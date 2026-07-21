Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

Desde el 22 de julio, el ingreso y la salida serán solo por la calle 8 en franjas nocturnas y fines de semana mientras avanza el izaje del viaducto sobre Caracas - crédito Metro de Bogotá

Desde el lunes 22 de julio, el vagón norte y el vagón central de la estación temporal Av. Jiménez de Transmilenio estarán cerrados en horario nocturno para permitir el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La medida, que se suma a los cierres ya vigentes en otros puntos del sistema, responde a la necesidad de izar las dovelas que conformarán el viaducto sobre la avenida Caracas, una de las etapas clave de la construcción del metro en el centro de la ciudad.

El cierre en la estación Av. Jiménez se aplicará de lunes a viernes entre las 11:00 p. m., y las 4:30 a. m., y los fines de semana desde el sábado a las 4:00 p. m., hasta el lunes a las 4:30 a. m., extendiéndose hasta el martes si el lunes es festivo.

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Durante estos periodos, el ingreso y salida de los pasajeros se realizará exclusivamente por la calle 8, donde personal de atención en vía orientará a los usuarios sobre las rutas alternativas y el acceso habilitado para la operación habitual del sistema.

En la estación Av. Jiménez, los usuarios de Transmilenio solo podrán ingresar y salir por la calle 8 durante los cierres nocturnos por el izaje de dovelas del metro - crédito Transmilenio

Modificaciones operativas y alternativas para los usuarios

En el marco de la ejecución de las obras del metro, también se anunció el cierre nocturno del acceso norte y de los vagones central y norte de la estación temporal Av. 39 de Transmilenio a partir del lunes 20 de julio. La restricción estará vigente de lunes a jueves entre las 11:00 p. m., y las 4:30 a. m., y durante los fines de semana desde las 10:00 p. m., del viernes hasta las 4:30 a. m., del lunes o martes cuando haya festivo.

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Los usuarios podrán entrar y salir únicamente por la calle 37, donde se concentrarán las paradas de los servicios habituales y se prestará atención especial para orientar los desplazamientos.

La medida afecta el costado norte y los vagones dos y tres de la estación Av. 39, así como los servicios de rutas que usualmente paran en este punto. El vagón 1 (acceso sur por calle 37) permanecerá habilitado, mientras que rutas como 8, B18, B74, B75, D24, H75, J24, J74 y L18 continuarán atendiendo desde allí.

Otras rutas, entre ellas A60 y F60, tendrán una parada temporal en el vagón dos de la Estación Calle 26 – Atrio, y servicios como B23, K23, C15 y H15 omitirán temporalmente su parada en la estación Av. 39 durante la vigencia de los cierres.

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Desde del 20 de julio, los pasajeros deberán usar la entrada por la calle 37 y revisar desvíos, omisiones de parada y servicios reubicados durante las obras ferroviarias - crédito Metro de Bogotá

Cambios en el Portal Américas y novedades en alimentadores

En paralelo, se mantendrán cierres temporales en las plataformas 1 y 2 del Portal Américas hasta el viernes 24 de julio. El objetivo es permitir el desarrollo seguro de las obras de infraestructura del metro en este sector del occidente de la capital. Durante la intervención, la operación del portal será redistribuida: los servicios troncales y alimentadores de la plataforma 1 pasarán a operar en las plataformas 2 y 3.

De lunes a viernes, los cierres en el Portal Américas se aplicarán entre las 10:00 p. m., y las 4:00 a. m., mientras que los fines de semana el cierre será continuo desde el sábado a las 10:00 p. m., hasta el martes a las 4:00 a. m., en caso de festivo.

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En este periodo, los servicios troncales E32, 5, A60 y J23 y las rutas alimentadoras 9-8 Porvenir, 9-9 Bosa Santafé, 9-1 Casa Blanca y 9-2 Metrovivienda operarán desde la plataforma 3. Por su parte, la plataforma 2 estará destinada a las rutas 9-11 Franja Seca, 9-7 Bosa La Independencia, 9-10 Roma y 9-4 Patio Bonito. La plataforma 1 permanecerá cerrada por obras.

Las plataformas 1 y 2 cerrarán por franjas horarias debido a trabajos ferroviarios, así que alimentadores y troncales pasarán a otros puntos para mantener la atención - crédito Transmilenio/X

Entre las novedades, la ruta alimentadora 9-3 Bosa Libertad trasladará su operación al Portal Sur únicamente los fines de semana, mientras que la ruta 9-5 Avenida Tintal no prestará servicio los domingos ni días festivos.

Orientación e información para los usuarios

Frente a las modificaciones, las autoridades del sistema recomiendan a los usuarios consultar los cambios en las rutas y paradas a través de la TransMiApp y el portal www.transmilenio.gov.co. Además, se ha dispuesto personal de atención en vía para guiar a los pasajeros en los accesos habilitados y resolver inquietudes durante los horarios de cierre.

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Para quienes requieran información directa sobre el avance de las obras en la zona de la estación Av. Jiménez, pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano en la avenida Calle 1 #24b-55, Barrio La Fraguita. Para el sector de la estación Av. 39, la atención presencial está disponible en la carrera 13ª No. 38-90, localidad de Santa Fe.

Progresos del viaducto y avance de la Primera Línea del Metro

Las obras que motivan estos cierres corresponden al izaje de las dovelas que conformarán el viaducto del metro sobre la avenida Caracas, una de las etapas más complejas y visibles del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La ejecución de las maniobras requiere cierres temporales, principalmente en horario nocturno y fines de semana, para minimizar el impacto sobre la movilidad diaria y garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores.

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Hasta la fecha, se han construido 16.000 metros de viaducto del Metro de Bogotá, incluyendo un tramo continuo de ocho kilómetros, clave para pruebas ferroviarias - crédito Empresa Metro de Bogotá

El avance de la construcción del metro implica ajustes periódicos en la operación de Transmilenio, especialmente en los corredores donde se levantan las estructuras principales del viaducto. Las autoridades insisten en la colaboración y comprensión de la ciudadanía, recordando que estas intervenciones son indispensables para el desarrollo de una de las obras más relevantes de infraestructura de transporte en la historia de Bogotá.