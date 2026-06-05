Colombia

Explosión en mina ilegal de Sutatausa deja un muerto y cuatro personas atrapadas: gases tóxicos y derrumbes dificultan el rescate

Los equipos de salvamento avanzan con ventilación artificial y apuntalamiento del túnel, mientras los derrumbes y la presencia de gases tóxicos frenan el ingreso seguro al socavón

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Los equipos de salvamento avanzan en Sutatausa, Cundinamarca, con ventilación artificial y apuntalamiento del túnel, mientras los derrumbes y la presencia de gases tóxicos frenan el ingreso seguro al socavón - crédito @JorgeEmilioRey / X
Los equipos de salvamento avanzan en Sutatausa, Cundinamarca, con ventilación artificial y apuntalamiento del túnel, mientras los derrumbes y la presencia de gases tóxicos frenan el ingreso seguro al socavón - crédito @JorgeEmilioRey / X

Una explosión en la mina de carbón San Antonio 3, ubicada en Sutatausa, Cundinamarca, dejó un trabajador muerto y a cuatro personas atrapadas, mientras los equipos de rescate enfrentan condiciones críticas por la presencia de gases tóxicos y derrumbes internos.

Las operaciones continúan con prioridad en la seguridad de los socorristas. Las cuadrillas instalaron ventilación artificial y apuntalaron las paredes inestables del túnel antes de remover los escombros, según detalló la Agencia Nacional de Minería en X, para reducir el riesgo de nuevos estallidos.

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El rescate tras la explosión en la mina San Antonio 3 es especialmente complejo debido a la acumulación de gas metano y varios derrumbes que han bloqueado las rutas de acceso.

Según lo manifestado por el personal que se encuentra en el sitio, no ha sido posible el avance de operaciones por acumulación de gases al interior del socavón, lo cual es de alto riesgo para el personal de socorredores mineros y, además, al parecer la explosión generó algunos derrumbes al interior de la mina”, afirmó el capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, por medio de un grupo de prensa de WhatsApp.

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Los socorristas trabajan con riesgo de nuevas explosiones, posible asfixia y una estructura inestable, por lo que han debido asegurar paredes, remover material con cautela y priorizar la protección del personal en el interior - crédito captura de pantalla @JorgeEmilioRey / X
Los socorristas trabajan con riesgo de nuevas explosiones, posible asfixia y una estructura inestable, por lo que han debido asegurar paredes, remover material con cautela y priorizar la protección del personal en el interior - crédito captura de pantalla @JorgeEmilioRey / X

Así las cosas, los rescatistas deben operar bajo el riesgo de nuevas explosiones, posible asfixia y una infraestructura inestable, lo que ralentiza la llegada a los mineros atrapados y exige maniobras técnicas.

Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió la tarde del jueves 4 de junio, durante la jornada laboral en la vereda Las Peñas o Peñas del Boquerón, en la provincia de Ubaté, Cundinamarca.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), la explosión fue causada, probablemente, por una alta concentración de gas metano, y la onda expansiva generó derrumbes internos que bloquean los accesos y complican la labor de las cuadrillas de salvamento.

La operación de rescate se coordina desde el Puesto de Mando Unificado, con personal de Salvamento Minero de la ANM, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía Nacional, autoridades municipales, la Gobernación de Cundinamarca y la Defensa Civil; el dispositivo es liderado por el alcalde Jhonatan Ojeda.

La obstrucción de las vías por toneladas de tierra y roca ha obligado a instalar sistemas de ventilación artificial y realizar perforaciones para estabilizar las paredes del túnel y evitar nuevos estallidos.

Acciones técnicas y retos para los rescatistas

El trabajo de los socorristas está condicionado por la toxicidad ambiental y la inestabilidad del socavón.

El incidente se registró durante la jornada laboral en Peñas del Boquerón, en Cundinamarca, y dejó un fallecido y cuatro personas sin localizar, mientras se intenta reabrir rutas de ingreso obstruidas por roca - crédito Captura de pantalla ANM
El incidente se registró durante la jornada laboral en Peñas del Boquerón, en Cundinamarca, y dejó un fallecido y cuatro personas sin localizar, mientras se intenta reabrir rutas de ingreso obstruidas por roca - crédito Captura de pantalla ANM

Sandra Milena Fonseca, secretaria de Energía y Minería Sostenible de Cundinamarca, explicó a El Tiempo que la tarea es “bastante complicada”, ya que se ha intentado ingresar por varios inclinados sin obtener acceso seguro, por lo que se han debido buscar alternativas para proteger la seguridad de los rescatistas.

El capitán de bomberos Álvaro Farfán señaló que la acumulación de gases al interior del socavón impide el avance y constituye un alto riesgo.

Agregó que la cobertura de señal en la zona es limitada y la comunicación depende de la labor de mensajeros que deben desplazarse hasta encontrar cobertura.

“La comunicación con el sitio es compleja y me toca estar esperando que envíen cuando pueden informes de avances o de novedades y no puedo desplazarme hasta allá porque ahí sí quedamos totalmente incomunicados para cualquier coordinación o solicitud que ellos requieran”, explicó Farfán en el grupo mencionado.

Coordinación institucional y reacción oficial

Liderado por el alcalde Jhonatan Ojeda y con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, la ANM, la Defensa Civil y otros organismos locales. La Defensa Civil brinda apoyo a las familias de los trabajadores afectados, según informó El Heraldo.

La muerte de un trabajador y la búsqueda de cuatro mineros en Sutatausa obligan a priorizar la integridad de los socorristas, en un socavón con metano, derrumbes y accesos bloqueados - crédito @JorgeEmilioRey / X
La muerte de un trabajador y la búsqueda de cuatro mineros en Sutatausa obligan a priorizar la integridad de los socorristas, en un socavón con metano, derrumbes y accesos bloqueados - crédito @JorgeEmilioRey / X

El gobernador Jorge Emilio Rey indicó a través de X que todos los protocolos permanecen activos y la prioridad es “salvaguardar la vida de los atrapados y proteger la integridad de los rescatistas”.

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