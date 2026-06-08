Colombia

Periodista resultó herido tras violento hecho en la final de la Liga entre Atlético Nacional y Junior; incidente se registró en trasmisión oficial

El afectado, según confirmó el comentarista Carlos Antonio Vélez, fue el profesor Juan José Peláez, exdirector técnico de Atlético Nacional, en un hecho que causó confusión entre los que seguían la señal de televisión que llevaba las incidencias de la definición del título liguero

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Este es el momento en que quedó en audio el momento en que se registró el lamentable suceso en la tribuna occidental del máximo escenario de los antioqueños, durante el duelo entre Atlético Nacional y Junior - crédito @chrisrivera97/X

La definición del título de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, entre Atlético Nacional y Junior, que se disputó en la jornada del lunes festivo 8 de junio, estuvo llena una serie de hechos que fueron conversación en las redes sociales. Uno de ellos, lo que sería la agresión al entrenador Juan José Peláez, que hacía parte del equipo de transmisión del canal dueño de los derechos, Win Sports, que resultó lesionado en un insólito hecho.

El cuadro verdolaga, obligado a remontar el duelo de ida, en el que cayó 0-3, salió con ímpetu en búsqueda de la remontada. Y parecía que a los 30′ daba la cuota inicial en pro de ese objetivo, cuando en una acción accidentada el lateral Andrés Román mandó el esférico al fondo de la red. Sin embargo, la anotación fue invalidada por el árbitro Carlos Betancur, por fuera de lugar, lo que dejó caras tristes en la tribuna.

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Juan José Peláez - Win Sports
El técnico Juan José Peláez, comentarista de Win Sports, resultó afectado en un incidente registrado en la gran final del FPC entre Atlético Nacional y Junior - crédito @nacionaloficial/X - @WinSportsTV/x

Pese a esta decisión, en las graderías del Atanasio Girardot, a las que acudieron más de 44.000 personas, la euforia alcanzó a apoderarse de los aficionados. Y en medio de los momentos de efervescencia, uno de ellos emprendió contra el vidrio de la cabina en la que se encontraba el veterano comentarista antioqueño y, para su desgracia, rompió el vidrio; tal y como se escuchó en la transmisión oficial, a la que se le filtró el suceso.

En efecto, durante el relato del fallido gol, se percibió en audio cómo se quebró la protección con la que contaba este espacio, al estar el micrófono abierto, y una voz de un hombre que decía: “Gol hijueputa (sic)”. Frente a lo acontecido, también se escuchó de forma nítida en Win Sports cómo otro de los presentes le recriminó: “¿Te estás enloqueciendo o qué?“, lo que causó confusión incluso entre los periodistas.

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Fue tan sorpresivo lo que se escuchó en la señal oficial que el narrador Jotas Mantilla y el comentarista Carlos Antonio Vélez no ocultaron su asombro. “Hay que cerrarlo”, indicó el relator, al no tener claro lo que había escuchado y la manera en que uno de sus compañeros de transmisión había resultado afectado por esta agresión. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto fue individualizado de forma rápida.

Final FPC Atlético Nacional vs. Junior
El estadio Atanasio Girardot de Medellín albergó el partido definitivo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @nacionaloficial/X

Compañeros de Juan José Peláez rechazaron el incidente

La presidenta del canal, la periodista Andrea Guerrero, se pronunció en sus redes sociales y repudió el comportamiento en las tribunas. "No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico", expresó la comunicadora social en su perfil de X.

Peláez, que se desplaza el martes 9 de junio a cubrir la Copa del Mundo de la FIFA, en la que participará la selección Colombia, no habría sufrido lesiones de gravedad, a juzgar por el reporte de Guerrero. “Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”, agregó Guerrero, en relación con el suceso que empañó la definición liguera en suelo paisa.

Andrea Guerrero se pronunció sobre incidente con Juan José Peláez
En su perfil de X, la periodista Andrea Guerrero se pronunció sobre incidente con Juan José Peláez en el Atanasio Girardot - crédito @AndreaGuerreroQ/X

Al rechazo de la presidenta de Win Sports se sumó el del comentarista Vélez, que resumió lo sucedido con un fuerte calificativo. “Quien eso hace solo tiene una denominación… ¡Delincuente!“, comentó el periodista, que no es del aprecio de gran parte de la parcial nacionalista por sus recurrentes críticas al proceso liderado en el campo de juego por el técnico Diego Arias y en la dirigencia por Sebastián Arango Botero.

Según el reporte entregado por Vélez, Peláez sufrió un corte profundo en un dedo de su mano, por el que fue tuvo que recibir asistencia en el escenario deportivo. Se espera conocer un reporte más detallado del estado del comunicador y entrenador, que viene siendo integrante de las transmisiones oficiales desde hace al menos una década, cuando se retiró de los banquillos para entregar sus conceptos tácticos y técnicos.

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