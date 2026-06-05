Colombia

Prima de servicios en Colombia: en qué casos se aplica la retención en la fuente a los trabajadores reciben el beneficio

En un contexto de incertidumbre económica y alza en los precios, expertos dicen que la manera en que se destina la prima de servicios influye en la estabilidad financiera individual

Guardar
Google icon
La medida de suspensión del RUT impide a los afectados realizar diversas actividades tributarias - crédito Dian
En Colombia, la retención en la fuente no es un impuesto, sino el recaudo anticipado de impuestos como la renta, el IVA o el ICA - crédito Dian

A medida que se acerca el pago de la prima de servicios en Colombia, miles de trabajadores se preparan para recibir el ingreso adicional en las próximas semanas. Las reglas tributarias fijadas para 2026 incluyen procedimientos claros sobre la retención en la fuente, mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, y requieren comprender el mecanismo para tomar decisiones informadas.

La retención en la fuente sobre la prima de servicios se aplica a los trabajadores cuyo pago supera los $6.635.000. Luego, con el valor restante se determina la base gravable. Dividiendo esa base entre el valor de la UVT vigente ($52.384), si el resultado es superior a 95 UVT, se activa el primer rango de la tabla de retención en la ley (artículo 383 del estatuto tributario).

PUBLICIDAD

Además, la normativa contempla un procedimiento alternativo: un porcentaje fijo definido por la empresa con base en los ingresos del año anterior. Si este porcentaje es superior a cero, la prima de servicios se suma a los ingresos devengados, se descuenta el 25% exento y sobre el saldo se aplica el porcentaje fijo. En esta variante, la prima se trata junto con el total de ingresos del trabajador, no de manera separada.

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La undiad de valor tributario (UVT) para 2026 es de $52.384 - crédito Colprensa

Cálculo y ejemplos prácticos de la retención en la prima

Un ejemplo claro sobre el cálculo de la retención de fuente para el trabajador que recibe la prima es el siguiente:

  • Si un trabajador recibe una prima de $6.636.000, el empleador descuenta primero el 25% exento, equivalente a $1.659.000.
  • Así, la base gravable queda en $4.977.000. A continuación, este valor se divide entre el valor de la UVT de 2026 ($52.384).
  • El resultado supera las 95 UVT, por lo que se aplica la retención en la fuente conforme a la tabla legal vigente.

En el segundo procedimiento, pasa lo siguiente:

  • Las compañías calculan un porcentaje fijo para cada semestre, basado en todos los ingresos obtenidos el año anterior.
  • Si el porcentaje calculado por la empresa para el semestre es mayor al 0%, la retención se aplica sobre el monto total devengado después de restar el 25% exento.

Ambas formas garantizan que los que superan determinados umbrales contribuyen de manera anticipada al impuesto de renta, con procesos que buscan ser transparentes y definidos legalmente.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Abrir un CDT sería un buen objetivo para la prima de servicios, según expertos - crédito VisualesIA

Planificación financiera, clave para el uso de la prima

En un entorno de volatilidad económica y aumento en el costo de vida, pensar cómo usar la prima de servicios puede impactar la estabilidad personal. El experto en finanzas Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, sugiere que “antes de gastar la prima, es fundamental revisar el estado de las finanzas personales, identificar deudas, evaluar necesidades prioritarias y definir objetivos de ahorro o inversión”.

Destinar parte de la prima al pago de deudas, sobre todo aquellas con tasas de interés altas, es una de las estrategias más recomendadas. Según el especialista, “las tarjetas de crédito suelen ser las deudas más costosas para los hogares. Hacer abonos extraordinarios permite disminuir el saldo y reducir significativamente los intereses futuros”.

Las personas que no tengan obligaciones urgentes pueden optar por:

  • Crear un fondo de emergencia.
  • Abrir un certificado de depósito a término (CDT).
  • Destinar el dinero a metas como vivienda, educación o emprendimiento.
Geología, medicina, química farmacéutica, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, contabilidad y finanzas, estadística, negocios, relaciones públicas y mercadotecnia
Tienen derecho a la prima de servicios todos los trabajadores dependientes que cuenten con un contrato de trabajo formal - crédito Jesús Aviles

Medina dice que “la educación es una de las inversiones con mayor retorno a largo plazo, porque aumenta la productividad, la empleabilidad y las oportunidades de crecimiento profesional”.

Errores comunes y cómo evitarlos

Un error frecuente es destinar la prima a compras impulsivas o consumo inmediato, con lo que se pierde la oportunidad de fortalecer la situación financiera. Los especialistas aconsejan elaborar un presupuesto antes de decidir el destino del dinero, estableciendo qué parte se reservará para deudas, ahorros, inversión y gastos personales.

Medina destaca que tener claridad y control sobre el uso del ingreso “ayuda a tomar mejores decisiones y genera mayor tranquilidad financiera”. Así las cosas, transformar este ingreso en un recurso para construir o reforzar la seguridad económica puede marcar la diferencia en la vida personal.

Temas Relacionados

Prima de ServiciosDianRetención en la FuenteColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

La actriz se pronunció sobre las elecciones en Colombia y rechazó los señalamientos que equiparan la paz con la pertenencia a grupos armados

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 4 de junio de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 4 de junio de 2026

José Manuel Restrepo desafió la decisión judicial sobre la camiseta de la selección Colombia: “La usaré cuando me dé la gana”

El exministro y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella difundió un video en el que invocó el libre desarrollo de la personalidad y aseguró que el uso de la prensa expresa identidad y orgullo por el país

José Manuel Restrepo desafió la decisión judicial sobre la camiseta de la selección Colombia: “La usaré cuando me dé la gana”

Asesinan a tiros a dos adolescentes dentro de un local de comidas rápida de Cali

Los jóvenes fueron ultimados con arma de fuego, lo que llevó a un pronunciamiento oficial en el que las autoridades pidieron respuestas inmediatas y medidas de protección para la niñez

Asesinan a tiros a dos adolescentes dentro de un local de comidas rápida de Cali

Daniel Briceño negó tener una orden de captura en su contra por sus denuncias sobre el gasto público: “Ningún juez me ha notificado”

El representante electo a la Cámara, cuestionado por sus declaraciones sobre la exdirectora de la Unidad para las Víctimas, informó que su abogado asumirá el caso

Daniel Briceño negó tener una orden de captura en su contra por sus denuncias sobre el gasto público: “Ningún juez me ha notificado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

Deportes

En video: Atlético Nacional envió mensaje de motivación y devolverá dinero de las boletas a los que duden de la remontada

En video: Atlético Nacional envió mensaje de motivación y devolverá dinero de las boletas a los que duden de la remontada

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Seguidores de Petro lograron que Carlos Antonio Vélez saliera en defensa de James Rodríguez: “Se está hilando muy delgado”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA