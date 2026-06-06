Gustavo Petro se confundió al señalar integrante de campaña de De la Espriella en denuncia por toma ilegal de tierras en Córdoba

Presidente Petro genera confusión al mezclar nombres de dirigentes en denuncia sobre tierras - crédito Gustavo Petro/X y Presidencia

El presidente Gustavo Petro quedó en el centro del debate político tras una publicación en la red social X y un discurso previo en Córdoba, en los que mencionó al dirigente Félix Gutiérrez en el contexto de presuntas irregularidades relacionadas con tierras rurales.

Félix Gutiérrez es un dirigente político regional al que el mandatario ha hecho referencia en intervenciones públicas recientes, asociándolo a presuntas ocupaciones de tierras en zonas rurales del sur del departamento de Córdoba. Sin embargo, esa referencia no corresponde al caso judicial que actualmente genera atención en Urabá, donde el capturado es otro dirigente de campaña.

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En su mensaje más reciente, el mandatario afirmó: “Todo corrupto y narcotraficante debe ser separado de inmediato de las campañas.Las tierras que entregué ayer en Córdoba a los campesinos estaban ocupadas ilícitamente por Félix Gutiérrez, coordinador de la campaña de Abelardo en el sur de Córdoba…”.

Publicación del presidente Gustavo Petro en la que se mencionan presuntas ocupaciones de tierras en Córdoba, lo que generó confusión por la referencia a un dirigente distinto al caso de Urabá - crédito Gustavo Petro/X

La publicación generó confusión en redes sociales, ya que algunos usuarios la relacionaron con la reciente captura de un coordinador político en Urabá. Sin embargo, el mensaje del presidente Petro fue acompañado por una fotografía de Adolfo León Tabares, lo que provocó interpretaciones erróneas sobre el alcance de sus declaraciones.

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El caso judicial corresponde a la detención del mismo funcionario, coordinador regional de la campaña de Abelardo de la Espriella en la región de Urabá.

La referencia a Félix Gutiérrez también había sido realizada por el jefe de Estado durante un discurso el 5 de junio en Córdoba, en el que reiteró señalamientos sobre presunta ocupación de tierras en la región. En esa intervención, el presidente dijo:

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“Aquí se quedaron con la tierra a la fuerza. El señor Félix Gutiérrez, allá en el sur, en Buena Vista, está en los terrenos de Cuco Vanoy. Apátrida. No se puede defender la patria si se arrodillan a los gringos y al narcotráfico.”

Captura de Adolfo León Tabares en Apartadó

La Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial ejecutada este viernes 5 de junio, capturó en Apartadó a Adolfo León Tabares, identificado como coordinador regional de la campaña de Abelardo de la Espriella en Urabá, según informó la propia campaña.

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Comunicado de la campaña de Abelardo De La Espriella en el que se asegura que la captura de Tabares corresponde a hechos ocurridos entre 2016 y 2020 y no a la actual contienda política - crédito Apartadó Radio/Facebook

De acuerdo con el reporte del caso, la detención se produjo hacia las 8:45 a. m. en el barrio Ortiz, cuando Tabares salía de la emisora Apartadó Stereo, donde había participado en una entrevista sobre el avance de la campaña en la subregión. La operación fue adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar.

Según reportes de medios regionales como El Pregonero del Darién, la Fiscalía indaga posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de proyectos financiados a través de la Asociación de Municipios de Urabá (Asomura), especialmente en obras desarrolladas en el departamento del Chocó.

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Fuentes del proceso citadas por medios como Apartadó Radio señalan que las pesquisas se adelantan desde hace varios años y se centran en presuntos hechos de corrupción relacionados con infraestructura pública ejecutada durante la administración de Tabares.

Adolfo León Tabares, coordinador regional de la campaña de Abelardo De La Espriella en Urabá, fue capturado por orden de la Fiscalía - crédito Gustavo Petro/X

La campaña denominada “Defensores de la Patria” aseguró que el proceso judicial no tiene relación con la actual actividad política del movimiento ni con la estructura organizativa del proyecto presidencial de De la Espriella.

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En su comunicado, firmado por Mauricio Caro Contreras, representante jurídico de la campaña en la región, se indica que la captura obedece a hechos ocurridos entre 2016 y 2020, periodo en el que Tabares se desempeñó como gerente de Asomura, y no a su rol dentro de la campaña actual.

La organización también expresó respeto por las decisiones judiciales y reiteró su confianza en el debido proceso. Asimismo, pidió evitar interpretaciones que vinculen el caso con la contienda electoral en curso, al advertir que ello podría generar desinformación.

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El comunicado añadió un mensaje de solidaridad con Tabares, que es considerado director regional en Urabá y el norte del Chocó, y señaló que recibirá acompañamiento durante su proceso judicial.