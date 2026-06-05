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Procuraduría le está haciendo seguimiento al presidente Gustavo Petro para que no intervenga en temas electorales: “Que no promueva candidaturas”

Gregorio Eljach agregó que la instrucción judicial ya está siendo atendida por su despacho y que mantendrá esa línea de cumplimiento

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El procurador Gregorio Eljach informa sobre el equipo que realiza el seguimiento a la orden del Consejo de Estado para vigilar la propaganda electoral del presidente. Un equipo ya monitorea esta situación - crédito rueda de prensa procurador general

El procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que la Procuraduría General de la Nación dispuso un equipo para hacer seguimiento a la orden del Consejo de Estado, que le pidió vigilar que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer propaganda electoral. Eljach afirmó que “esa es una orden que yo acato con disciplina y con responsabilidad”.

Al referirse al alcance de la decisión, Eljach explicó que el Consejo de Estado le encomendó “verificar el cumplimiento de lo que en esa pieza procesal dijeron”, con un foco en que el mandatario “no incurra en mal uso o uso electoral de los mensajes y la información” y “no promueva candidaturas”.

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Eljach dijo que el control ya está en marcha. “Tenemos un equipo haciendo seguimiento a ver qué va pasando”, afirmó, al describir la labor como un monitoreo sobre los mensajes y la información que se difundan desde la Presidencia.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Sobre cómo se ejecutará esa tarea, el procurador sostuvo que actuarán sin exposición pública: “Nosotros trabajamos en forma discreta, anónima, no hacemos aspaviento de lo que se va haciendo, solamente cuando haya resultado”.

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Eljach agregó que la instrucción judicial ya está siendo atendida por su despacho y que mantendrá esa línea de cumplimiento: “La orden del Consejo de Estado se está cumpliendo y la vamos a cumplir a cabalidad”.

Hay diez procesos abiertos contra Gustavo Petro por presunta participación en política

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes notificó a la Procuraduría General de la Nación que existen diez procesos vigentes contra el presidente Gustavo Petro por supuesta participación en política, según una comunicación firmada el 26 de mayo de 2026 por la presidenta de la comisión, Gloria Arizabaleta.

Comisión de Acusación - crédito Comisión de Acusación
Comisión de Acusación - crédito Comisión de Acusación

Los expedientes involucrados son los números 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. La Procuraduría solicitó conocer el estado de estas investigaciones, ya que se trata de un funcionario con fuero constitucional. La comisión precisó que la entidad tiene acceso a los procedimientos en curso y puede consultar los expedientes presencialmente, con cita previa.

Uno de los casos fue asignado a la representante Olga Lucía Velásquez, aunque permanece detenido por una recusación presentada en su contra. La confirmación de estos procesos se difundió tras recientes declaraciones de Gustavo Petro acerca de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

El mandatario afirmó en un evento: “Votamos por la vida o votamos por la muerte”. Posteriormente, al referirse a las actuaciones en su contra, expresó: “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”.

La comisión aclaró que tanto estas declaraciones como publicaciones en redes sociales motivaron nuevas indagaciones y que, en consecuencia, abrió una investigación penal de oficio por la presunta intervención en política, conforme a la Ley 600 de 2000 y el Código Penal.

Comisión de Acusaciones - crédito suministrada
Comisión de Acusaciones - crédito suministrada

El mismo día, la candidata presidencial Claudia López presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria ante la comisión, expresando preocupación por la supuesta intervención de Petro en la campaña y por su respaldo al candidato Iván Cepeda.

El seguimiento a las acciones del presidente se realiza bajo estricta reserva, sin anuncios públicos hasta obtener resultados concretos. La Procuraduría mantiene su enfoque en la vigilancia de la comunicación oficial para prevenir posibles infracciones electorales.

El avance de los procesos abiertos y las recientes denuncias reflejan la atención institucional ante cualquier señal de participación política indebida por parte del mandatario, así como la disposición de los órganos de control para actuar frente a nuevas evidencias o señalamientos surgidos durante el proceso electoral.

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