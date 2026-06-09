Caso Miguel Uribe Turbay: fiscal encargada aseguró que las Farc habrían declarado a la familia Turbay como objetivo militar

El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

A un año del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación sostiene que la raíz de este crimen estaría basado en una antigua sentencia judicial.

La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, en diálogo con Mañanas Blu, no dudó en mencionar que “en esa sentencia del 18 de septiembre de 2009, el juez y la Corte dejaron plasmado que las Farc habían declarado objetivo a la familia Turbay”.

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Ese antecedente judicial conecta el crimen actual con la continuidad operativa de antiguos líderes guerrilleros. Para la funcionaria, la estructura de la Segunda Marquetalia, encabezada por alias Iván Márquez, mantiene vigente el propósito de desestabilización institucional.

“Hoy, Iván Márquez, quien fue condenado en esa sentencia de 2009, forma parte de la Segunda Marquetalia. En el desarrollo de esa desestabilización del país es que precisamente se presenta este atentado”, afirmó Jaramillo.

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La investigación, liderada por la Fiscalía, ha logrado la vinculación de 17 personas al proceso judicial. Nueve de ellas permanecen privadas de libertad, mientras que ya existen cuatro sentencias condenatorias y varios preacuerdos en trámite.

El trabajo de los fiscales permitió reconstruir una minuciosa línea de tiempo. Desde enero, cuando fue contactado el primer ejecutor, hasta los seguimientos realizados en marzo y abril, la Fiscalía empleó pruebas técnicas de geolocalización para ubicar a los implicados en reuniones clave y en las zonas donde se preparó el atentado.

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A un año del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación sostiene que la raíz de este crimen estaría basado en una vieja sentencia judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta institucional a la pregunta sobre el móvil del crimen es clara: el asesinato no fue un hecho aislado, sino una manifestación de la estrategia de desestabilización de la Segunda Marquetalia. El grupo armado, nacido de la disidencia de las Farc, mantiene una agenda política que se refleja en ataques contra figuras públicas.

Sobre la víctima, Jaramillo resaltó: “El senador era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones. A esa situación se une el objetivo de desestabilizar al país”.

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La complejidad del caso ha supuesto riesgos concretos para el equipo investigador. “Llegaron amenazas como ‘lo vamos a quitar del camino’, ‘no investiguen tanto’ o ‘ya sabemos quiénes son y que tienen familia’. Esto ameritó fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa”, explicó la fiscal.

El avance judicial representa una respuesta firme ante la violencia política, aunque la investigación sigue en curso. Los hallazgos permiten trazar un mapa claro de los responsables y de las motivaciones detrás de uno de los crímenes más impactantes en la vida pública reciente del país.

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Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha - crédito redes sociales

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que su magnicidio ocurrio por razones políticas

María Claudia Tarazona sostuvo que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay respondió, a su juicio, a una convergencia entre el avance de estructuras armadas ilegales, el crecimiento del narcotráfico y elementos que la Fiscalía ha reunido en una investigación que ella describió como respaldada por un acervo probatorio robusto.

En una entrevista con El Tiempo, la viuda del senador del Centro Democrático dijo que su conclusión apunta a que “los criminales” no querían a Uribe en el poder porque representaba un obstáculo para sus intereses.

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Tarazona agregó un dato que ubicó dentro de las pesquisas en curso: afirmó que la Fiscalía intenta recopilar actas de las mesas de la llamada paz total porque, según dijo, allí se mencionó “varias veces” el nombre de Miguel Uribe. También señaló que en esos espacios participaba alias Zarco Aldinever y que es clave establecer qué se dijo sobre el senador.

La declaración trazó una hipótesis política y criminal a la vez. Tarazona mencionó que tras un año de reflexión y con base en lo que conoce de la investigación y del contexto nacional, cree que las disidencias de las Farc, el ELN y los narcotraficantes veían a Uribe como una figura capaz de enfrentar el conflicto en seguridad, economía, política, salud y orden público.

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María Claudia Tarazona sostuvo que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay respondió, a su juicio, a una convergencia entre el avance de estructuras armadas ilegales - crédito @elrincondeloserrores - @maclaudiat/Instagram

La viuda del senador también descartó otra línea que, según indicó, ha circulado tras el crimen. Dijo que no cree que el móvil principal pase por el apellido Turbay, aunque reconoció que la antigua guerrilla ha mostrado “un odio profundo” hacia quienes lo llevan.

Al explicar por qué llegó a esa conclusión, Tarazona ubicó dos fuentes de información. En la entrevista con El Tiempo, dijo: “Tengo dos fuentes de información: lo que tiene que ver con toda la investigación de la Fiscalía y adicionalmente esa coyuntura que estábamos viviendo y que estamos viviendo en el país”.

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Sobre ese contexto, detalló al mismo medio un escenario de deterioro de seguridad que, según su visión, precedió el crimen. Habló del fortalecimiento de grupos al margen de la ley, de las disidencias de las Farc, del ELN y del crecimiento “enorme” del narcotráfico y de los cultivos ilícitos en el país.

La viuda identificó a los autores intelectuales que, según su lectura, tuvieron interés en sacar del camino al dirigente opositor. “Definitivamente los criminales, quienes están hoy ejerciendo control sobre el territorio nacional, que son las mismas Farc, las mismas disidencias de las Farc, el ELN y los narcotraficantes, no querían tener a Miguel en el poder”, dijo Tarazona a El Tiempo.

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que el exprecandidato presidencial temía por su seguridad en medio de la campaña y que, según le contó él mismo, le habían rechazado todos los pedidos para reforzar su esquema de protección antes del magnicidio - crédito @migueluribet/Instagram

La consecuencia que atribuyó a esa resistencia fue directa. Según añadió al mismo medio, Uribe era “un estorbo” para que esas organizaciones siguieran delinquiendo “como venían haciendo durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro”, a quien responsabilizó de haberles dado “licencia y campo de acción” durante estos cuatro años.

Tarazona sostuvo además que el senador aparecía en conversaciones previas dentro de la política de negociación del Gobierno. “Sé que dentro de las mesas que se estaban llevando a cabo con la falsa paz total se mencionó varias veces el nombre de Miguel”,.

En la parte final de la entrevista, la viuda de Uribe rechazó una de las explicaciones que, según dijo, ha escuchado tras el crimen. “Se ha dicho y he oído temas del apellido Turbay. Yo creo que por ahí no es”.

Su argumento fue que el factor central no estaba en la historia familiar, sino en la figura política de su esposo. “Esto tiene que ver con un tema mucho más de la persona que era Miguel que por su apellido”, dijo al mismo medio.

Aun así, dejó a salvo un elemento de contexto familiar y político. Tarazona dijo a El Tiempo que, aunque no ve allí la raíz del crimen, “la guerrilla, sobre todo las Farc, siempre ha mostrado un odio profundo por quienes lleven el apellido Turbay”.