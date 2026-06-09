Colombia

“Abuso de poder” en la Universidad de Antioquia: docentes denuncian que la rectoría designada por Gustavo Petro “guarda silencio”

La entidad académica enfrenta una nueva controversia tras la intervención del Ministerio de Educación y la designación de su rector en 2026, en medio de denuncias de profesores y trabajadores por presunto maltrato laboral y falta de garantías institucionales

Guardar
Google icon

La designación del rector Héctor Iván García provocó controversia dentro de la comunidad universitaria, que denuncia un “deterioro institucional” - crédito @JulianVasCas/X

La Universidad de Antioquia (UdeA), una de las instituciones públicas más importantes del país, enfrenta una nueva controversia tras la intervención ordenada por el Ministerio de Educación Nacional y la designación del rector Héctor Iván García García, que asumió funciones el 21 de enero de 2026.

Un grupo de profesores, funcionarios, estudiantes y egresados denuncia presuntos casos de abuso de poder, maltrato laboral y falta de garantías institucionales dentro de la administración actual. Las acusaciones fueron difundidas públicamente por el profesor Julián Vásquez en un video que circuló entre la comunidad universitaria.

PUBLICIDAD

En su intervención, Vásquez aseguró: “En nombre de un conjunto de profesores, funcionarios, estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia, hacemos público el siguiente comunicado que muestra el profundo deterioro que vive hoy el Alma Máter”.

Denuncias de profesores y comunidad universitaria en la UdeA

El docente atribuyó el origen del actual escenario a la intervención formalizada mediante una resolución del Ministerio de Educación, emitida el 29 de diciembre de 2025, con la cual se habría iniciado el proceso de vigilancia especial y la designación del nuevo rector.

PUBLICIDAD

La designación del rector Héctor Iván García a la Universidad de Antioquia generó controversia dentro de la comunidad universitaria - crédito @UdeA/X
La designación del rector Héctor Iván García a la Universidad de Antioquia generó controversia dentro de la comunidad universitaria - crédito @UdeA/X

Según el docente Julián Vásquez, la decisión se habría tomado “de espaldas a la comunidad universitaria y a la opinión pública”, lo que califica como una ruptura con las tradiciones de autonomía y participación de la institución.

Desde entonces, la denuncia señala que se presentaron múltiples situaciones que generan “temor y zozobra” entre trabajadores y docentes. Entre ellas, se mencionan presuntos casos de acoso laboral en distintas facultades y decisiones administrativas cuestionadas por los denunciantes.

Uno de los hechos citados corresponde al 8 de mayo de 2026, cuando la subdirectiva UdeA de Sintraunal denunció presunto acoso laboral en la Facultad de Enfermería. También se menciona una denuncia del 25 de mayo relacionada con abuso de poder, persecución, desprotección y traslados irregulares.

“El 8 de mayo se hizo pública una denuncia por abuso de poder, persecución, desprotección, entorpecimiento laboral, traslados irregulares, exclusión de equipos, maltrato y amenazas por parte de la vicerrectora Maribel Barreto, designada en el marco de esta intervención”, explicó.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia
Docentes afirman que existe un “deterioro institucional” desde el inicio de la nueva administración de la UdeA - crédito Universidad de Antioquia

Señalamientos contra la administración y vicerrectoría

En esa misma línea, los denunciantes señalan a la vicerrectora Maribel Barreto, quien habría sido designada en el marco de la intervención; según el comunicado leído por el docente Julián Vásquez, una profesora titular afirmó que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la rectoría encargada, sin obtener respuesta efectiva.

“(…) estos hechos fueron informados al rector encargado, pero respondidos con absoluta desidia y negligencia”, leyó el docente en la denuncia difundida públicamente.

Otra de las preocupaciones expuestas es la presunta sobrecarga laboral de funcionarios, a quienes se les habría exigido duplicar funciones durante semanas sin cambios en sus condiciones salariales. Los denunciantes aseguran que esta situación se ha vuelto recurrente en diferentes dependencias.

Vásquez sostuvo: “Se han reportado casos de funcionarios subordinados obligados a duplicar funciones durante semanas con el mismo cargo y bajo el mismo sueldo”.

Profesores de la UdeA denuncian presuntos casos de abuso de poder tras la intervención del Ministerio de Educación en 2026, en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @UdeA/X - Presidencia
Profesores de la UdeA denuncian presuntos casos de abuso de poder tras la intervención del Ministerio de Educación en 2026, en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @UdeA/X - Presidencia

El documento también advierte la inexistencia de una ruta independiente para tramitar quejas internas. Según los profesores que respaldan la denuncia, esto dificultaría la protección de quienes deciden reportar presuntos abusos.

“Se hace necesario insistir en que la Universidad de Antioquia es plural, es el alma máter de todo el pueblo antioqueño. No le pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología”, expresó Vásquez en su pronunciamiento.

En su mensaje, el profesor también cuestionó lo que considera una posible pérdida de autonomía institucional: “Cuando la universidad claudica ante el poder de turno por connivencia, conformismo o cobardía, muere el ejercicio del pensar”.

Hasta el momento, la rectoría de la Universidad de Antioquia no emite un pronunciamiento público detallado frente a las denuncias específicas mencionadas por el grupo de profesores. Tampoco se conoce una respuesta directa a los señalamientos sobre presunto acoso laboral o fallas en los canales de atención interna.

Ilustración acuarela de una persona joven, solo visible desde la nariz hacia arriba, sosteniendo una pila alta de carpetas y documentos en un fondo beige.
Según denuncias, algunos funcionarios habrían sido sometidos a sobrecarga de funciones sin ajustes salariales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación revivió el debate sobre la intervención del Gobierno nacional en instituciones de educación superior y el alcance de las medidas de vigilancia especial. Para los denunciantes, el llamado es a revisar el modelo de intervención y garantizar mecanismos independientes de control: “Exigimos revisar el uso que se le está dando a la intervención de la Universidad de Antioquia”.

Temas Relacionados

Universidad de AntioquiaUdeAProfesores de la UdeAGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

La ayuda no reembolsable apunta a dueños de unidades viejas matriculadas en la capital y se complementa con créditos blandos, plazos de ocho años y seis meses de gracia

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en el estadio Defensores del Chaco asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

Permisos especiales, esquemas de teletrabajo y nuevas dinámicas grupales surgen como respuesta de empresas ante el reto de mantener la motivación sin descuidar el cumplimiento profesional

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Los ciudadanos se alistan para una nueva jornada electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la Presidencia. Los candidatos trabajan para ganarse la confianza de los votantes

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

El entrenador uruguayo termina contrato el 30 de junio de 2026, pero el título en la Liga BetPlay cambió los planes de la junta directiva para el segundo semestre

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Hinchas de Nacional son virales por hacerse tatuajes de triunfo antes de la final contra Junior: “Ganaron experiencia”

La República Democrática del Congo no llegará bien al Mundial 2026: perdió ante Chile por 2-1

Atlético Nacional es el equipo que más prende televisores en Colombia: rating completo del fútbol colombiano