretaría de Salud reiteró que cualquier establecimiento que ofrezca procedimientos médicos o estéticos debe cumplir estrictamente con los requisitos de habilitación, infraestructura, talento humano y seguridad exigidos por las autoridades sanitarias.

Casos recientes mantienen la alerta en el sector estético

La decisión se produce en medio de la preocupación que existe en distintas regiones del país por los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados en lugares no autorizados o por personas que carecen de las certificaciones requeridas.

Uno de los casos más recientes fue el de Yulixa Toloza, quien falleció después de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino en Bogotá. A este hecho se sumó la muerte de Nayeli Larrahondo, quien presentó complicaciones durante un procedimiento estético realizado en Puerto Tejada, Cauca.

Estos casos han generado llamados de atención por parte de las autoridades sanitarias para que los ciudadanos verifiquen previamente la legalidad de los establecimientos donde planean realizarse procedimientos médicos o estéticos.

Una persona con bata y mascarilla inyecta la cara de una mujer recostada. En la mesa, jeringas con líquido amarillo, tubos, frascos y otros suministros médicos.
Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Cali, los operativos de control se han intensificado durante los últimos meses con el propósito de identificar establecimientos que incumplan las normas y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes.

La Secretaría de Salud recordó que actualmente existen más de 129 instituciones registradas y autorizadas para realizar procedimientos de cirugía estética en la capital del Valle del Cauca.

Por esta razón, la entidad insistió en la importancia de que los ciudadanos consulten previamente la habilitación de los centros médicos y verifiquen que los profesionales encargados cuenten con las certificaciones y permisos exigidos por la ley antes de someterse a cualquier procedimiento.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la prevención y la verificación de la información son herramientas fundamentales para evitar complicaciones médicas derivadas de procedimientos realizados en establecimientos clandestinos o sin controles adecuados.

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