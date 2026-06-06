Alias Tito se fugó en Pasto durante una cita médica: montaron un operativo armando para permirtir su escape

Alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, escapó tras un operativo armado durante su traslado médico en una clínica de Pasto - crédito Fiscalía - Google Maps

Un operativo armado ejecutado en la noche del viernes 5 de junio de 2026 facilitó la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, señalado como cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN.

El hecho se registró durante un traslado médico en la Clínica Fátima de la ciudad de Pasto, donde el detenido recibía atención bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

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La fuga ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el centro asistencial y logró desarmar a la seguridad privada y al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) responsable de la custodia del recluso.

De acuerdo con el comunicado oficial del Inpec: “En la noche del viernes 5 de junio aproximadamente a la 9:30 pm hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la Clínica Fátima de la ciudad de Pasto y procedieron a llevarse bajo la modalidad de rescate al privado de la libertad Luis Alberto Villota Rodríguez. Durante la incursión armada al centro asistencial el vigilante como el miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia fueron despojados de su armamento, pero no recibieron lesiones que lamentar”.

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El rescate se produjo la noche del 5 de junio, cuando hombres armados desarmaron a los custodios del Inpec y la seguridad privada en la Clínica Fátima - crédito Inpec

Las autoridades confirmaron que el grupo armado, tras intimidar al personal médico y de seguridad, facilitó el escape de Villota Rodríguez, que enfrenta procesos judiciales por delitos como rebelión, secuestro simple, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura en persona protegida. El detenido había ingresado a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto el 26 de febrero de 2026, bajo orden del Juzgado Penal Municipal ambulante de la ciudad.

Durante el rescate, los atacantes se apoderaron de armas oficiales, incluida una pistola Jericho, y lograron evadir los esquemas de seguridad del centro médico y del personal penitenciario. Según el reporte, la acción fue rápida y no dejó heridos entre los miembros de la seguridad privada ni en el personal de custodia, aunque en versiones iniciales se mencionó que uno de los custodios había resultado lesionado.

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Tras la fuga, el Inpec y la Policía Nacional activaron un plan de búsqueda y reacción inmediata para intentar la recaptura de Villota Rodríguez y la identificación de los responsables del operativo armado. “El Inpec en coordinación interinstitucional con las autoridades judiciales y de Policía activaron un plan para dar captura a los responsables del hecho y recapturar al privado de la libertad”, señaló la entidad en su comunicado.

El operativo de rescate se suma a una serie de incidentes que han puesto en alerta a las autoridades del departamento de Nariño, especialmente por la relevancia de Villota Rodríguez dentro de la estructura denominada Comuneros del Sur. La fuga ha generado preocupación por los posibles riesgos de seguridad en la región y por las condiciones en las que se realizan traslados médicos de personas privadas de la libertad que enfrentan procesos judiciales por delitos de alto impacto.

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En el operativo, los atacantes se apoderaron de armas oficiales y facilitaron la fuga sin dejar heridos entre el personal de custodia ni la seguridad privada - VisualesIA Infobae

“El sindicado ingresó a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Pasto día 26 de febrero de 2026 por los delitos de rebelión, secuestro simple y homicidio en persona protegida a cargo del Juzgado Penal Municipal ambulante de Pasto”, detalló el comunicado.

Luis Alberto Villota Rodríguez, señalado como cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN, fue judicializado por su presunta participación en una serie de acciones criminales de alto impacto en Linares y otras localidades de Nariño.

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Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el secuestro de 13 personas ocurrido el 19 de diciembre de 2023, en el que las víctimas fueron sometidas a intimidaciones y tratos degradantes por no portar un supuesto salvoconducto exigido por el grupo armado ilegal. Cuatro de los secuestrados, incluida la defensora de derechos humanos Martha Yolanda Benavides y un adolescente de 17 años, fueron asesinados durante el cautiverio.

Alias Tito fue judicializado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de cuatro personas, incluida una defensora de derechos humanos y un menor de edad, en Linares - crédito Ejército Nacional

Los hechos ocurridos en la Clínica Fátima han desencadenado una investigación para establecer cómo fue planeado el operativo y cuántas personas participaron en la acción armada. Las autoridades mantienen la búsqueda en Pasto y zonas aledañas, e insisten en la importancia de fortalecer los protocolos de seguridad, especialmente en contextos donde existen antecedentes de rescates armados y participación de estructuras criminales organizadas.

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Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa y las autoridades judiciales insisten en que quienes hayan facilitado la fuga enfrentarán cargos adicionales por su participación en el hecho.