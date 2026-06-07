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Las cuentas privadas de Ricardo Roa con millonarios movimientos durante la campaña de Gustavo Petro

Ricardo Roa fue el gerente de campaña del ahora presidente de Colombia durante 2022 y actualmente está imputado por presunta violación de los topes electorales

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Después de fungir como gerente de campaña, Roa fue designado como presidente de Ecopetrol - crédito Luisa González/REUTERS
Después de fungir como gerente de campaña, Roa fue designado como presidente de Ecopetrol - crédito Luisa González/REUTERS

Cuentas personales de Ricardo Roa habrían recibido transferencias millonarias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, con movimientos que no figuran en los reportes oficiales ni en los expedientes de las investigaciones abiertas.

Según información publicada por Cambio, documentos bancarios y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) muestran transferencias por $58.323 millones a las cuentas personales de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Gustavo Petro. Los fondos superaron en $7.000 millones lo reportado oficialmente por las campañas ante las autoridades electorales.

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La investigación, basada en documentos de la Uiaf y los movimientos bancarios, indica que Roa habría manejado sus cuentas personales, la de la consulta interpartidista y la de la campaña de Petro como una sola estructura financiera. La consulta interpartidista reportó gastos por casi $8.757 millones y la campaña presidencial por $41.583 millones, lo que suma $50.340 millones. Sin embargo, las cuentas personales de Roa movieron $58.323 millones durante 2022, según Cambio.

Cuentas personales de Ricardo Roa habrían recibido transferencias millonarias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Cuentas personales de Ricardo Roa habrían recibido transferencias millonarias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El seguimiento a las cuentas permitió establecer la existencia de una cuenta de ahorros específica, terminada en 057 y abierta en la Cooperativa Financiera Confiar en Medellín seis días después de la inscripción de Petro como precandidato. Según la investigación, entre febrero y marzo, esa cuenta recibió dos transferencias por $11.406 millones. Parte de esos fondos se retiró antes de que la cuenta quedara vacía en abril.

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Un informe de la Uiaf, citado por Cambio, señala que “no se logra identificar si dichos recursos tienen que ver con ingresos laborales, de honorarios y/o servicios”. La entidad siguió el rastro del dinero, pero no pudo establecer su origen ni su destino final.

Además de la cuenta 057, Roa manejó otras dos cuentas en Confiar durante el periodo electoral, según la investigación. La segunda, abierta en abril de 2022, registró movimientos por $31.388 millones. En mayo, mes de la primera vuelta, ingresaron $21.706 millones, el mayor monto mensual identificado por la Uiaf en la historia financiera de Roa. La tercera cuenta, abierta el 1 de junio, recibió $11.754 millones entre junio y julio. Desde agosto de 2022, esa cuenta prácticamente no tuvo movimientos relevantes.

Sumando las tres cuentas de Confiar, el flujo total alcanzó $54.550 millones durante el año electoral. A estos recursos se suman $3.397 millones que Roa recibió en una cuenta de Bancolombia y $376 millones en cuentas de Davivienda. Según Cambio, estos fondos tampoco aparecen registrados como gastos de campaña ni en las declaraciones oficiales presentadas ante la Dian.

El análisis de los movimientos bancarios hecho por el citado medio de comunicación muestra que los ingresos en las cuentas personales de Roa coincidieron con momentos clave del calendario electoral, como la inscripción de Petro, la primera y la segunda vuelta presidencial y la adquisición de bienes después de las elecciones.

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa
Ricardo Roa Roa habría recibido en una cuenta de Bancolombia $376 millones y $376 millones en cuentas de Davivienda - crédito Colprensa

Consultado por Cambio, el abogado de Roa, Juan David León, respondió por escrito en dos oportunidades. En la primera comunicación, afirmó: “Desconozco la cuenta terminada en 057”. En la segunda, sostuvo que ese número no aparece en ninguno de los soportes de las campañas que revisó y aseguró que la cuenta relevante sería una de la Cooperativa Financiera Confiar terminada en 575, utilizada para la consulta interpartidista del Pacto Histórico.

El abogado indicó que los montos identificados podrían corresponder a dos desembolsos de crédito realizados durante la consulta interpartidista: uno por $7.000 millones girado por Confiar el 10 de febrero de 2022 y otro por $3.983 millones desembolsado por el Banco GNB Sudameris el 10 de marzo del mismo año.

Según su versión, estos recursos fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral, sometidos a auditoría y utilizados dentro de la financiación legal de la consulta. “Si efectivamente la publicación se refiere a estos recursos, es importante precisar que correspondían a créditos legalmente otorgados”, concluyó.

De acuerdo con Cambio, los registros bancarios y el informe de la Uiaf contradicen esa versión en dos puntos concretos. Primero, la cuenta 057 existe en los registros financieros y aparece mencionada por número exacto en el informe de la Uiaf. Además, los documentos, según el citado medio, muestran que la cuenta está abierta a nombre de Ricardo Roa Barragán desde el 26 de enero de 2022, con siete meses de historia transaccional.

Ricardo Roa fue imputado por la justicia por presunta violación de los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
Ricardo Roa fue imputado por la justicia por presunta violación de los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La cuenta 575 que plantea el abogado no figura en ninguno de los dos documentos. Segundo, los montos no coinciden: el abogado suma $10.983 millones entre los dos créditos, pero los registros de la cuenta 057 muestran $11.406 millones, es decir, una diferencia de $422 millones que no tiene explicación en la versión de la defensa.

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