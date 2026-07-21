Colombia

Con el inicio del nuevo Congreso, retiran la bandera de Colombia que homenajeaba a Miguel Uribe Turbay en su curul del Senado

El símbolo patrio permaneció durante la pasada legislatura sobre el escaño que ocupó el senador del Centro Democrático. En la instalación del nuevo Congreso, la colectividad volvió a rendirle un homenaje con carteles en el Salón Elíptico

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Así luce la curul de Miguel Uribe en la Plenaria del Senado - crédito redes sociales
Así lucía la curul de Miguel Uribe en la Plenaria del Senado - crédito redes sociales

La bandera de Colombia que durante los últimos meses permaneció sobre la curul del senador Miguel Uribe Turbay ya no está en el recinto del Senado. El pabellón nacional, instalado como homenaje tras su asesinato, fue retirado con el inicio del nuevo periodo legislativo, pese a que el acuerdo contemplaba mantenerlo hasta que finalizara la legislatura anterior.

La ausencia del símbolo llamó la atención durante la instalación del Congreso para el 2026-2030. La curul que ocupó el dirigente del Centro Democrático volvió a quedar sin el homenaje que acompañó las sesiones legislativas desde el atentado que acabó con su vida. Aunque la bandera fue retirada, la bancada del Centro Democrático decidió mantener los actos simbólicos para recordar a Miguel Uribe Turbay hasta el inicio de la nueva legislatura. Durante la sesión solemne realizada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los congresistas levantaron un cartel en memoria del senador como muestra de respaldo y reconocimiento a su trayectoria política.

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Lawmakers display a sign depicting late Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died after being shot during a campaign event in 2025, during the opening of the new session of the Colombian Congress, in Bogota, Colombia, July 20, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita
Lawmakers display a sign depicting late Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died after being shot during a campaign event in 2025, during the opening of the new session of the Colombian Congress, in Bogota, Colombia, July 20, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

Ese homenaje estuvo acompañado por otra de las acciones con las que la colectividad inició la nueva legislatura. Los integrantes del partido ingresaron al Congreso con carteles que llevaban la frase “47 abejas en defensa de Colombia”, una consigna inspirada en un mensaje del expresidente Álvaro Uribe para respaldar al Centro Democrático frente a lo que considera ataques del nuevo gobierno.

La instalación del Congreso se desarrolló en medio de un ambiente político marcado por las diferencias entre el Centro Democrático y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, especialmente por las discusiones relacionadas con la conformación de las mesas directivas del Legislativo.

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Miguel Uribe Turbay falleció después del atentado que sufrió mientras encabezaba un mitin político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, el 7 de junio de 2026. El entonces precandidato presidencial recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando adelantaba actividades políticas con miras a las elecciones presidenciales de 2026, proceso en el que buscaba convertirse en el candidato del Centro Democrático.

Integrantes del Centro Democrático mostraron carteles que dicen: "47 abejas en defensa de Colombia" - crédito @CeDemocratico/X
Integrantes del Centro Democrático mostraron carteles que dicen: "47 abejas en defensa de Colombia" - crédito @CeDemocratico/X

El retiro de la bandera coincidió con nuevas declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien habló con Semana sobre el crimen de su hijo y lanzó un fuerte señalamiento relacionado con el presidente Gustavo Petro. Durante la conversación aseguró que el mandatario conoce quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Además, sostuvo que el jefe de Estado “hostigó” al entonces senador y recordó un trino publicado anteriormente por Petro.

“Hoy está claro que los que mataron a Miguel son los de la Paz Total, esos que recibieron un perdón social y que terminaron eligiendo a Petro. (...) Ese mundo criminal fue el que mandó a matar a Miguel y él sabía que lo iban a mandar a matar”, señaló. Uribe Londoño aclaró que no está acusando al presidente de haber ordenado el asesinato de su hijo. Sin embargo, insistió en que, según su versión, el mandatario sabe quién estuvo detrás de ese crimen y consideró que esa información debería ser conocida por las autoridades judiciales.

En la misma entrevista aprovechó para referirse al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a la posibilidad de una eventual extradición de Gustavo Petro una vez concluya su mandato. “Si Petro, en un caso hipotético, es pedido en extradición por los Estados Unidos, yo le pido a Abelardo que no lo extradite hasta que Petro vaya a la Fiscalía para ser interrogado por el asesinato de Miguel”, expresó.

Miguel Uribe Londoño no dudó en cuestionar las declaraciones del presidente Petro sobre la toma del Palacio de Justicia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño no dudó en cuestionar las declaraciones del presidente Petro sobre la toma del Palacio de Justicia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

Las declaraciones se conocieron mientras el Congreso daba apertura a un nuevo periodo legislativo y el Centro Democrático insistía en mantener viva la memoria del senador. Aunque el homenaje representado por la bandera de Colombia terminó con el cambio de legislatura, la colectividad volvió a recordarlo mediante mensajes y actos simbólicos durante la instalación del nuevo Congreso, en una jornada marcada tanto por la carga política como por el recuerdo de uno de sus dirigentes más visibles.

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