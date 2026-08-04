Alias Tito, cabecilla de los Comuneros del Sur, habría sido trasladado a una cárcel de mediana seguridad por orden de Otty Patiño: hoy es prófugo de la justicia

Otty Patiño pidió trasladar a alias Tito a una cárcel de mediana seguridad en Pasto como un “gesto de paz” del Gobierno Nacional - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Ministerio de Defensa

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A pocos días de que se termine el periodo presidencial de Gustavo Petro, se siguen conociendo nuevas polémicas frente a la política de Paz Total, impulsada durante la administración del líder progresista.

La más reciente tiene como protagonista a Otty Patiño, alto comisionado para la paz, en la que habría instado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se garantice el traslado a una cárcel de mediana seguridad a Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido como alias Tito, señalado cabecilla del grupo Comuneros del Sur, facción que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La solicitud quedó expuesta en una carta fechada el 24 de febrero de 2026, pese a que el líder guerrillero, tras haber sido capturado el 12 de febrero, fue trasladado a centro penitenciario en Pasto (Nariño).

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De acuerdo con el documento revelado por Noticias RCN, el alto comisionado solicitó evaluar el traslado de alias Tito al Patio 5 de la cárcel de mediana seguridad de la capital colombiana.

La carta está fechada del 24 de febrero de 2026 - crédito Captura de Video X/Noticias RCN

La misiva, que había sido enviada al director nacional del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, recordó que el sujeto era uno de los voceros de los Comuneros del Sur en el proceso de paz que adelantó el Gobierno de Gustavo Petro en el departamento de Nariño.

“En el marco de la Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno Nacional y Comuneros del Sur (...) de forma respetuosa solicitamos a usted, como responsable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y en caso de que se cumplan todos y cada uno de los requisitos legales y reglamentarios, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado interno del privado de la libertad al patio 5 del CPMSMPAS Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad con Reclusión de Mujeres”, se lee en el documento revelado por el noticiero nacional.

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Así mismo, Otty Patiño resaltó que Luis Alberto Villota había sido designado como “gestor de paz” para participar en la mesa de conversaciones con el Ejecutivo.

“La solicitud realizada constituye un gesto de paz por parte del Gobierno Nacional y se espera que contribuya a la política pública de Paz Total (...) Agradecemos inmensamente la disposición del INPEC en este asunto”, enfatizó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en el escenario durante una ceremonia en la que el grupo armado Comuneros del Sur, disidente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entregó material de guerra y firmó dos acuerdos de paz, en Pasto, Colombia, 5 de abril de 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Posterior a ello, el Inpec había accedido a esta petición, por lo que alias Tito fue trasladado al complejo carcelario mencionado.

El desenlace llegó cuatro meses después. El subversivo emprendió la huida el 5 de junio del año en curso, cuando acudía a una cita médica en un centro hospitalario de la capital colombiana, pero que fue rescatado por sujetos armados que increparon al personal de seguridad.

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Cuestionamientos a la postura de Otty Patiño

La revelación de la carta volvió a poner bajo la lupa el alcance de las actuaciones de la dependencia encabezada por Patiño.

Expertos y excomisionados consultados por el medio cuestionaron que esa oficina hubiera impulsado una gestión relacionada con el traslado de un procesado de alta peligrosidad y sostuvieron que las decisiones sobre régimen penitenciario corresponden a las autoridades competentes.

Otty Patiño pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que evalúe los procesos de paz inconclusos antes de desmontarlos o darles continuidad - crédito Consejería Comisionado de Paz

“El comisionado de paz no tiene ningunas facultades para interferir en la política carcelaria, ni para pedir favores, ni para pedir dispensas, ni para pedir tratos preferenciales con personas que están sindicadas, con las cuales ni siquiera hay conversaciones de paz en firme”, apuntó Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz en diálogo con el noticiero nacional.

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Hasta el momento, el alto comisionado para la paz no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

¿Quién es alias Tito?

Antes de encabezar a Comuneros del Sur, Luis Alberto Villota Rodríguez integró la subestructura Jaime Toño Obando del ELN. En 2024 se apartó de esa guerrilla e inició contactos con el Gobierno de Petro dentro de la política de Paz Total.

Alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, escapó tras un operativo armado durante su traslado médico en una clínica de Pasto - crédito Fiscalía - Google Maps

Su designación como gestor de paz quedó consignada en la resolución 043 del 6 de febrero de 2026. Una semana después, el 12 de febrero, fue capturado y enviado a prisión preventiva por orden de un juez de control de garantías.

Sobre Villota pesaban acusaciones por rebelión, secuestro simple, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura. Entre los hechos atribuidos aparece el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez, una lideresa juvenil de 17 años, en el corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa, y además tenía una circular azul de Interpol.

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