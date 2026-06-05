Prima de servicios en Colombia: en qué casos se aplica la retención en la fuente a los trabajadores reciben el beneficio

En Colombia, la retención en la fuente no es un impuesto, sino el recaudo anticipado de impuestos como la renta, el IVA o el ICA - crédito Dian

A medida que se acerca el pago de la prima de servicios en Colombia, miles de trabajadores se preparan para recibir el ingreso adicional en las próximas semanas. Las reglas tributarias fijadas para 2026 incluyen procedimientos claros sobre la retención en la fuente, mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, y requieren comprender el mecanismo para tomar decisiones informadas.

La retención en la fuente sobre la prima de servicios se aplica a los trabajadores cuyo pago supera los $6.635.000. Luego, con el valor restante se determina la base gravable. Dividiendo esa base entre el valor de la UVT vigente ($52.384), si el resultado es superior a 95 UVT, se activa el primer rango de la tabla de retención en la ley (artículo 383 del estatuto tributario).

PUBLICIDAD

Además, la normativa contempla un procedimiento alternativo: un porcentaje fijo definido por la empresa con base en los ingresos del año anterior. Si este porcentaje es superior a cero, la prima de servicios se suma a los ingresos devengados, se descuenta el 25% exento y sobre el saldo se aplica el porcentaje fijo. En esta variante, la prima se trata junto con el total de ingresos del trabajador, no de manera separada.

La undiad de valor tributario (UVT) para 2026 es de $52.384 - crédito Colprensa

Cálculo y ejemplos prácticos de la retención en la prima

Un ejemplo claro sobre el cálculo de la retención de fuente para el trabajador que recibe la prima es el siguiente:

Si un trabajador recibe una prima de $6.636.000, el empleador descuenta primero el 25% exento, equivalente a $1.659.000.

Así, la base gravable queda en $4.977.000. A continuación, este valor se divide entre el valor de la UVT de 2026 ($52.384).

El resultado supera las 95 UVT, por lo que se aplica la retención en la fuente conforme a la tabla legal vigente.

En el segundo procedimiento, pasa lo siguiente:

Las compañías calculan un porcentaje fijo para cada semestre, basado en todos los ingresos obtenidos el año anterior.

Si el porcentaje calculado por la empresa para el semestre es mayor al 0%, la retención se aplica sobre el monto total devengado después de restar el 25% exento.

Ambas formas garantizan que los que superan determinados umbrales contribuyen de manera anticipada al impuesto de renta, con procesos que buscan ser transparentes y definidos legalmente.

PUBLICIDAD

Abrir un CDT sería un buen objetivo para la prima de servicios, según expertos - crédito VisualesIA

Planificación financiera, clave para el uso de la prima

En un entorno de volatilidad económica y aumento en el costo de vida, pensar cómo usar la prima de servicios puede impactar la estabilidad personal. El experto en finanzas Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, sugiere que “antes de gastar la prima, es fundamental revisar el estado de las finanzas personales, identificar deudas, evaluar necesidades prioritarias y definir objetivos de ahorro o inversión”.

Destinar parte de la prima al pago de deudas, sobre todo aquellas con tasas de interés altas, es una de las estrategias más recomendadas. Según el especialista, “las tarjetas de crédito suelen ser las deudas más costosas para los hogares. Hacer abonos extraordinarios permite disminuir el saldo y reducir significativamente los intereses futuros”.

PUBLICIDAD

Las personas que no tengan obligaciones urgentes pueden optar por:

Crear un fondo de emergencia.

Abrir un certificado de depósito a término (CDT).

Destinar el dinero a metas como vivienda, educación o emprendimiento.

Tienen derecho a la prima de servicios todos los trabajadores dependientes que cuenten con un contrato de trabajo formal - crédito Jesús Aviles

Medina dice que “la educación es una de las inversiones con mayor retorno a largo plazo, porque aumenta la productividad, la empleabilidad y las oportunidades de crecimiento profesional”.

PUBLICIDAD

Errores comunes y cómo evitarlos

Un error frecuente es destinar la prima a compras impulsivas o consumo inmediato, con lo que se pierde la oportunidad de fortalecer la situación financiera. Los especialistas aconsejan elaborar un presupuesto antes de decidir el destino del dinero, estableciendo qué parte se reservará para deudas, ahorros, inversión y gastos personales.

Medina destaca que tener claridad y control sobre el uso del ingreso “ayuda a tomar mejores decisiones y genera mayor tranquilidad financiera”. Así las cosas, transformar este ingreso en un recurso para construir o reforzar la seguridad económica puede marcar la diferencia en la vida personal.

PUBLICIDAD