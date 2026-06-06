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El cuerpo de una mujer colombo-polaca fue hallado en un apartamento de Pereira: esto se sabe

La expectativa crece en la comunidad tras el hallazgo, mientras el análisis forense busca aclarar los hechos y la investigación policial mantiene abiertas todas las hipótesis

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La víctima fue identificada como Sandra Eillen Xyone, de nacionalidad colombo-polaca, y fue encontrada en el baño de un apartamento del conjunto Andalucía, en Pereira, hacia el mediodía del viernes 5 de junio - crédito Redes Sociales / Facebook
La víctima fue identificada como Sandra Eillen Xyone, de nacionalidad colombo-polaca, y fue encontrada en el baño de un apartamento del conjunto Andalucía, en Pereira, hacia el mediodía del viernes 5 de junio - crédito Redes Sociales / Facebook

Una mujer de nacionalidad colombo-polaca —identificada como Sandra Eillen Xyone— fue encontrada muerta al mediodía del viernes 5 de junio en un apartamento del conjunto Andalucía, en Pereira.

El dueño del inmueble ingresó a la vivienda tras notar un fuerte olor, encontró el cuerpo de Xyone en el baño y alertó a las autoridades.

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La causa de muerte aún no ha sido determinada y el caso permanece bajo investigación.

El dueño del inmueble dio aviso a las autoridades, que llegaron al sitio para iniciar las investigaciones.

Estado del cuerpo e hipótesis iniciales

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que impide precisar cuántos días llevaba sin vida, de acuerdo con Pereira en vivo. En el lugar, los investigadores encontraron rastros de sangre que, según versiones preliminares, podrían estar vinculados a una posible caída.

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Panorámica de la ciudad de Pereira-Colombia
El cadáver de Sandra Eillen Xyone fue hallado en un apartamento del conjunto Andalucía y los peritos no han podido precisar cuántos días llevaba sin vida, según reportes preliminares desde el lugar - crédito Colprensa

La causa exacta del deceso está pendiente de confirmación y será definida por el informe de Medicina Legal.

Personal de la Fiscalía adelantó la inspección técnica al cuerpo y recolectó pruebas para esclarecer lo ocurrido. El análisis forense permitirá determinar la secuencia de los acontecimientos.

¿Quién era Sandra Eillen Xyone?

Sandra Eillen Xyone era arrendataria en el conjunto residencial Andalucía. Pereira envivo la describe como nacida en Polonia y de nacionalidad colombo-polaca, mientras que Ciudad de Café noticias añade que también poseía nacionalidad estadounidense.

El hallazgo de un cadáver en Ciudad Verde activa una investigación en Soacha

Un cadáver fue hallado en un apartamento de Ciudad Verde en Soacha la noche del 4 de junio, después de que vecinos del conjunto residencial El Sándalo alertaran por un fuerte olor, un indicio que llevó a bomberos, Policía Nacional y personal de seguridad privada a intervenir el inmueble y a abrir una investigación sobre lo ocurrido.

La intervención de bomberos y de la Policía se activó tras el aviso de residentes del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, y terminó con el hallazgo de un cuerpo en descomposición - crédito Suminstrada Redes Sociales

Ese mismo 4 de junio también fueron encontrados tres cuerpos en la vereda Fusungá, en la zona rural de Soacha, con señales de violencia y parcialmente incinerados, según la Policía Metropolitana de Soacha. El hallazgo ocurrió cerca de las 10:15 y activó labores de la Sijín, la Sipol y el Msopt para establecer el móvil y a los posibles responsables.

En el caso del apartamento, el procedimiento se realizó en el inmueble 503 de la torre 12 del conjunto El Sándalo, de acuerdo con el texto fuente. Tras abrir la puerta, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida en la habitación principal.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha explicó: “Al arribo, y con autorización del administrador del conjunto residencial, se procede a efectuar la apertura de la puerta principal del apartamento 503. Durante la inspección inicial se confirma la presencia de un cuerpo sin vida en la habitación principal, encontrándose en avanzado estado de descomposición”.

La inspección en el apartamento quedó en manos de la Policía Nacional

La inspección inicial fue encabezada por el subteniente Mendoza y el patrullero Vaquero, adscritos al cuadrante de Ciudad Verde, además del supervisor de la empresa de seguridad privada del conjunto, según Noticias Caracol. Una vez verificada la emergencia, Bomberos de Soacha entregó formalmente la escena a la Policía Nacional para las diligencias de investigación y los actos urgentes.

El procedimiento se realizó la noche del 4 de junio en la torre 12 del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, con apoyo de Bomberos de Soacha y del personal de seguridad privada - crédito captura de pantalla / Suministrado
El procedimiento se realizó la noche del 4 de junio en la torre 12 del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, con apoyo de Bomberos de Soacha y del personal de seguridad privada - crédito captura de pantalla / Suministrado

Hasta el cierre de los reportes, las autoridades no habían confirmado la identidad de la víctima ni el tiempo exacto que llevaba el cuerpo dentro del apartamento, según el texto fuente. Esa falta de precisión también impidió establecer de inmediato qué ocurrió en el inmueble.

El dato central del caso es este: en el apartamento 503 de la torre 12 del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, fue encontrado un cuerpo en avanzado estado de descomposición después de una alerta vecinal por un olor intenso, y la investigación judicial seguía abierta sin identificación oficial de la víctima.

El administrador del conjunto residencial y el supervisor de seguridad han cooperado con las autoridades en las primeras diligencias, según el texto fuente. Tras la entrega de la escena, la actuación quedó a cargo de las unidades judiciales responsables.

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Sandra Eillen XyonePereiraInvestigación ForenseMuerte No EsclarecidaColombia-Noticias

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