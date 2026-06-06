Colombia

El Profe Jordi cuestionó a James Rodríguez luego del polémico gesto con Antonella Petro y los usuarios se le fueron con toda: “Muy mal”

Jordi Romero afirmó sentir temor de salir a la calle luego del contenido de algunos mensajes que recibió por compartir su crítica hacia el ídolo de la hija del presidente Gustavo Petro y referente de la selección Colombia, tras la polémica que se armó en el acto de entrega del pabellón nacional

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créditos @jamesrodriguez10/IG | @anto_petro_alcocer/IG | @el_profe_jordi/IG
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Luego de la polémica por el gesto de James Rodríguez a Antonella Petro, hija del jefe de Estado Gustavo Petro, durante la entrega del pabellón nacional el jueves 4 de junio, y de la respuesta que el “10″ de la selección Colombia le envió a la adolescente luego de publicar un video aclarando lo ocurrido y dejándole una invitación, el docente y creador de contenido Jordi Romero, más conocido como El Profe Jordi, fue blanco de críticas por cuestionar al futbolista.

Todo ocurrió luego de una publicación que compartió el profesor de sociales que suele compartir cómo es su día a día enseñando su grupo de alumnos en un colegio del sur de Bogotá.

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Sin embargo, los cuestionamientos al capitán de la Tricolor le terminaron valiendo mensajes en contra, según algunos de los usuarios, de “enviar un mensaje de división y odio”.

La primera publicación la realizó el 5 de junio horas antes de que Antonella publicara el video con dedicatoria a Rodríguez, que el sábado 6 de junio le envió un mensaje que la misma adolescente de 17 años compartió en un video que, de paso, le puso fin a la polémica.

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El docente Jordi Romero calificó todas las reacciones y comentarios que recibió como "tiempos duros" luego de cuestionar el gesto que tuvo James Rodríguez con Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro, en medio del acto de despedida a la selección Colombia en el que no le concedió una foto - crédito @el_profe_jordi/IG

“Muchos niños y muchas niñas te admiran, James, y ven en tu carrera deportiva un ejemplo. Escogiste muy mal a la persona hacia la cual proyectar tus rencores y tu odio” señala la leyenda que acompaña la imagen que el profesor difundió junto al mensaje: “Lamentable lo de @jamesrodriguez10 cuando el fútbol y él como deportista significan tanto para este país. Abrazos para ti, @anto_petro_alcocer”.

Los comentarios que recibió la publicación estuvieron en su mayoría en contra, y algunos fueron estos: “Decepción total. Tuvo la oportunidad de calmar los ánimos con un gesto de amabilidad, y lo que hizo fue enviar un mensaje de división y odio”; “Con los niños NO! Como profe no aprobamos la discriminación a los niños por temas políticos”.

En otro mensaje le dijeron: “Ay no Profe, ahí si estás fuera de lugar, de una manera indirecta tu también estás sesgando la libertad de expresión de cualquier manera somos individuos y como tal nos pensamos individualmente, no podemos exigir al resto del mundo expresar un sentir particular de forma colectiva (ahí si no Profe, no sesgues la libertad de opinión de los niños)”, y esto llevó que el docente compartiera una nueva publicación en video refiriéndose a lo ocurrido.

Esta fue la publicación que desató la ola de críticas - crédito @el_profe_jordi/IG
Esta fue la publicación que desató la ola de críticas - crédito @el_profe_jordi/IG

“Tiempos duros, tiempos duros por los que está pasando este país en términos de polarización política, gente. A mí me andan atacando y me andan funando de una manera que nunca jamás había sido atacado ni había sido funado”, inicia la réplica que el Profe Jordi compartió con sus seguidores.

Su declaración destacó “miles de comentarios allá de una forma desaforada, todo a propósito del video que compartí en el que lamento profundamente la actitud de James Rodríguez hacia esta niña Antonella. La gente allá escribiéndome: «Ay, ¿usted es lo que es? Es un guerrillero, profesor comunista, adoctrinador de las FARCodes, FERCodes, yo no sé cómo es que dicen. Eh, hasta aquí lo sigo. Suerte. Qué vergüenza que nuestros niños sean educados por profes como usted». Na, na, na. Fuertísimo, gente, fuertísimo”

A raíz de estos mensajes el profesor de sociales aseguró que “eso da cuenta de esa polarización tan terrible y de verdad les digo que hasta miedo me da estar por ahí en la calle que me digan: «Ay, usted es el guerrillero». Y... No, fuertísimo".

El temor que provocó la ola de mensajes en el docente e influencer no evitó que respondiera a quienes están detrás de algunas de estas palabras hacia él.

“A las personas que están que me atacan, decirles que mi única militancia política es la sensibilización y la empatía hacia la infancia y hacia la niñez. Y eso fue lo que me hizo reaccionar con tanta rabia a esta actitud grosera de James Rodríguez, porque es que es el capitán de la selección de fútbol, un ídolo para muchos niños y para muchas niñas, como lo dije en el video”, argumentó el creador de contenido.

El docente aseguró sentir miedo a ser agredido en la calle - crédito @el_profe_jordi/IG
El docente aseguró sentir miedo a ser agredido en la calle - crédito @el_profe_jordi/IG

El profesor sostuvo en su defensa: “Esa misma empatía de sensibilización hacia la niñez que me sostiene en mi trabajo y que hace que yo sea un educador pese a todas las dificultades que significa hoy dar clase, esa misma empatía fue la que me hizo reaccionar así con esa rabia”.

No obstante, al final dejó esta reflexión: “Qué tristeza que estemos buscando enemigos políticos en todos los rincones donde no los hay. Bajémosle un poquito, gente (...) está fuerte esto”.

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