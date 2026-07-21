Parques Nacionales solicitó rigor técnico en la discusión ambiental en Colombia tras resultados presentados en el empalme ministerial

La deforestación en áreas protegidas tuvo su mayor afectación en 2018 con 21.048 hectáreas y en 2023 registró su nivel más bajo de la década con 4.682 hectáreas - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia hizo un llamado a todos los dirigentes del país para que los asuntos ambientales, y en particular la deforestación, sean tratados con rigurosidad técnica y científica.

La entidad subrayó que la deforestación constituye desde hace décadas una de las principales amenazas para los ecosistemas protegidos, especialmente en regiones como la Amazonía y la Orinoquía. El pronunciamiento se dio en el contexto de la sesión de empalme con la sociedad, a la que asistieron miembros del equipo ambiental del gobierno entrante.

Según Parques Nacionales, el análisis de la deforestación debe hacerse a partir de la serie histórica y no de cifras aisladas de un solo año. El año 2018 fue el de mayor afectación en la historia reciente dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con 21.048 hectáreas deforestadas, seguido por 15.915 hectáreas en 2020 y 14.275 hectáreas en 2021.

PUBLICIDAD

Parques Nacionales sostuvo que la deforestación en Colombia debe analizarse con serie histórica y señaló que en 2024 siguió 45% por debajo del nivel de 2018 - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

En 2022, el área deforestada fue de 12.449 hectáreas, mientras que en 2023 se registró la cifra más baja de la década, con 4.682 hectáreas. Aunque en 2024 se presentó un incremento excepcional, la deforestación sigue siendo 45% menor que en 2018, el año más crítico para las áreas protegidas. La entidad destacó que el gobierno saliente cumplió las metas de reducción de deforestación establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Estado de conservación y gestión en áreas protegidas

Parques Nacionales Naturales señaló que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete mantiene el 99,2% de su cobertura en excelente estado de conservación. En los sectores afectados por deforestación, se han implementado estrategias de manejo junto a las comunidades locales. Igualmente, la entidad lideró la obtención de financiamiento internacional para el fondo “Chiribiquete, un paisaje para siempre”, destinado a fortalecer la protección de este patrimonio de la humanidad a perpetuidad.

PUBLICIDAD

Durante el gobierno de Gustavo Petro, se logró la aprobación de dos proyectos con recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con un monto superior a 481.000 millones de pesos, de los cuales 101.000 millones ya han sido asignados. Parques Nacionales Naturales enfatizó que la priorización presupuestal de la cartera de Ambiente permitió estos avances y señaló que los recursos podrían haber sido mayores si el Congreso hubiera aprobado las leyes de financiamiento propuestas por el Ejecutivo.

La restauración ecológica en el actual cuatrienio alcanzó 72.229 hectáreas y Parques Nacionales suscribió 1.816 acuerdos de conservación con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Causas estructurales de la deforestación

El organismo recordó que la deforestación en Colombia responde a problemáticas históricas y estructurales como el acaparamiento de tierras, expansión de la frontera agropecuaria, apertura de vías ilegales, ganadería extensiva, minería ilegal, cultivos ilícitos y la presencia de actores armados.

PUBLICIDAD

Estos factores afectan la gobernanza territorial, la integridad de los ecosistemas y la gestión institucional. Parques Nacionales Naturales explicó que el gobierno saliente abordó estos desafíos con estrategias integrales, articulando acciones con el Conaldef, los entes de control, las comunidades y los gobiernos locales.

El comportamiento de la deforestación en Colombia debe analizarse en un contexto de largo plazo. En 2023 se alcanzó el nivel más bajo de deforestación en una década, con 4.682 hectáreas afectadas en las áreas protegidas, gracias a la combinación de políticas públicas, cooperación internacional y la participación activa de las comunidades. No obstante, la entidad advirtió que la persistencia de factores estructurales demanda soluciones de Estado y la corresponsabilidad de todos los sectores.

PUBLICIDAD

Restauración ecológica y acuerdos con comunidades

En el actual cuatrienio, Parques Nacionales Naturales restauró 72.229 hectáreas de áreas degradadas, una cifra comparable al total alcanzado por la entidad en los 30 años anteriores. Dicho resultado fue posible gracias al fortalecimiento de viveros, la recuperación de especies nativas y la participación activa de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete conserva el 99,2% de su cobertura y recibió financiamiento internacional para fortalecer su protección - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Se suscribieron 1.816 acuerdos de conservación con estas comunidades, lo que representa casi la mitad de los acuerdos logrados por la entidad en más de seis décadas. Asimismo, se renovaron convenios con actores empresariales del ecoturismo para consolidar modelos de conservación basados en la corresponsabilidad.

El monitoreo institucional revela que más del 97% del territorio bajo el cuidado de Parques Nacionales mantiene coberturas naturales óptimas. Asimismo, la cifra de visitantes se duplicó, superando los 8 millones de personas entre 2022 y 2026.

PUBLICIDAD

Presencia institucional y seguridad de los guardaparques

La labor de protección y vigilancia ambiental se desarrolla en condiciones complejas debido a los conflictos sociales y armados que persisten en varias regiones. En 2025, 195 guardaparques fueron amenazados durante el ejercicio de sus funciones. La implementación de protocolos de seguridad y la mejora de las condiciones de habitabilidad en las cabañas de los guardaparques permitieron evitar asesinatos, desapariciones o exilios forzados, situaciones que se presentaron en periodos anteriores.

Durante el gobierno Petro, se crearon 22 nuevas sedes territoriales y se dignificaron las condiciones laborales de los guardaparques con acceso a agua potable, energía solar y telecomunicaciones satelitales. También se fortalecieron las redes de apoyo con la Fuerza Pública, autoridades locales y las comunidades.

PUBLICIDAD

En 2025, 195 guardaparques fueron amenazados, mientras Parques Nacionales reforzó la seguridad, creó 22 sedes territoriales y adquirió 128 predios para proteger la biodiversidad - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

En el mismo periodo, Parques Nacionales adquirió 128 predios clave para la protección de la biodiversidad, cifra similar a los 135 predios adquiridos en los 60 años anteriores, lo que aceleró la protección de áreas prioritarias y la conectividad ecológica.

Llamado a la deliberación responsable

Parques Nacionales Naturales de Colombia reiteró que la conservación de áreas protegidas exige políticas de Estado y la corresponsabilidad de todos los sectores y fuerzas políticas para enfrentar las causas estructurales de la deforestación. La entidad subrayó su compromiso con la presencia institucional, la restauración ecológica, la gobernanza y el trabajo articulado con las comunidades para proteger el patrimonio natural del país.

PUBLICIDAD