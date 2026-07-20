Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo

Jhon Jader Durán llegó el pasado 18 de julio a Lisboa, Portugal, para convertirse en nuevo jugador de Benfica: "Estoy muy feliz de llegar al club más grande del país", dijo - crédito AlertaCMR

Jhon Jader Durán ya tiene nuevo destino en el fútbol europeo. Después de varios días de negociaciones, el Benfica hizo oficial la incorporación del delantero colombiano, que llega procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita en condición de préstamo para la temporada 2026/27.

El cambio no solo representa un nuevo reto deportivo para el atacante de 22 años, sino también un importante ajuste en sus ingresos, pues dejará de ser el futbolista colombiano con el salario más alto del mundo.

El conjunto portugués confirmó la operación a través de un comunicado publicado en su página web. “El delantero Jhon Durán, de 22 años, se ha incorporado a la plantilla de fútbol profesional del Sport Lisboa e Benfica. El internacional colombiano llega cedido por el Al-Nassr saudí hasta el final de la temporada 2026/27”, señaló la institución.

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jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica y ya no es el colombiano mejor pagado del mundo, pues lo supera Davinson Sánchez - crédito Benfica/Galtasaray

Dorsal de Jhon Jader Durán en Benfica

Las ‘Águilas’ también presentaron al atacante en sus redes sociales con un mensaje de bienvenida. “Bienvenido, Jhon Durán”, escribió el club junto a varias fotografías del delantero con la camiseta del Benfica, equipo en el que utilizará el dorsal número 22.

En el mismo comunicado, el club portugués explicó los detalles económicos de la negociación. “El coste total de la operación para el Benfica por Durán fue de 6,1 millones de euros. El acuerdo también incluye una opción de compra al finalizar la temporada por 30 millones de euros”, precisó la institución.

Más allá del aspecto deportivo, uno de los puntos que más llamó la atención fue la reducción salarial que aceptó el colombiano para concretar su regreso al fútbol europeo. En el Al-Nassr, Durán tenía un salario cercano a los 20 millones de euros anuales, una cifra que lo convertía en el futbolista colombiano mejor remunerado del planeta.

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jhon Jader Durán en su oficialización como nuevo jugador del Benfica, usará el dorsal 22 - crédito Benfica

Salario de Jhon Jader Durán en Benfica

Sin embargo, el préstamo al Benfica contemplaría una disminución del 75% de ese ingreso, según informó AS Colombia en su programa Es Un Hecho. En consecuencia, el delantero pasará a recibir aproximadamente 5 millones de euros por temporada, es decir, dejará de percibir alrededor de 15 millones de euros al año respecto a lo que ganaba en Arabia Saudita. A pesar del significativo ajuste económico, el jugador habría dado prioridad a la posibilidad de competir nuevamente en una liga europea y disputar torneos internacionales con uno de los clubes más importantes de Portugal.

Aunque el recorte salarial es considerable, Durán seguirá formando parte del grupo de futbolistas colombianos con mejores ingresos en el exterior. No obstante, ya no ocupará el primer lugar del escalafón, ahora sería el tercero.

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El comunicado oficial de Benfica anunciando el refuerzo de Jhon Jader Durán - crédito Benfica

Salario de Davinson Sánchez en Galatasaray

Con este cambio, el defensor Dávinson Sánchez pasa a convertirse en el colombiano mejor pago del mundo. El central del Galatasaray percibe un salario anual de 6,5 millones de euros, según lo expone oficialmente el club en su sitio web, equivalente a unos 375.000 euros mensuales, aproximadamente 86.500 euros por semana y cerca de 12.300 euros diarios.

El segundo lugar continúa siendo para el volante Wilmar Barrios. El mediocampista del Zenit de San Petersburgo recibe un salario aproximado de 5,71 millones de euros por año, cifra que representa ingresos cercanos a los 181.000 euros mensuales.

De esta manera, Durán dejará atrás el contrato multimillonario que firmó en el fútbol saudí para apostar por un proyecto deportivo distinto. La posibilidad de consolidarse en una liga competitiva como la portuguesa y disputar competiciones europeas habría pesado más que mantener uno de los salarios más altos entre los futbolistas colombianos.

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Ahora, el reto para el atacante será responder dentro del campo. Benfica incorporó a un delantero con proyección internacional y experiencia con la Selección Colombia, mientras que Durán buscará recuperar protagonismo en el fútbol europeo y convencer al club portugués de ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros al finalizar la temporada 2026/27.