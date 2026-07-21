Óscar Benavides llamó “ladrón” al CNE durante la instalación del Congreso: esta fue la pancarta que exhibió

El representante a la Cámara del movimiento Libres se despachó contra los miembros del órgano electoral por negarle la segunda curul a su lista en la Cámara de Representantes - crédito @ODBenavidesA/X

Durante la instalación del nuevo Congreso, en la noche del lunes 20 de julio de 2026 en el Capitolio, Óscar Benavides, representante a la Cámara por las negritudes del movimiento Libres, protagonizó una fuerte protesta al exhibir una pancarta en el recinto con la frase “CNE ladrón”: con la que acusó a los miembros del Consejo Nacional Electoral de haber privado a su colectividad de una segunda curul afro.

Benavides, con su mensaje, lanzó duras pullas a los miembros del órgano rector electoral, por cuenta de su decisión de entregarle el escaño a Wisner Sandoval, del partido Demócrata Colombiano, y no a Anyela Guanga, que hace parte de su colectividad. Aun cuando la lista de Libres logró más de 159.000 sufragios en la contienda celebrada el 8 de marzo para elegir a los nuevos integrantes del legislativo.

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“Ladrones. Por aquí están sus verdugos, por aquí están. La voz del pueblo. Ustedes, qué vergüenza tienen que mostrar”, cuestionó el congresista, mientras sostenía la pancarta y acusar a los togados de corrupción y clientelismo. La protesta del tumaqueño fue acompañada por gritos de apoyo y consignas de otros congresistas, que calificaron a los togados integrantes del CNE como “sinvergüenzas”.

El representante electo Óscar Benavides aseguró que no se puede entregar su curul ni la de Ángela Guanga a una persona de otra organización - crédito @ODBenavidesA/X

Y es que, según Benavides, la única lista que superó el umbral electoral fue la de Libres, lo que le permitiría a Guanga acceder a su curul. “Se prepararon para robarse una curul. Bandidos de cuello blanco. Se entregó, sin ni siquiera respetar los resultados. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se van a burlar del pueblo negro y nadie va a reclamar los derechos?”, expresó el representante en su protesta.

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Y agregó, en consecuencia, la necesidad de que se devuelva el escaño. “A devolverle la curul y la dignidad a nuestro pueblo. Por ahí están los verdugos que se robaron la curul que el pueblo nos dio. Pena debería darles. Mire, aquí estamos, vamos a recuperar nuestra curul”, insistió Benavides, al ver cómo desde los sectores de oposición pedían su salida del órgano legislativo.

El movimiento Libres, liderado por Benavides, construyó su victoria sobre la consigna #SAQUEMOSAPOLOPOLO y el apoyo de consejos comunitarios del Pacífico - crédito montaje Johan Largo/Infobae - @ODBenavidesA/X

Los reclamos del movimiento Libres que apuntan a los magistrados del CNE

En sus señalamientos, el congresista entrante denunció que la decisión del CNE responde a intereses ajenos a la comunidad afro y vinculó a Sandoval con el exsenador Eduardo Pulgar, condenado por intento de soborno en 2021. “Vamos a luchar por nuestra curul cueste lo que cueste, pero no le vamos a permitir a un grupo de que no conocen nuestra realidad jugar con nuestro pueblo”, dijo el congresista.

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Es válido precisar que tres de los nueve magistrados del CNE respaldaron la interpretación de Benavides y consideraron que el umbral electoral debía primar sobre otras fórmulas de reparto, por lo que ambas curules afro debían asignarse al movimiento Libres. Este criterio no fue acogido por la mayoría del pleno, que optó por otorgarle este escaño a su rival político, que sacó más de 69.000 votos.

Así pues, Benavides anunció una ofensiva jurídica en tres frentes. La primera acción consiste en una tutela para la protección inmediata de los derechos políticos de su colectividad y de sus electores; formalizó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión provisional de la credencial de Sandoval, e interpuso denuncias por prevaricato contra los magistrados que firmaron la resolución.

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El pasado 17 de julio, el representante electo aseguró que el Movimiento Libres cumplió con el umbral exigido para acceder a las dos curules afro en la Cámara - crédito @ODBenavidesA/X

Durante la misma audiencia de instalación del Congreso, se conoció la radicación de solicitudes para revocar la posible inscripción de Anyela Guanga por presuntas inhabilidades relacionadas con contratación pública previa. En respuesta, tanto el representante como los miembros de su colectividad interpretaron estas acciones como parte de una estrategia coordinada para sacarlos del legislativo.

En respuesta, el presidente del CNE, Benjamín Ortiz, ha defendido la actuación del tribunal y señaló que la distribución de escaños se realizó con base en las matemáticas de las actas de escrutinio oficial. “Como ninguna de las listas alcanzó el cuociente electoral completo, la norma electoral vigente obligaba a distribuir los escaños otorgando una curul a cada una de las dos fuerzas políticas más votadas”.

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