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Bloqueos en campos petroleros de Meta generan preocupación por empleo e ingresos regionales

La ACP advirtió que los bloqueos en varios campos petroleros de Puerto Gaitán podrían afectar el empleo, las finanzas regionales y la continuidad de las operaciones del sector

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FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en las tuberías de extracción de petróleo en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en las tuberías de extracción de petróleo en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por las afectaciones que están generando los bloqueos y el cese de actividades registrados desde el pasado 5 de junio en varios campos de producción petrolera ubicados en Puerto Gaitán, Meta.

El gremio aseguró que la situación ya impacta el desarrollo normal de las operaciones y podría tener consecuencias económicas para trabajadores, contratistas y comunidades que dependen de esta actividad.

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Según información obtenida por El Tiempo, la interrupción de las actividades productivas está afectando la cadena operativa asociada a la industria de hidrocarburos en una de las regiones con mayor actividad petrolera del país. La organización señaló que la prolongación de estas acciones podría generar efectos sobre la generación de empleo, la inversión y los recursos que reciben los territorios gracias a la producción de petróleo.

FOTO DE ARCHIVO. Una panorámica del campo petrolero Rubiales en zona rural de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Una panorámica del campo petrolero Rubiales en zona rural de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

La ACP advirtió que la continuidad de los bloqueos podría comprometer la estabilidad de numerosas actividades económicas ligadas al sector energético y afectar a miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta industria en el departamento del Meta.

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De acuerdo con el gremio, las manifestaciones son promovidas por integrantes del sector metalmecánico que han planteado solicitudes relacionadas con condiciones económicas unificadas y beneficios adicionales para algunos trabajadores y contratistas vinculados a las operaciones petroleras.

ACP pide soluciones dentro del marco institucional

La organización reconoció que las inquietudes planteadas por los manifestantes deben ser escuchadas y atendidas mediante los canales institucionales establecidos. Sin embargo, insistió en que cualquier acuerdo debe construirse respetando el marco legal vigente y las particularidades de cada empresa que opera en la región.

La ACP sostuvo que las condiciones laborales, comerciales y contractuales no pueden imponerse mediante acciones que paralicen la actividad productiva, sino a través de espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones concertadas entre todas las partes involucradas.

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en una tubería de extracción de petróleo en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en una tubería de extracción de petróleo en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

El gremio también destacó la importancia de respetar la autonomía empresarial en la definición de sus procesos internos y recordó que las operaciones petroleras involucran una amplia red de proveedores, contratistas y trabajadores que podrían verse afectados por una suspensión prolongada de actividades.

La asociación reiteró que la búsqueda de acuerdos debe realizarse sin comprometer la continuidad de una industria que representa una fuente significativa de empleo y recursos para distintas regiones del país.

Asimismo, señaló que el diálogo entre empresas, trabajadores, contratistas, comunidades y autoridades es la vía adecuada para resolver las diferencias que han surgido alrededor de las condiciones planteadas por algunos sectores vinculados a la actividad petrolera.

Preocupación por impactos económicos y energéticos

La ACP advirtió que las consecuencias de los bloqueos no se limitan únicamente al ámbito laboral. Según explicó, la interrupción de las operaciones también puede generar efectos sobre las finanzas regionales y la economía de municipios que dependen en buena medida de los recursos provenientes de la actividad petrolera.

La organización indicó que una eventual prolongación del conflicto podría afectar la generación de ingresos destinados a programas sociales, infraestructura y proyectos de desarrollo financiados mediante regalías y otros recursos asociados al sector de hidrocarburos.

Además, el gremio alertó sobre posibles repercusiones en materia de seguridad energética, debido al papel que desempeña la industria petrolera dentro del abastecimiento nacional y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La producción de hidrocarburos continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos fiscales para el país, así como un componente relevante dentro de las exportaciones colombianas y la generación de divisas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado junto a las tuberías de excavación de petróleo en Campo Rubiales, Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado junto a las tuberías de excavación de petróleo en Campo Rubiales, Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

Por esta razón, la ACP hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen el libre desarrollo de las actividades económicas, la libertad de empresa y el respeto por los mecanismos institucionales de concertación.

Finalmente, la organización reiteró su disposición para participar en escenarios de diálogo que permitan superar la situación actual y encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a las comunidades y empresas que operan en la región, evitando mayores afectaciones para la economía local y nacional.

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