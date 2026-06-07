Colombia

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

La cantante pasó junto con Héctor Buitrago por el programa del comediante, protagonizando un curioso intercambio de comentarios

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La cantante y el comediante se dijeron de todo en el adelanto de la entrevista a la emblemática banda de los 90, próxima a publicarse - crédito @thejuanpisliveshow/Instagram

Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados, no le guardó ninguna consideración a Juanpis González, durante su paso por The Juanpis Live Show, el programa del comediante colombiano Alejandro Riaño.

La entrevista, grabada con público en vivo y programada para publicarse completa este domingo 7 de junio, dejó un intercambio de pullas que arrancó carcajadas desde el primer minuto.

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“Oiga, es que usted es muy bobo”, le dijo Echeverri al personaje, sin anestesia y entre risas. La cantante admitió que González le recuerda a varios miembros de su familia, precisamente por los chistes de doble sentido que el personaje lanza con frecuencia. “Y ahí entonces empezaban así, como con esos chistecitos sexuales”, dijo la artista, mientras el público respondía con gritos.

Juanpis no se quedó atrás y respondió con su habitual desparpajo: “Cuando me hace falta teta, pago por ella”, declaración que desató la carcajada general del auditorio. Echeverri, lejos de incomodarse, siguió el juego y le señaló al personaje que tanto alarde podría delatar alguna carencia: “Si la vaina está ahí, ¿pa’ qué joder tanto?”, expresó.

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El tono subió cuando la cantante pasó de la burla al desafío directo. Ante el comentario de González de que se sentía “muy atacado”, Echeverri le respondió sin pausa: “Sobreponete, marica. No, que eres tan macho y tal, no sé qué”. González se defendió afirmando “yo soy un varón”.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube
Juanpis González quedó descolocado ante los comentarios de Andrea Echeverri - crédito The Juanpis Live Show/YouTube

El momento que más agitó al público llegó al final del segmento. Echeverri insinuó, con un gesto y una pausa calculada, que tanta insistencia del personaje podría esconder algo: “Lo del maricón. Porque tanta vaina y que... Algo en el clóset”. González respondió con un escueto “No”, mientras el auditorio estallaba en risas.

La banda bogotana, integrada por Echeverri y el bajista Héctor Buitrago, lanzó en 2025 su más reciente producción discográfica, Genes Rebeldes, y mantiene una agenda de presentaciones en vivo activa. A lo largo de 2026 se han centrado en la celebración de los 30 años del lanzamiento de La Pipa de la Paz, el tercer álbum de estudio de sus carreras.

Entre las presentaciones programadas se incluye una especial en el Movistar Arena de Bogotá, el 30 de octubre, donde interpretarán esta placa en su totalidad con artistas invitados, incluyendo el cantante español Enrique Bunbury.

El dúo anunció que presentará versiones reinterpretadas de algunas de las canciones más destacadas de 'La pipa de la paz' junto a destacados invitados latinoamericanos - crédito cortesía Aterciopelados
El dúo anunció que presentará versiones reinterpretadas de algunas de las canciones más destacadas de 'La pipa de la paz' junto a destacados invitados latinoamericanos el 30 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Aterciopelados

De hecho, en días recientes tanto Aterciopelados como Bunbury unieron sus voces en una reinterpretación de Te Juro Que No, una de las canciones más recordadas de La Pipa de la Paz que ahora tiene un tono más crudo e intenso, explorando emociones universales como la culpa, los celos y el arrepentimiento dentro de las relaciones tóxicas.

Grabada entre Bogotá y Los Ángeles, cuenta con la producción de Héctor Buitrago y Leonardo Castiblanco. La producción vocal de Enrique Bunbury estuvo a cargo de Guillermo Marín.

Aterciopelados
Portada del disco "La Pipa de la Paz", de Aterciopelados , publicado en 1996

El lanzamiento inaugura La Pipa de la Paz 2026, un proyecto especial en formato EP con el que Aterciopelados celebra y resignifica el impacto de este álbum en la música latinoamericana. A través de nuevas versiones, colaboraciones especiales y una visión sonora renovada, el EP propone un puente entre la esencia alternativa de los años 90 y la sensibilidad musical contemporánea que representó el lanzamiento original.

En sus letras, Andrea Echeverri aborda temas de reivindicación femenina (Chica Difícil, Cosita Seria o su versión del clásico de Lisandro Meza, Baracunatana, son algunos de los mejores ejemplos), la defensa de la selva amazónica, el reconocimiento de raíces indígenas y sus comentarios sobre el conflicto armado colombiano, y la cultura derivada del narcotráfico, sirviendo como ejemplo más claro Miss Panela.

El disco vendió cerca de 700.000 copias y es considerado como un clásico del rock latinoamericano, y particularmente de la movida “alterlatina” que era tendencia en los 90. Este disco marcó un hito al convertirlos en la primera banda colombiana nominada a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino/Alternativo, siendo la primera de sus cinco nominaciones en dicha categoría.

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