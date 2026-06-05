Ministerio de Salud recomendó a quienes viajen al Mundial 2026 vacunarse contra el sarampión por aumento de casos en América

México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá concentran buena parte de los contagios de sarampión reportados en la región antes del Mundial 2026 - crédito Andrés Torres/Colprensa

El Ministerio de Salud pidió a los viajeros que asistirán al Mundial 2026 revisar y completar su vacunación contra el sarampión al menos 15 días antes de salir del país, ante el aumento de contagios en América y el riesgo de importación de nuevos casos asociado a la alta movilidad internacional que generará el torneo.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, entre las semanas epidemiológicas uno y 19 de 2026 se confirmaron más de 20.000 casos y 25 muertes por sarampión en las Américas.

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México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá concentran buena parte de los contagios reportados, según el mismo informe.

En Colombia, hasta el momento, se han confirmado siete casos importados del genotipo D8. Según la cartera de Salud y Protección Social, esa situación llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención para evitar la reintroducción del virus en el país.

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El Ministerio de Salud de Colombia pidió a los viajeros del Mundial 2026 completar la vacunación contra el sarampión al menos 15 días antes de salir del país - crédito @MinSaludCol/X