Colombia

Bomberos Bogotá aclara polémica por contrato de chaquetas y chalecos e inicia proceso sancionatorio

La entidad informó que los elementos cuestionados no fueron recibidos ni pagados y que el proceso de supervisión incluyó revisiones técnicas y documentales. Además, advirtió sobre la venta no autorizada en redes sociales y reiteró que solo los uniformes avalados oficialmente pueden ser utilizados

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Bomberos Bogotá apoya con 50 unidades y 24 recursos en incendio en la salida de la ciudad.
Bomberos Bogotá realizó controles técnicos y administrativos sobre los elementos adquiridos para el personal operativo. - crédito Bomberos de Bogotá

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá aclaró los cuestionamientos sobre el contrato de adquisición de chaquetas y chalecos institucionales, anunció la apertura de un proceso sancionatorio y descartó afectación a los recursos públicos.

En respuesta a las inquietudes difundidas en redes sociales, Bomberos de Bogotá informó que el contrato número 641 de 2023, orientado a la compra de chaquetas y chalecos para el personal operativo, ha sido objeto de un seguimiento técnico y administrativo exhaustivo. La entidad subrayó que las recientes afirmaciones públicas no reflejan el alcance real de las acciones adelantadas en la supervisión y ejecución contractual.

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Según el comunicado oficial, la Subdirección Operativa llevó a cabo un proceso de verificación que incluyó reuniones, análisis de muestras, revisión documental y controles físicos sobre los bienes entregados por el contratista. Estas actividades permitieron identificar discrepancias relevantes en el color y en otros requisitos técnicos exigidos para la uniformidad institucional, conforme a la Resolución 328 de 2020 emitida por la Dirección Nacional de Bomberos.

Proceso sancionatorio y protección de recursos públicos

A partir de las diferencias detectadas, la entidad inició un procedimiento administrativo sancionatorio para determinar posibles incumplimientos por parte del contratista. El proceso, actualmente en su etapa final, se desarrolla bajo los principios de debido proceso y derecho de defensa, de acuerdo con lo informado por Bomberos de Bogotá.

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El organismo enfatizó que el material cuestionado no ha sido recibido a satisfacción ni ha generado pagos, lo que descarta la existencia de un posible detrimento patrimonial. Por el contrario, destacó que la entidad ha sido garante del uso adecuado de los recursos públicos y ha aplicado los controles legales e institucionales previstos para este tipo de adquisiciones.

El comunicado oficial explica que la supervisión incluyó revisión de muestras y verificaciones físicas de las prendas. - crédito @BomberosBogota/X
El comunicado oficial explica que la supervisión incluyó revisión de muestras y verificaciones físicas de las prendas. - crédito @BomberosBogota/X

Detalles del contrato y supervisión técnica

El contrato en discusión fue suscrito en 2023 con el objetivo de dotar de chaquetas y chalecos a los miembros operativos de Bomberos de Bogotá. Durante la supervisión, la entidad verificó que los productos cumplieran con los parámetros de calidad, funcionalidad e identidad institucional requeridos.

Las diferencias identificadas se centraron en aspectos de color y en detalles técnicos estipulados por la Dirección Nacional de Bomberos, órgano encargado de regular los uniformes para los cuerpos oficiales del país. La validación de las muestras fue un paso clave para detectar que el material presentado no coincidía con los estándares establecidos, lo que motivó la apertura del proceso sancionatorio.

Un camión cisterna con combustible colisionó contra un poste en la calle 63 con carrera 9A de Chapinero, Bogotá - crédito @BomberosBogota/X
Los chalecos institucionales están sujetos a validación por diferencias detectadas en el color y requisitos técnicos. - crédito @BomberosBogota/X

Advertencia sobre uso y comercialización de uniformes

Bomberos de Bogotá reiteró que solo están autorizados los uniformes y elementos institucionales oficialmente adoptados. Por este motivo, las chaquetas que actualmente se ofrecen en venta por terceros a través de redes sociales no cuentan con aval institucional ni autorización para su uso. La entidad advirtió que se tomarán las acciones legales correspondientes frente a la comercialización no autorizada de estos elementos.

Además, se hizo un llamado tanto al personal operativo como a la ciudadanía para que consulten únicamente los canales oficiales del organismo ante cualquier duda sobre los elementos institucionales o sobre la situación contractual.

Sobre la información difundida en redes sociales

La institución recordó que las publicaciones de particulares en redes sociales no constituyen comunicaciones oficiales ni reemplazan las decisiones que se adoptan al interior de la entidad. Bomberos de Bogotá insistió en que seguirá actuando con transparencia y responsabilidad, velando por la correcta inversión de los recursos públicos y la adecuada dotación del personal operativo.

Bomberos Bogotá advierte sobre la comercialización no autorizada de uniformes y pide consultar canales oficiales. - crédito @BomberosBogota/X
Bomberos Bogotá advierte sobre la comercialización no autorizada de uniformes y pide consultar canales oficiales. - crédito @BomberosBogota/X

Próximos pasos y garantía de transparencia

El procedimiento administrativo iniciado se encuentra en la fase final y próximamente se informará la decisión definitiva sobre el caso. La entidad reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de sus medios oficiales y aseguró que continuará implementando medidas para proteger el interés público y la integridad de los recursos del Distrito.

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Bomberos Bogotácomercialización no autorizadauniformes Bomberosproceso sancionatorioColombia-Noticias

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