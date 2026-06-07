Petro olvidó su cargo para lanzar fuertes comentarios contra Felipe Zuleta: “Este viejo liberal que decía ser homosexual y libre”

El analista Felipe Zuleta Lleras habló sobre las elecciones de segunda vuelta en Colombia y tomó bando - crédito Felipe Zuleta/YouTube

El presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro del debate político tras publicar un extenso y polémico mensaje en la red social X, en respuesta al periodista y analista político Felipe Zuleta Lleras.

El intercambio se produjo luego de que el comunicador expresara públicamente su posición frente al panorama electoral y advirtiera sobre la necesidad de defender el proceso democrático, en un contexto que él mismo describió como de alta tensión entre sectores políticos.

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La reacción del mandatario elevó el tono de la discusión y reactivó la controversia sobre el lenguaje político utilizado desde la cabeza de la Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro estalló contra el periodista Felipe Zuleta debido a su apoyo político hacia la derecha - crédito Juan David Duarte/Presidencia - @fzuletalleras/Instagram

La controversia se originó tras la publicación de un video en el canal de YouTube de Felipe Zuleta, en el que el periodista analizó el panorama de la segunda vuelta electoral, que, según su planteamiento, enfrentaría a Abelardo de la Espriella como representante de la extrema derecha e Iván Cepeda en el sector de la izquierda, además de compartir su inclinación hacia el líder del movimiento Defensores por la Patria.

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Frente a ese video, comenzó a circular en redes sociales un fragmento del periodista, particularmente aquel en el que afirmaba que: “Y está desesperado porque este próximo 21 de junio vamos a salir a defender a nuestra patria, a nuestra democracia. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se roben las elecciones. Pueden sacar a todos los vándalos a la calle, que es lo que ya están haciendo, y nos vamos a defender porque Colombia se defiende o por la razón o por la fuerza, ¿no?”.

Así fueron los ácidos señalamientos del presidente contra el periodista

Respecto a estas palabras, el presidente Gustavo Petro reaccionó directamente a ese mensaje con una publicación extensa en X, en la que lanzó fuertes críticas personales y políticas contra el periodista.

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En su respuesta, el mandatario escribió: “Este viejo liberal que decía ser homosexual y libre, llama vándalos a los jóvenes y de liberal pasó a fascista. No existe democracia si se acalla al pueblo con terror o con dinero”.

El presidente Gustavo Petro respondió con un mensaje extenso y de alto tono político, en el que cuestionó al periodista Felipe Zuleta y su trayectoria ideológica - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el jefe de Estado continuó elevando el tono y planteó escenarios futuros de violencia política y represión, con respecto a la orientación sexual del periodista y abogado. En ese sentido, afirmó: “Temblará cuando persigan homosexuales en las calles y se llenen las cárceles de inocentes. Volverán los falsos positivos y el periodista decadente dirá que son vándalos y no jóvenes asesinados por las balas oficiales”.

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Estas declaraciones generaron una fuerte controversia por su contenido y por el uso de expresiones que aluden a episodios sensibles de la historia del país. Petro también extendió su mensaje hacia una reflexión de carácter político e histórico, en la que cuestionó lo que considera un giro ideológico de sus contradictores.

“De liberal brillante pasará a fascista de camisa negra, o parda o azul, y el color de la camisa cambiará apenas pase el mundial, que es para lo único que usan los colores de la bandera de Colombia”, escribió el mandarario.

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Referencias a violencia histórica que usó Petro para ‘atacar’ al periodista

Gustavo Petro señaló que habría quienes “añorarán que, alguna vez, Colombia fue libre”, al tiempo que planteó un desenlace sombrío en el que se enfrentarían consecuencias extremas, al mencionar también la idea de “los nuevos camposantos y hornos crematorios”, en una construcción discursiva que cerró con la imagen de un destino inevitable.

Gustavo Petro amplió su intervención con afirmaciones de fuerte carga simbólica, en las que advirtió posibles escenarios de represión y violencia política - crédito @petrogustavo/X

En otro apartado del extenso pronunciamiento, el presidente introdujo una visión generacional del futuro político del país, mencionando posibles líderes de nuevas generaciones.

“Y algún o alguna joven de hoy, llamado vándalo o vándala por el viejo cacreco periodista, pero que tendrá otro nombre, Aureliano o quizás Iván o Manuela o Policarpa o Simón, será filósofo quizás, y a su padre habrán asesinado los fascistas”, escribió Petro, al sugerir un ciclo histórico de violencia y renovación política.

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El mandatario aseveró que ese joven podría ser “poetisa o del arte, volverá a ser presidente y Colombia volverá a soñar después de diez o veinte años de soledad porque habrán arrasado con la generación que quiso tener una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Petro cerró esa parte de su publicación con una afirmación en la que expresó su rechazo a los escenarios que describe, sobre todo por el apoyo del periodista a Abelardo de la Espriella: “Esta distopía no la quiere mi corazón para Colombia ni la quieren mi cerebro y mi pensamiento”.

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“Una gran alianza del pueblo por la vida es hoy necesaria para derrotar el enorme peligro genocida. Yo voto por la vida Libertad y vida, siempre, siempre y siempre”, concluyó.