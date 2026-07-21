Las 15 frases de Gustavo Petro que sacudieron al Congreso en su último discurso como presidente: “Volveremos”

En su última intervención ante el Congreso como presidente, Gustavo Petro hizo un balance de su administración y dejó una serie de declaraciones sobre economía, seguridad, educación, política internacional y su situación personal - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante la jornada conmemorativa del 20 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro encabezó la ceremonia de instalación de las sesiones ordinarias del nuevo Congreso de la República, que inicia un nuevo año legislativo para el periodo 2026-2030.

El acto revistió una relevancia particular para el panorama político nacional, al tratarse de la última intervención del jefe de Estado ante el poder legislativo antes de finalizar su mandato el 7 de agosto, fecha en la cual entregará la jefatura del Gobierno a su sucesor electo, Abelardo de la Espriella.

En el transcurso de su discurso, el mandatario abordó temas como la economía, los indicadores de seguridad, las políticas de subsidios, la educación superior, los conflictos internacionales y hasta su polémica situación patrimonial, que provocó diversas reacciones tanto dentro como fuera del Capitolio Nacional.

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Durante la instalación del nuevo Congreso, Gustavo Petro defendió los resultados de su gobierno y abordó temas como la reducción de la pobreza, la seguridad, la educación superior y el conflicto en Medio Oriente - crédito Ovidio González/Presidencia

A continuación, se detallan las 15 declaraciones más llamativas del presidente Gustavo Petro que marcaron el desarrollo de la sesión en el Salón Elíptico y que dejaron mucho de qué hablar:

“En este recinto, en el que acudí como parlamentario, o en los ocho años como gobernante en la Alcaldía de Bogotá, o en la Presidencia de la República, o los veintipico como parlamentario, nunca presidente del Senado del Congreso, nunca hice un debate sin pruebas; esa es mi fama aquí. Nunca fui amonestado por la justicia en relación a que hubiera dicho una calumnia o injuria, nunca, pero durante 10 años de vida parlamentaria me dediqué a varios debates en la Cámara y en el Senado para descubrir, con nombre propio, quiénes aquí se sentaban en relación permanente con el narcoparamilitarismo y terminó todo en que todo era cierto, todas las pruebas eran ciertas, confesaron, y el 35% del Senado de la República terminó preso, no por mí, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces le recuerdo eso, presidente (Lidio García), porque usted me exige pruebas y siempre las he dado; no desconfíe de mí”.

“Hay una distancia entre lo rural y las grandes ciudades desde que comenzó la República, que hay que disminuir o, si no, no hay igualdad, ni regional, ni individual, ni social, pero todos los puntos de mi Gobierno que van al 2025, datos oficiales, es que es la menor del siglo, ese es el dato complejo en su construcción, pero simple en su presentación, que es el objetivo de una política económica para una vida buena, como decía Aristóteles. ¿Qué tiene de malo que un Gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia, en la historia?”.

“Mi tesis siempre ha sido que ‘los últimos siempre serán los primeros’; eso significa esta última letra del arameo que siempre llevo en mi cuerpo (pulsera). No es cruz, es la última letra del arameo, idioma que hablaba Jesús; no hablaba hebreo, ni yidis, ni nada de eso, eso es moderno, sino en arameo, y lo que significa cuando se dice ‘los últimos serán los primeros’, que ojalá este Congreso pudiera llenar en su principio básico que ‘los más pobres siempre son, siempre son, los primeros de la decisión de la política pública’. Si usted dice Colombia, la Gran Colombia o la Patria Grande de Colombia, tiene usted que tomar posición, porque eso es lo que se hace en cada silla, tomar posición, y esa toma de posición, si usted quiere a Colombia, es que los últimos siempre sean los primeros y no al revés, porque si siempre son los primeros, nuestra patria se destruye y no hay Colombia, hay violencia”.

Gustavo Petro hizo una referencia al significado de la última letra del arameo que lleva en una pulsera, que representa la idea de que "los últimos serán los primeros" - crédito Carlos Ortega/EFE

“Ah, ‘que el Gobierno iba contra la clase media’. Señores, este Gobierno, como casi todos los gobiernos progresistas del mundo, incrementó y fortaleció la clase media en Colombia y disminuyó la pobreza en Colombia (...) Para ser más ricos, hay que hacer que la sociedad tenga menos pobres, un empresario, por muy poderoso que sea, se vuelve más rico si ayuda a que no exista pobreza en su propia sociedad”.

“La línea naranja (aumento de capacidad adquisitiva de Colombia) es mi gobierno. Como pueden ver, mi gobierno decidió subir sustancialmente el porcentaje del salario mínimo; la última línea (aumento) no fue que se me ocurrió el 31 de diciembre pasado, desde el principio de mi gobierno, solo que la fui escalando, para que no fuera tan (...) Sin embargo, fue duro un poco el golpe para la prensa en el último año porque decidimos pasar del salario mínimo vital a algo que ordena la Constitución de Colombia, que es el salario vital, familiar y flexible. He tenido mis ganas en estos días, pero me he contenido de producir un nuevo salto”.

“La teoría económica es que el petróleo es poco intensivo en el trabajo y la agricultura es altamente intensiva en el trabajo; luego, reemplazar una por la otra es generar trabajo y lo demostramos aquí; eso se demuestra solo viendo la estructura de exportaciones. Espero no alargarme mucho, pero es mi discurso aquí y no sé si la última entrada al Congreso, pero volveremos, volveremos”.

El mandatario sostuvo que la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la educación fueron algunos de los principales logros alcanzados durante su gobierno - crédito Ovidio González/Presidencia

“Mortalidad por desnutrición, bebés menores de un año, menores que mueren por sed y por falta de comida, vergüenza de cualquier nación, vergüenza. ¿Cómo deja morir a sus bebés de hambre? ¿Qué hay en la cabeza para que en un país medianamente rico, de uno extremadamente pobre se entiende, no haya comida, no hay agua, es un desierto, no hay ni siquiera debajo de un desierto, pero un país con tierra fértil y uno de los países con más agua en el mundo, con riqueza potencial, llámelo así, cómo es que los niños se mueren de hambre y de sed? ¿qué clase de política maneja un país que deja morir a sus niños de hambre y de sed? (...) ¿Qué hizo este gobierno ante la desnutrición infantil y en general del pueblo? Bajó el hambre: este gobierno bajó el hambre en Colombia”.

“Eso se llama, no simplemente teoría, eso se llama simplemente pensamiento político o económico, eso se llama amor (bajar el hambre), y sí lo digo de frente, es solo una política del amor lo que salva a Colombia y no una política de la muerte, una política del amor es una política de la vida y esto no es retórica, se mide en matemáticas, se mide en números de bebés muertos, y este Gobierno salvó más de 10.000 bebés de las tasas de mortalidad que nos entregaron en 2022; más de 10.000 que hoy están vivos, se llama vida y por eso consigno a mi gobierno como un gobierno de la vida”.

“¿Malo el Gobierno? ¿Y bueno, entonces el que deja morir a los bebés?, comedores, como Netanyahu, 22.000 bebés. Y me avergüenza un gobierno y un Congreso que acepten una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles a 22.000 bebés de la humanidad. Eso no es amor, eso no es Cristo, eso no es Jesús, eso es un genocidio y es un crimen contra la humanidad y esa presencia nos quita dignidad como nación, como República y el que se ría de un genocidio es un fascista, punto (...) pero ante un genocidio, compañero liberal (Lidio García), no se trata, no hay acuerdos con quien abraza un genocidio en el mundo porque lo va a producir en su propio país”.

, Gustavo Petro defendió las políticas implementadas durante su administración y aseguró que los indicadores oficiales respaldan su gestión - crédito Ovidio González/Presidencia

“Con nuestro programa y presupuesto llegaremos a los 500.000 que prometimos en el Plan Nacional de Desarrollo; de medio millón de hombres y mujeres entran de nuevo, no de nuevo, además, a la universidad pública, y entran a estudiar gratuitamente en la universidad. Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno, por eso hubo conflictividad social y política con la oposición; nadie perdió un ojo, nadie murió, este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel. Le dije al expresidente Álvaro Uribe, a la primera o segunda semana de mi gobierno, no lo insulté, no dije ‘lo voy a destripar’, no le dije ‘lo voy a poner preso’, no le dije ‘lo voy a extraditar’, jamás; nos sentamos y hablamos, las diferencias las tenemos, se conocen, pero le dije: ‘A usted y su familia yo, como presidente de Colombia hoy, la respeto, cuido sus bienes, cuido su vida’. Hoy es diferente, y el Congreso tiene una responsabilidad: o acelera el destripamiento o protege la democracia, los derechos y la libertad política, independiente de si es de derecha una persona o de izquierda o progresista, como soy yo, pero no me meto ya en decisiones de ustedes”.

“Eso no es dignidad, así no se gana ninguna guerra, así se entrega el país a la delincuencia (aumento del salario a soldados), de las formas que históricamente han avanzado, porque hoy hay una delincuencia más grande que la de Pablo Escobar, que se sentó por allá, en ese lugar, y no era de mi partido, no existíamos como partido. Hoy hay una multinacional del crimen, 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín, Bogotá, del mundo, 38.000 diferentes extraditados por Petro”.

“La tasa de homicidios por intolerancia se desploma en el gobierno Petro porque hay más educación en la sociedad. La tasa de hurtos por intolerancia se desploma en el gobierno Petro porque hay menos hambre y hay más riqueza en la sociedad colombiana y menos desigualdad. La política es otra, la política no es matar, la política es hablar (...) no consiste y no es malo hablar; los datos de la matemática en la muerte en Colombia nos lo demuestran. Lo malo no es hablar, lo malo es matar, de hambre o de plomo”.

Petro reiteró su respaldo a los procesos de paz y afirmó que la reducción de la violencia requiere medidas sociales además de acciones de seguridad - crédito Ovidio González/Presidencia

“Miles de jóvenes sin piernas, yo cambié eso, y me quieren extraditar, y todo eso; no me van a extraditar. Que Trump no diga ‘juzguen’, porque él es el que nombra a la Fiscalía en Estados Unidos: ‘juzguen a Petro’. Solo me tienen en unas medidas administrativas; yo puedo volar donde quiera, lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales y/o jurídicas de los Estados Unidos. Yo no hago negocios, para mí eso es inocuo (...) pero ¿saben cómo me dice cuando lo llamo personalmente? ‘Good man’”.

“Yo estoy tumbando los cultivos de hoja de coca, quisiera más, pero quien los subió no es el que está en la Lista Ofac (él mismo); que él está en la Lista Ofac es que lo viene disminuyendo, porque la Lista Ofac no es para narcotraficantes, es para jueces de la justicia internacional, es para quienes se oponen a Netanyahu y yo me sigo oponiendo a Netanyahu, así me entierren en una cárcel de los Estados Unidos”.

“Una cosa es la vivienda de la gente y otra son los negocios de los constructores; los negocios de los constructores de vivienda nueva se desplomaron porque subió la tasa de interés y nadie es tan pendejo de endeudarse a esa tasa de interés para comprar una casa, lo sé yo, por mi propia experiencia y ahora me toca entregar la mitad, entre otras. Yo entré (a la Presidencia) con una casa como patrimonio y ahora salgo con media, para que sepan (por su separación con Verónica Alcocer), gajes de la política, de la vida y del amor; ya nos pasa a muchos”.