Petro respondió a Cabal tras ser calificado como “indigno” para gobernar: “Yo reparto tierras a los campesinos, usted las concentra”

La senadora María Fernanda Cabal arremete contra Gustavo Petro en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tensión política de cara a la segunda vuelta presidencial volvió a trasladarse a las redes sociales y esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonistas al presidente Gustavo Petro y a la senadora María Fernanda Cabal, la cual lanzó duras críticas contra el mandatario mientras reiteraba su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La congresista del Centro Democrático utilizó su cuenta de X para cuestionar el balance del actual Gobierno y asegurar que la administración de Petro estuvo marcada por escándalos y el fortalecimiento de estructuras criminales. Además, insistió en que el país necesita un cambio de rumbo en las próximas elecciones presidenciales.

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“Usted es indigno para ser presidente de los colombianos. No mienta más diciendo que gobernó cuatro años, cuando lo único que provocó fue la vergüenza de sus seguidores, los escándalos, la deshonra a su familia y el fortalecimiento de los criminales. Estás derrotado. Colombia está ¡FIRME CON LA PATRIA! (sic)”, escribió Cabal en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video con una parte de la intervención realizada por el jefe de Estado durante el evento celebrado en Córdoba el 5 de junio, en el que presentó un balance de su gestión y destacó la entrega de tierras a campesinos.

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María Fernanda Cabal arremete contra Gustavo Petro y reafirma su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

Durante su discurso, Petro lanzó fuertes cuestionamientos sobre el panorama político del país y advirtió sobre lo que, según él, podría significar un eventual regreso de sectores opositores al poder.

En medio de su intervención, el mandatario defendió las políticas implementadas durante su administración y aseguró que existe una intención de deshacer los avances alcanzados durante los últimos cuatro años.

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“Y así, así, apátrida. No se puede defender la patria si se arrodillan a los gringos y al narcotráfico. Esa es una patria de mentiras, una patria sanguinolenta. La única patria aquí firme es la firmeza de la decisión del pueblo de Colombia. Los que me van a echar de la presidencia por tratar de anunciar verdades y decirlas, pues échenme y me voy a la calle con mi pueblo. De pronto puedo hacer más en la calle, en un momento como en la Europa de aquel entonces de Miguel Hernández, que hay que salir a tomar posición, porque lo que vienen son los espectros de la muerte sobre el poder, a acabar con todo lo que hicimos en estos cuatro años. Todo”, expresó Petro.

El presidente también hizo referencia a la posibilidad de que los proyectos impulsados durante su mandato sean revertidos si sectores políticos contrarios llegan nuevamente al Gobierno. En su discurso, que fue transmitido por la Presidencia de la República, sostuvo que las transformaciones sociales emprendidas durante su administración representan la voluntad popular.

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El discurso de Gustavo Petro en Córdoba advierte que la oposición revertiría sus reformas - crédito @MariaFdaCabal/X

“Porque no se aguantan que el pueblo haya gobernado cuatro años y se desesperan si fuesen ocho. ¿Y qué tal dieciséis? ¿Y qué tal un siglo de gobierno popular en Colombia? Cómo cambiaría América Latina, cómo cambiaría América, cómo cambiaría el mundo, que es necesario, hoy más que nunca, si queremos vivir en este planeta, cambiar el mundo desde Córdoba, desde Colombia, porque desde Colombia somos el corazón del mundo y podemos determinar sus palpitaciones y vibraciones”, afirmó el actual mandatario.

Asimismo, Petro aseguró que Colombia debe mantener un papel activo en escenarios internacionales y advirtió sobre las consecuencias que tendría un cambio de orientación política para el país.

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“Podemos desatar la muerte de los espectros y se oscurecerá el planeta moral y éticamente, y Colombia enmudecerá ante los pueblos del mundo. Ya hablan de sacarnos de la ONU y de la OEA, escondernos, mirándonos el ombligo, porque ya no podríamos mirar de frente a los seres humanos que hoy nos demandan estar en la vanguardia de la humanidad para defender la vida del planeta”, agregó el presidente.

Aunque durante el evento el presidente evitó mencionar directamente al candidato opositor que disputará la segunda vuelta con el Pacto Histórico, sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica a los sectores que respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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El presidente Gustavo Petro responde a María Fernanda Cabal y la acusa de usar dinero público - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, el intercambio no terminó allí. Horas después del mensaje publicado por María Fernanda Cabal, Gustavo Petro utilizó también sus redes sociales para responder directamente a la senadora, cuestionando su posición frente a diferentes asuntos relacionados con su gestión y el manejo de recursos públicos.

“Yo no subsidié a mis hijos con dinero público. Usted sí, Cabal. Yo reparto tierras a los campesinos, usted las concentra. Usted no quiere este gobierno porque logró reducir la pobreza a casi la mitad de lo que la dejó Duque, su presidente, que ahora quiere reelegirse en cabeza de terceros, peores que Duque”, escribió el jefe de Estado.

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Hasta el momento la senadora no ha contestado nada al respecto, pero la publicación ya cuenta con varias reacciones y comentarios de diferentes internautas, tanto a favor como en contra de las declaraciones.